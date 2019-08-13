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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:гражданство (1002) Зеленский (2462) указ (351)

 Зеленский упростил получение гражданства для политбеженцев из РФ и защищавших Украину иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил обретение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали Украину, а также гражданами России, подвергшимися политическим преследованиям.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий Указ Президента Украины №594/2019 от 13 августа 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Декларацию об отказе лица, являющегося гражданином Российской Федерации и подвергшегося преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности, от иностранного гражданства вместе с документом, подтверждающим преследования по политическим убеждениям (справка Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабинетом Министров Украины порядке) - для иностранцев, являющихся гражданами Российской Федерации и подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности", - говорится в указе.

Кроме того, в указе говорится, что Кабинету министров Украины теперь необходимо разработать и внести на рассмотрение Рады проект закона Украины относительно упрощения порядка обретения украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическим преследованиям, иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил новый состав Комиссии по вопросам гражданства

Источник: https://censor.net.ua/n3142615
 
   
 Топ комментарии
 
Порохоботы затихли, ищут зраду, срочно звонят в Ольгино за инструкциями.
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Приютишь свинособаку и она через очень непродолжительное время будет орать, что это его земля. Ничему наркодолбо_бов история не учит.
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хороший кацап - далёкий (можно на том свете) кацап. такой далёкий, чтоб никак не мог на наши события влиять... Зеленский подписал указ об упрощении получения гражданства для защищавших Украину иностранцев и подвергшихся политическим преследованиям россиянам - Цензор.НЕТ 7977
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Ті хто по політичним переконанням,нам не друзі.Все одно вони імперці.
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сейчас начнется
ка чиновники и прочие за денюжку малую удостоверение участника бд получали....
скоро будет граждан вазелиновых некуда сложить
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Докладніше, будь ласка, за чиєї каденції УБД купляли всі, хто завгодно?
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С фронтовиками-россиянами - согласен, хотя и здесь возможны фальсификации.
С политбеженцами - зачем нам это дерьмо?
Хороший паРашинец - мертвый паРашинец.
Без вариантов!
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согласен. Пускай наводят порядок у себя в рф.
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Браво, Зеленський. Той, кому ***** ворог, є другом України.
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Коли влада у Росії поміняється і Путіна у Росії почнуть переслідувати, то Зеленський надасть йому, як політичному біженцю громадянство?
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Miko R 798886a8 Вони тільки вороги йому по деяких моментах,а так такі ж імперці.
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вой прохосрани только подтверждает то что эти подонки уже давно нашли себе нового хозяина. так как петя сдулся после жалкой мнимой поездки в так называемый отпуск. ..... по поводу правильно или не правильно делает президент . делает правильно. молодец. путин и тут проиграл "клоуну". спросите у петра лексеича как это обидно . а как злит кремлевского ? особенно в свете митингов в москве и питере. мы правильно сделали свой выбор. мы хорошие и умные.
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Ось ви як після тижневих курсів заговорили. Зеленський спростив отримання громадянства для політбіженців з РФ та іноземців - захисників України - Цензор.НЕТ 6892
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спасибо что и вы тоже поддерживаете нашего президента. всегда верил в здравомыслие тех людей которые ошиблись в своем выборе в 2019г. давайте вместе строить новую страну . честную и справедливую.
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І почнемо з фільтраційних таборів?
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Бондаренко, Вы кодекс, который "КК України" внимательно читали? Ст. 447 УК Украины, ст. 133 УК РБ, ст.359 УК рыфы ? параграф 9, ст. 471 "Международное уголовное право".
Сиди и не трынди, еще нам не хватало "отсосать" санкции.
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Один в поле не трактор! Для того и нужны друзья, а они у меня - отличные!
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Не матюкайте президента - він нічого не зробив
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говорят что в Украине за счет отколовшегося Донецка и оккупации Крыма, стало меньше симпатиков "русского мира"
Команда Зе придумала как исправить ситуацию. ((
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Тепер не уникнути надання українського громадянства кацапам. Заселяйте їх серед українців не в Києві та приблизно одну сім'ю на село.
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Сегодня они политбеженцы, а завтра пополнят ряды пятой колонны
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А почему Зе не упростил получения гражданства для этнических украинцев?
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У тебе ще виникають такі питання? У нього повно етнічних українців: Богдан, Портнов, Мендель... Зеленський спростив отримання громадянства для політбіженців з РФ та іноземців - захисників України - Цензор.НЕТ 1510
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Конечно возникают, бо надо требовать от Зе того, что выгодно народу Украины, а не его взбредням в голову.
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Бо справжні українці лише євреї, (для нього).
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скоро эта зЕленая падаль зеЛя будет на ростове
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Завыли Питер-расы:"не пущать!""они на капот Петра сятого прыгают""они воюют плохо с орками""они уже не украинцы,которых притесняют,а кацапы""они нам на голову сядут"Интерессно зачемь ваш Питер-рас дьяконом МП рукополагался,зачемь Новинских приглашал?То-то
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Вы наверное свинособака, которая смогла выиграть гринкарту. Какое вам дело до чужой страны?
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Адин народ же. Я думаю избиратели Зе(малоросы предатели, обманутые, дауны и тд) будут довольны. Еще вернуть раша тв и соц сети, и будут ссатся от радости
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По Донбассу так и не было РНБО, зато русне открыли ворота, вот важное дело сделали блеать.
Недоноски зеленые.
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Через лет 50 получим очередной донбасс и защиту русскоговорящих.
Как сказал Степан Андреевич - " З москалем не може бути спільної мови!"
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Ну все, тепер всі кацапські євреї сюди збіжаться під виглядом "політбіженців".
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Всі не збіжаться, бо Коломойський з Ахметом не дадуть.
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И потом мне тут будут рассказывать, что в Украине нет антисемитов. Ты на себя в зеркало смотрел?
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Я виріс серед єврев, дід з бабою жили на Басейній. Але життя зробило мене антисемітом. Я бачу загрозу і не можу мовчати!
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Правильно,Петро захистніків 5-ть років обіцянками годував!
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