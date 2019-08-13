 Будущее "Приватбанка" зависит от судебной системы, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "BBC News Україна".

"Я считаю, что с какой стороны ни посмотреть на этот вопрос, конечно, есть угрозы. Или это финансовая угроза, или угроза доверия к судебной системе - можно с разных сторон это оценивать. Но я предлагаю на это смотреть со следующей позиции: решения будут принимать суды, все зависит от судебной системы", - сказал Данилюк.

Во время национализации ПриватБанка Данилюк был министром финансов Украины и принимал непосредственное участие в процессе национализации "ПриватБанка". Данилюк отметил, что решение о национализации банка "учитывая информацию от Нацбанка, было правильным".

"Мы посмотрели на банк, в котором 22 млн клиентов, в котором работает почти весь малый и средний бизнес. Мы понимали системность этого решения и тогда приняли решение национализировать его. Когда я представлял этот кейс на СНБО и на правительстве, я отмечал, что национализация - это также определенные риски на будущее. Но через системность и боязнь рисков, было принято решение его национализировать", - сказал Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ поймала с поличным менеджера "ПриватБанка" в Одессе, бравшего взятки за списание долгов. ФОТОрепортаж

Секретарь СНБО добавил, что после национализации не общался с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк подал новый иск против Коломойского на 4,26 млрд грн