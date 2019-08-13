 Трассу Киев-Одесса перекроют из-за строительства пешеходного перехода

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook патрульной полиции Киевской области.

Сообщается, что в ночь на 14 августа временно ограничат движение по автодороге М-05 Киев-Одесса в связи со строительством надземного пешеходного перехода. В полиции уточнили, что движение ограничат в направлении из Одессы в Киев.

"Ремонтные работы будут проводиться с 13 на 14 августа текущего года в ночное время (с 00:00 до 04:00). Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная в Глевахе. Об изменениях в организации дорожного движения на данном участке будут сообщать временные дорожные знаки и разметка с указанием направления оптимального маршрута объезда. Движение в направлении Одессы будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении.

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