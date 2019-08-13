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 Херсонский суд отказал в аресте судна "Мрия-Вилга", поставлявшего топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщает прокуратура АР Крым.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК проводит обыск на судне, поставлявшем топливо для подразделений Черноморского флота РФ

Херсонский суд отказал в аресте судна Мрия-Вилга, поставлявшего топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142636
 
 
 Топ комментарии
 
судей надо просто менять - 100 % всех которые сейчас есть - как то так
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а дети у тебя не от Петра случаем ?))))
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Новое брехло скажет я не при делах, это все папередники!
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Давайте смотреть правде прямо в глаза. Судья сама не решилась бы вынести такое антиукраинское и незаконное решение без указания сверху даже за любые деньги. То же самое почему против таких судей не выдвигают обвинение высшие инстанции.
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мало того что в этой прокуратуре российские предатели так они еще пишут на иностранном языке нарушая закон Украины для государственных служащих.
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