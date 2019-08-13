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 Трассу Киев-Одесса перекроют из-за строительства пешеходного перехода

На Киевщине в ночь с 13 на 14 августа перекроют трассу Киев-Одесса из-за строительства пешеходного перехода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook патрульной полиции Киевской области.

Сообщается, что в ночь на 14 августа временно ограничат движение по автодороге М-05 Киев-Одесса в связи со строительством надземного пешеходного перехода. В полиции уточнили, что движение ограничат в направлении из Одессы в Киев.

"Ремонтные работы будут проводиться с 13 на 14 августа текущего года в ночное время (с 00:00 до 04:00). Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная в Глевахе. Об изменениях в организации дорожного движения на данном участке будут сообщать временные дорожные знаки и разметка с указанием направления оптимального маршрута объезда. Движение в направлении Одессы будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142623
 
 
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Коли в Одесі на цій трасі будуть побудовані надземні пішоходні переходи? В Одесі на в'їзді в місто на цій трасі гине купа людей, а владі на це пох! Ця дорога взагалі мала підходити до Одеси та проходити населені пункти по естакадам, щоб там ніхто не ходив і не перетинав проїжджу частину! Але при будівництві сильно економили і тепер маємо сотні загиблих пішоходів кожен рік! По всій трасі Київ-Одеса всі пішоходні переходи мають бути надземними і мають бути не тільки переходи для людей, мають бути переходи і для диких тварин, щоб вони могли спокійно перетнути таку потужну та високонавантажену транспортну комунікацію!
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Игорь вы когда по трассе ездили если там уже 10 лет как стоят бетонные блоки что разделяют полосы движений высотой блоки метр с чем 140-150 см. то и какие СОТНИ ПЕШЕХОДОВ ГИБНУТ если они как олени бегают в попытке пробежаться и перепрыгнуть с разгону..полтора метра через разделительыне барьеры... то флаг им в руки...
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Пішоходи перелізають через ці бетонні споруди і стрибають прямо під колеса машин, які летять 150км на годину через відсутність пішохідного переходу! Дорога Київ-Одеса на в'їзді в Одесу в промисловому районі де працюють тисячі людей - не має надземних переходів!!!!! а владі Одеси на це байдуже!!!! і Голові Одеської ОДА на це байдуже!!!! А там реально гине кожен рік сотні людей!!!! Коли вже нарешті влада почне працювати не тільки в Києві?
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ну если человеку жить надоело то причем тут скорость автомобиля???? никакой разницы что тебя собью на 20 км-час и 150 никакой травмы будут несовместимые с жизнью... не бегать надо а судиться с влтсью подавать иски возбуждать уголовные дела против чинуш которые косвенно потворствуют гибели пешеходов оленей.... это комплкс мер и действий... а так все паром в гудок...
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