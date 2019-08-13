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 Политика Украины
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Все про:национализация (153) Данилюк (207) Приватбанк (498)

 Будущее "Приватбанка" зависит от судебной системы, - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что будущее "ПриватБанка" зависит от решений судов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "BBC News Україна".

"Я считаю, что с какой стороны ни посмотреть на этот вопрос, конечно, есть угрозы. Или это финансовая угроза, или угроза доверия к судебной системе - можно с разных сторон это оценивать. Но я предлагаю на это смотреть со следующей позиции: решения будут принимать суды, все зависит от судебной системы", - сказал Данилюк.

Во время национализации ПриватБанка Данилюк был министром финансов Украины и принимал непосредственное участие в процессе национализации "ПриватБанка". Данилюк отметил, что решение о национализации банка "учитывая информацию от Нацбанка, было правильным".

"Мы посмотрели на банк, в котором 22 млн клиентов, в котором работает почти весь малый и средний бизнес. Мы понимали системность этого решения и тогда приняли решение национализировать его. Когда я представлял этот кейс на СНБО и на правительстве, я отмечал, что национализация - это также определенные риски на будущее. Но через системность и боязнь рисков, было принято решение его национализировать", - сказал Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ поймала с поличным менеджера "ПриватБанка" в Одессе, бравшего взятки за списание долгов. ФОТОрепортаж

Секретарь СНБО добавил, что после национализации не общался с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским. 

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк подал новый иск против Коломойского на 4,26 млрд грн

Источник: https://censor.net.ua/n3142630
 
 
 Топ комментарии
 
Зебил, расскажи это МВФ, Всемирному банку, Госдепу и Совету Европы. Все они в один голос говорили, что перевод Привата в госсобственность - единственно верный шаг в сложившейся ситуации.
А сложившуюся ситуацию подтвердил международный аудит.

Так что твои пролетарские фантазии про "просто взять и поделить" мимо кассы.
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То ж, когда было? Будущее "Приватбанка" зависит от судебной системы, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8298 А теперь все наоборот.
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То ж, когда было? Будущее "Приватбанка" зависит от судебной системы, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8298 А теперь все наоборот.
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Петя захотел уничтожить Коломойского и отобрал Приват банк,за Петины хотелки заплатила вся Украина миллиарды гривень,налогов и недоплат к зарплатам и пенсиям,очень дорого Петя обошелся с его заскоками
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Зебил, расскажи это МВФ, Всемирному банку, Госдепу и Совету Европы. Все они в один голос говорили, что перевод Привата в госсобственность - единственно верный шаг в сложившейся ситуации.
А сложившуюся ситуацию подтвердил международный аудит.

Так что твои пролетарские фантазии про "просто взять и поделить" мимо кассы.
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Правильно, Петя их послушал. И заработал на этом. Или петики сомневаются в способностях своего шефа?
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Шо,ШО?
МВФ,Всемирный банк и Госдеп с советом европы просили Петю с Беней вечерком вывести деньги из Приватбанка в неизвестном направлении,а долг повесить на всех граждан Украины?А ссылочку тоже дашь или ты из тех дебилов,которые каждое повышение цен в Украине оправдывают требованием МВФ,которых никогда не было
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Ну я не сомневался, что твое рагульное мнение зиждется исключительно на твоем рагульном понимании жизни.

Считай что да - лично просили. Хотя в междкнародной практике это называется "настойчиво рекомендовали" и "выдвигали требование".
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Якщо ти пролетів - це твої проблеми. Я тримаюсь осторонь привату і навіть не помітив що там з ним сталося. І пенсію Грося підняв так що сам не повірив.
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я никогда не держал деньги в приват,ты комментарий еще прочитай,может поймешь,что долг приватбанка Порошенко и Гонтарева повесили на ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
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Люмпене, вибори вже давно пройшли, а ти ще досі користуєшся використаними агітаційними матеріалами з сортиру. Чи до цих пір не можеш вийти з запою?
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НУ ВСЕ - БЕНЯ ПОБЕДИЛ - ТЕПЕРЬ НЕ ОДНОГО КРЕДИТА УКРАИНА КАК СТРАНА НЕ ПОЛУЧИТ
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Т.е. от правосудия ничего не зависит. Зависит только от того заведет ЗЕ судей Коломоского или нет.
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Приват банк был лидером в Украине , пока туда не влезло рыло поросячье , теперь это подобие ощадбанка .А вы заметили как выросли услуги Новой Почты . после наезда поросячих ?
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Все это говорит об одном - крышевании .
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Так ..*Укрпошту * на ПРиХватизацію ! Будущее "Приватбанка" зависит от судебной системы, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3805
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Нахрен вона кому упала, разом з тупарилими керуниками. Докерували пошту до ручки.
Зато які в них в кИєві зарплати, а які моднячі борідки, туфельки начищені, губки напомажені - красота. А в селі не можуть тупарилі бездарі організувати роботу хоч на 30%.
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Т.е. логика и информация у тела отсутствует)))))
И там такие все!
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"конечно, есть угрозы")))) до апреля 2019 не было, теперь появилась?
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рошен победа 8%,ты дурачок? Майбутнє "Приватбанку" залежить від судової системи, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5045можешь не отвечать
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А судова система залежить від тої держави, від якої залежить Данилюк.
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