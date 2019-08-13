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 Политика Украины
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 Зеленский утвердил новый состав Комиссии госнаград и геральдики. Ее возглавил Богдан

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики.

Соответсвующий указ №595/2019 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Комиссия состоит из 14 человек, возглавляет ее глава Офиса президента Андрей Богдан.

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В частности в комиссию вошли: руководитель аппарата ОП Алексей Днипров, профессор Львовской национальной академии искусств Андрей Бокотей, член Украинского геральдического общества Виктор Бузалов, глава Украинского геральдического общества Андрей Гречило, директор Института законодательства Верховной Рады Александр Копыленко, президента Национальной академии педагогических наук Василий Кремень, глава международной общественной организации "Семья Мазеп" Игорь Мазепа, член Совета волонтеров при Минобороны Александр Мацько, координатор Белоцерковской волонтерской группы Юрий Москаленко, глава Департамента по вопросам гражданства, помилования и госнаград ОП Андрей Осидак, руководитель Главного управления военной безопасности ОПУ Алексей Покотыло, старший научный сотрудник Института истории НАНУ Юрий Савчук, член Украинского геральдического общества Николай Чмырь.

Кроме того, Зеленский исключил из комиссии известных представителей: Игоря Райнина, Юрия Бирюкова, Виталия Гайдукевича, Ростислава Павленко, Татьяну Рычкову, Юрия Стеця, Ирину Фриз.

Источник: https://censor.net.ua/n3142641
 
 
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Це значно поліпшить життя українців Зеленский утвердил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики - Цензор.НЕТ 75
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Вова , это очень важно . Зеленский утвердил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики - Цензор.НЕТ 4587 Сложно нашему народу строить новую жизнь , когда лоб крепкий и грабли надёжные .
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Це значно поліпшить життя українців Зеленский утвердил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики - Цензор.НЕТ 75
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а зачем - уже ведь проголосовали - хватит
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орден в виде телефона со словами "за храбрость" себе уже отлил?
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А цей тут яким боком - "...президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень..." Источник: https://censor.net.ua/n3142641
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Меня больше волнует каким боком тут Богдан? пусть скрепки на стол своему боссу носит....
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а богдан разве по собственному желанию не накатал заявление? так, его "ушли" или он такой талановитий, что геральдике без него гаплык?
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Бурят буде керувати українською геральдікою, коли храми Тенгрі повідкривають?
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почему бурят? Он из Львова. Мне пофиг на Богдана, но справедливости ради.
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геральдики )))))))) стриптизерша это слово будет учить неделю как минимум.
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Почему лысого или Лену еще никуда не пристроили? у него же наверняка есть эстэтические чуйства )
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Здрастє! Як це не пристроїли?! Ленка з кожної праски повідомляє, "Що мені личіть її коХання"! А у лисого від прєзєлєнських цілунків приключився псоріаз.
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хлебные такие места у комиссии по наградам.
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наивысшей наградой теперь наверное будет бочка варенья да корзина печенья с медалькой "за переговоры с той стороной" трех степеней с закруткой на спине... Зеленський затвердив новий склад Комісії державних нагород та геральдики - Цензор.НЕТ 4712
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Соєві нацюцюрники аж кип'ятком пісяют на кожну новину, де є Зеленський. Бо це ж підробіток.
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