 КПВВ "Станица-Луганская" будет работать ежедневно до 18.00 из-за разминирования, - штаб ООС

Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что КПВВ с 12 августа функционирует ежедневно только до 18.00.

"После указанного времени пропуск через КПВВ "Станица-Луганская" не будет осуществляться в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения. Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято "согласно решению Командующего Объединенных сил и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения".

"По информации украинской стороны СЦКК со стороны временно оккупированной территории Луганщины продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец", - пояснили в штабе.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

1 августа саперы ГСЧС начали разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская".