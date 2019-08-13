 Террористы на Донбассе разворовали боеприпасы и военное имущество. Из РФ прислали комиссию, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.
По данным украинской разведки, с 7 августа с.г. в подразделениях российских оккупационных войск начала работу комиссия 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ (штаб - в г. Новочеркасск, Ростовская область).
"Указанная комиссия проверяет состояние работы по восстановлению запасов боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества в подразделениях, в которых во время инспекционных мероприятий в июне-июле с.г. были выявлены значительные объемы их нехватки в результате хищения, нарушения порядка хранения и использования не по назначению", - сказано в сообщении.
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