 Из пассажирских поездов украли инвентаря на 400 тыс. грн, - Укрзализныця. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в целом с пассажирских поездов похитили 6,9 тысячи единиц инвентаря, в частности 2417 полотенец, 957 простыней, 638 одеял, 360 чайных ложек, 456 подстаканников, 875 наволочек и 180 стаканов.

"Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть урожая будет утеряна: эксперт рассказал о серьезных проблемах с "Укрзализныцей"