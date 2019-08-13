 10 человек избили росгвардейцев в Ульяновске

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой сайт следственного управления СК РФ по Ульяновской области, инцидент имел место вечером 9 августа в одном из дворов микрорайона "Верхняя терраса". Росгвардейцы проводили административный арест молодого человека. В это время в конфликт с силовиками вступили более десяти человек. Началась драка, в результате которой нацгвардейцы получили телесные повреждения.

Кроме того, говорится в сообщении СКР, нападавшие пытались завладеть табельным оружием сотрудников Росгвардии. В результате силовики произвели предупредительные выстрелы.

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В настоящее время подозреваемые в нападении задержаны. Ведется следствие.