EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  653  3
Все про:военно-промышленный комплекс (87) СБУ (13708) поставки (143)

 СБУ блокировала нелегальную поставку за границу продукции военного назначения

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали похищение с госпредприятия "Зоря–Машпроект" в Николаеве газотурбинного оборудования военного и двойного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ блокировала нелегальную поставку за границу продукции военного назначения 01

Отмечается, что местный предприниматель вступил в сговор с бывшими сотрудниками госпредприятия и наладил поставки оборудования заказчикам в странах Восточной Азии.

"В результате санкционированных обысков по месту проживания фигуранта производства и в арендованном ним складском помещении правоохранители изъяли значительное количество газотурбинного оборудования… которое использовались при техническом обслуживании и капитальном ремонте газотурбинных агрегатов на кораблях Военно-морских сил и газоперекачивающих объектах", - говорится в сообщении.

СБУ блокировала нелегальную поставку за границу продукции военного назначения 02

По информации СБУ, обнаружены также оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию госпредприятия, которую поставляли на заказ иностранных партнеров.

СБУ блокировала нелегальную поставку за границу продукции военного назначения 03

"Стоимость изъятого оборудования, по предварительной оценке, составляет почти 7 млн грн. В рамках уголовного производства, начатого по ст.333 УК Украины (незаконный вывоз за пределы Украины военной и специальной техники), проводятся безотлагательные следственные действия", - информируют в спецслужбе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ на Одесчине пресекла деятельность организованной группировки, которая занималась незаконным отчуждением имущества. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3142634
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Такое впечатление, что население другим не занимается
 показать весь комментарий
 
Страной управляет криминал слившийся с властью . Это нужно заканчивать .
 показать весь комментарий
 
 
Еркюль Пуаро і Шерлок відпочивають. Слідчі НАБУ встановили, що до України не завозили вугілля з РоттердамуСБУ блокировала нелегальную поставку за границу продукции военного назначения - Цензор.НЕТ 5504
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх