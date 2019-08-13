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 Происшествия, За рубежом
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Все про:избиение (9320) Росгвардия (7)

 10 человек избили росгвардейцев в Ульяновске

В российском Ульяновске следственные органы возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") по факту нападения десяти человек на сотрудников Росгвардии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой сайт следственного управления СК РФ по Ульяновской области, инцидент имел место вечером 9 августа в одном из дворов микрорайона "Верхняя терраса". Росгвардейцы проводили административный арест молодого человека. В это время в конфликт с силовиками вступили более десяти человек. Началась драка, в результате которой нацгвардейцы получили телесные повреждения.

Кроме того, говорится в сообщении СКР, нападавшие пытались завладеть табельным оружием сотрудников Росгвардии. В результате силовики произвели  предупредительные выстрелы.

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В настоящее время подозреваемые в нападении задержаны. Ведется следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3142617
 
   
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10 человек избили росгвардейцев в Ульяновске - Цензор.НЕТ 5356

10 человек избили росгвардейцев в Ульяновске - Цензор.НЕТ 3048 Дмитро Корчинський
40 хв. ·

Колишні чеченські диверсії в московії є жалюгідними, а українці взагалі не спромоглися на жодну, натомість путін - красень!
Лише в цьому році:
Док, який путін втопив при спробі дістати з нього «Адмирала Кузнецова», спалення підводного човна-маніпулятора «Лошарик», спалення воєнних складів у Сибіру, підрив ракети «Буревестник» й радіоактивне забруднення в районі Архангельська, знищення п'ятьох висококваліфікованих співробітників росатома, обширні спалення лісового фонду за Уралом, побиття й арешти тисяч московитів у москві та ленінграді, подальше ефективне знищення московитської економіки.

Ми маємо боротися проти путіна в Україні й допомагати йому в московії.
Втім, він чудово впорається й без нашої допомоги!
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10 человек избили росгвардейцев в Ульяновске - Цензор.НЕТ 5356

10 человек избили росгвардейцев в Ульяновске - Цензор.НЕТ 3048 Дмитро Корчинський
40 хв. ·

Колишні чеченські диверсії в московії є жалюгідними, а українці взагалі не спромоглися на жодну, натомість путін - красень!
Лише в цьому році:
Док, який путін втопив при спробі дістати з нього «Адмирала Кузнецова», спалення підводного човна-маніпулятора «Лошарик», спалення воєнних складів у Сибіру, підрив ракети «Буревестник» й радіоактивне забруднення в районі Архангельська, знищення п'ятьох висококваліфікованих співробітників росатома, обширні спалення лісового фонду за Уралом, побиття й арешти тисяч московитів у москві та ленінграді, подальше ефективне знищення московитської економіки.

Ми маємо боротися проти путіна в Україні й допомагати йому в московії.
Втім, він чудово впорається й без нашої допомоги!
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Та рашка срала на ці «потєрі». Для них це образ жизні.
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Члены с мозгами?...тема для диссертации....Зюганов бы защитил еще одну.. 10 осіб побили росгвардійців в Ульяновську - Цензор.НЕТ 989
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Уважаемый ! Вы мне напомните куда бежал Корчинский после "скачек " с цепями на Банковой во время Майдана . Если не помните , то я напомню - на Мацкву . Вот так то .
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да...очень мутноватый чувачек. а с цепями .то Кусюк мусоров переодетых,на мусоров непереодетых натравливал...
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А збитя в Сірії свого радіолокаційного літака разом з цілим екіпажом офіцер'я? Я б за таке медалі передавав з України по рашистським частинам.Ну і грамоти ніхто не відміняв.
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Корчинский-агент ФСБ, предатель Украинского народа. Если он такой разумный, пусть покажет пример проведения диверсии на лаптестане.
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тоже так думаю..ну и кроме него очень много видных "патриотов " таких еще есть..
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сегодня узнал, что и Гаврилюк никакой не казак, а артист, причем на сегодня миллионер. Хорошо что в доме кроме сетевого шнура от компа нет веревок, иначе повесился бы.
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Зеленський, ось справжній взірець патріота України!
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Корчинский платный потрохосос и своим существованием доказывает, что лидеры националистов продажны в принципе любому.
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В России трехпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся в затоне Сибирском на Бору во вторник, 13 августа. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Об этом ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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зихер, это были афрокавказцы. если бы были мордовцы, то те на фона ареста селфились бы.
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Посилюється спротив ополченців Поволжської Народної Республіки кривавим карателям **********-кремлівської хунти..
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Цими лімузинами навіть х@йло користується дуже рідко і то на камери. Бо не раз ламалися вже, навіть в неті є фотки їх поламаних... І це при тому, що Аурус за великі бабки спроектували для кацапів Порше. Але ж збирають їх на заводі все одно криворукі кацапи!

А щодня х@йло катається на фошиздському Мерседесі 600...
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та ще й назву по старінному русскому обичаю спі....ну самі понімаєтє..
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І дизайн ні разу не скомунізділи в Роллс-Ройса)))
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Ага, воскреслий... Як там у Висоцького:
"У нас любой второй в Туркмении
- Аятолла, и даже - Хомейни" (с)


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Самі замутілі, самі арєстовалі.
1-й клас ФСБ.
В рєалє, там било би 10 «200» і «300»

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Лекарство против силовиков - пенопласт растворённый в ацетоне. Лечит агрессию, тупоумие, имперство и другие скрепные хронические заболевания.
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Бензин и масло в правильной таре тоже ничего.
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Лучше Бензин с резиновым клеем и "серебрянкой".
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Это тебе не спортсменам ноги ломать и не девушек в живот бить.
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Это правда, что ли? Какой это источник информации? Если да, то они там устроили мини-Чернобыль.
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На самом деле разорвалась очередная вундерфавля на едреном двигателе, которой пуло американцам угрожает.
Этот старый маразматик пока ее изобретет пол рашки засрет радиацией американцам на смех)))
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ото дурні вони з підземних бункерів на радіацію на поверхні вилазить
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Ну началось. А вы говорили что на Рашке рабы. Просто если на Рашке начнется революция то мало не покажется всем.
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Есть весьма ощутимая разница между революцией и голодным бунтом черни.
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А вы сумеете предвидеть где заканчивается голодный бунт, и начинается революция? существует четкая грань? По-моему, нет.
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В рашке никогда не было и не будет революций, там бывают только бунты, например, голодный, соляной...
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На Рашке было больше революций чем в Украине. Так что не надо. Правда в Украине даже голодных бунтов не было. И если бы в 2014 пару сотен активных не вышло на улицы и не поддержка Запада то никто даже бы не пикнул против Януковоща. Так же как видим сейчас, все или выехали на зароботки или молча смотрят на беспредел в судебной и правохранительной системе и как сепары захватывают власть.
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В рашке больше революций - это Золотой орде, Московском царстве, русской империи, СССР или в рф?
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в Украине даже голодных бунтов не было


а Махно бил рассиянином...
ось так кацапська бл..дь ЗАВИРАЕТСЯ
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ничего там не началось и врядли начнется, основная масса козломордых это терпилы ссыкливые, ты представь что там начнется если рамзанка дыров своих ребят пришлет вместо тех космонавтов, чеченцы особой любовью пылают к козломордым 10 осіб побили росгвардійців в Ульяновську - Цензор.НЕТ 1841
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мордобой у кацапов это национальная забава 10 человек избили росгвардейцев в Ульяновске - Цензор.НЕТ 3926 в чем новость ?
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женщину п*здят, а толпа на камеры снимает, терпилы ссаные
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Как-то оно не скрепно, не по-русски без топоров, расчлененки и пожирания трупов. Тем более, для Ульяновска.
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Расияне хотите президента? У нас один завалялся и почти не ворует, отзывается на имя петя, блох нет.
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одни гопники ********* других гопников. Сенсация!
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10 осіб побили росгвардійців в Ульяновську - Цензор.НЕТ 3415 baza @bazabazon·12 мин

В Нижегородской области горит "Святая Русь". Это пассажирский теплоход, который сейчас стоит в затоне "Сибирский". Прежнее название судна - "Родина".
Боже, почему так символично-то?ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1161211725095559168



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"Избиение мальчиков в трусиках, с палочками, наручниками и униформами". Это же.. БДСМ ! Как страшна жыдь.
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Итак, избивателей было человек десять... Интересно, а сколько было росгвардейцев? (Вспомнились "Три мушкетёра")
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На россии за избиение опричника мента полагается до 20 лет
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Овцы собрались в овчарне. Окрест
Слышится блеянье: "Мирный протест!"
Волки - Баранам: "Раз мирный протест,
Сбросьте рога! А не то - под арест!
Здесь не Хохляндия, нет дураков.
Знаем, как бьют там рогами Волков!"
Стадо безрогое блеет окрест:
- Мир да услышит наш мирный протест!
Черные силы Овечек гнетут.
Права желаем на жизнь и на труд.
И почему здесь обычай таков:
Выборов право есть лишь у Волков?
Срок уж на травку, но вспыхнул протест:
Волк под кусточком Ягненочка ест.
Стадо безрогое блеет: "Позор!
Подлый фашист! Гад! Убийца и вор!"
Блеют Бараны, Овечки орут,
Волки второго Ягненка жуют.

Волки. Проспект. Автозаки окрест.
Овцы сбежались на мирный протест.
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