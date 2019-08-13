 Путин 19 августа обсудит с Макроном Украину, а также перспективы работы в нормандском формате, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Могу подтвердить, 19 августа готовится рабочий визит президента (Путина. - Ред.) во Францию. Темы очевидны - это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это и международные проблемы", - уточнил Песков.

"Это, конечно же, Украина и перспективы продолжения работы в "нормандском формате", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что "Путин и Макрон традиционно используют свои встречи для детального обмена мнениями и "сверки часов" по международным делам".

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Он также позитивно оценил факт недавнего телефонного звонка президента Украины президенту РФ, отметив настрой российского руководства на диалог.

"Само по себе общение глав государств, этот факт можно оценить только позитивно, положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - сказал Песков.

Вместе с тем Песков отметил, что "Путин - весьма прагматичный собеседник, и для него главное не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому коллеге Владимиру Путину 7 августа в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.