 "Перемирие достигнуто? Достигнуто", - Данилюк о ситуации на Донбассе

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью BBC, комментируя ситуацию на Донбассе и планы по прекращению войны, передает Цензор.НЕТ.

"Там (по Донбассу. - Ред.) есть комплекс мероприятий. Потому что любая идея, которую мы озвучили, она одна не сработает. Она в любом случае будет требовать комплекс мероприятий, а также понимание, чего мы ожидаем и от другой стороны", - заявил Данилюк.

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Отвечая на вопрос о "дорожной карте" президента Зеленского по решению конфликта на Донбассе и наличии перемирия в регионе, он отметил: "Да, ("дорожная карта". - Ред.) существует, конечно. Все, что касается Донбасса, - наработано в определенные шаги. Есть гуманитарный план Зеленского, который в принципе реализуем. Вы видите, что происходит? Перемирие достигнуто? Достигнуто. Надо понимать, что когда договаривались о перемирии, мы понимали, что будут попытки его сорвать. К сожалению, все очень просто разрушить путем провокаций. Если вы сравните статистику (хотя, это нельзя называть таким словом), как минимум, обстрелов, и к сожалению, количество раненых и погибших, то вы поймете, что ситуация очень сильно отличается".

7 августа начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что шесть украинских воинов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе. В частности, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. 10 августа один воин (Романа Романенко) погиб, один получил ранения, наемники РФ тринадцать раз нарушили перемирие на Донбассе. Сего его тело передали украинской стороне. 13 августа в больнице умер украинский воин Дмитрий Дашковец, раненый в районе Широкино. Это восьмой военный, погибший за время перемирия Зеленского.