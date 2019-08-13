 Зеленский упростил получение гражданства для политбеженцев из РФ и защищавших Украину иностранцев

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий Указ Президента Украины №594/2019 от 13 августа 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Декларацию об отказе лица, являющегося гражданином Российской Федерации и подвергшегося преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности, от иностранного гражданства вместе с документом, подтверждающим преследования по политическим убеждениям (справка Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабинетом Министров Украины порядке) - для иностранцев, являющихся гражданами Российской Федерации и подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности", - говорится в указе.

Кроме того, в указе говорится, что Кабинету министров Украины теперь необходимо разработать и внести на рассмотрение Рады проект закона Украины относительно упрощения порядка обретения украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическим преследованиям, иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

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