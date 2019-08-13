 Из пассажирских поездов украли инвентаря на 400 тыс. грн, - Укрзализныця. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в целом с пассажирских поездов похитили 6,9 тысячи единиц инвентаря, в частности 2417 полотенец, 957 простыней, 638 одеял, 360 чайных ложек, 456 подстаканников, 875 наволочек и 180 стаканов.
"Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - сообщили в пресс-службе компании.
Хоча постілі галімі, але коштують як золоті. 50 грн зараз вже постіль у плацкарті і 60 в купе!
Блін, так нормальний односпальний комплект постілі (не таке лайно як в УЗ) можна купити за 250 грн. Це виходить постіль в УЗ повністю окупляється за 4-5 поїздок? Чи навіть менше, бо таке гівно 250 грн за комплект не може коштувати...
А прання, сушка, глажка по твоєму безкоштовне?
Вигідніше купити власний комплект білизни і їздити з ним (і прати після кожної поїздки). До речі, уже пару раз бачив у потязі пасажирів зі своїми постільними комплектами.
Что с него взять, кроме бюллетеня на выборах....
После наказания дурака - была тишь да благодать.
(а наказание то - какое было? правильно!)
а пробежитесь ка вы по домам проводников...кладовщиков...и т.д.
Если даже скупиться по розничным ценам в "Розетке", можно в 320 000 грн. уложиться.
- Отказалась.
- В скобках: «Суп харчо».
- «Харчо».
- «Три порции шашлыка - выбросила в пропасть».
- «В пропасть».
- Теперь вино: «Разбила… две бутылки».
- Три!
- Пиши «три».
- Три… бутылки.
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