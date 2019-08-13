EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Экономика
  3265  30
Все про:Газ (9114) контракт (339) Россия (73606) СНБО (3253) Данилюк Александр (380) Транзит газа (72)

 Украина может продлить действующий контракт с Россией по транзиту газа, - секретарь СНБО Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны не исключает, что Украина может продлить действующий контракт на транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового, или продолжение этого контракта", - сообщил Данилюк.

Он отметил, что транзит газа ежегодно приносит Украине 3 миллиарда долларов доходов. Также, он делает украинскую ГТС привлекательной для инвестиций.

"Поэтому когда мы говорим о транзите - это и средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечения инвестиций, это и развитие страны", - добавил Данилюк.

На вопрос журналиста о том, имеет ли Украина запасной план на случай того, что договоренности по транзиту газа с Россией так и не удастся достичь, Данилюк ответил: "Было бы абсолютно безответственно не иметь плана "Б".

Читайте также: Трехсторонние переговоры по транзиту газа состоятся 16 сентября в Брюсселе, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3142614
 
 
 Топ комментарии
 
Нада Вону позвать - Вона порішає ... Україна може продовжити чинний контракт із Росією щодо транзиту газу, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 8295
Україна може продовжити чинний контракт із Росією щодо транзиту газу, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 1974
 показать весь комментарий
 
Я против . Эта труба принесла украинцам нищету и коррупцию . Резать к чертовой матери .
 показать весь комментарий
 
торговля на крови - клоуновские барыги - до коли? - сколько можно зарабатывать на войне? - а зеленский? - позор
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это полностью совпадает с позицией газпрЁма
странно....))))
 показать весь комментарий
 
 
Договор должен быть не на 1 год а долгосрочным.
 показать весь комментарий
 
Не може Україна продовжити діючий контракт з путіним, бо це фінансування міжнародного тероризму! Продовжити контракт це нанести Україні економічної шкоди від ганебних та кабальних умов контракту! Нова влада не має продовжувати старі ганебні домовленості! Саме зараз Зеленський має показати що він вирішує а не євроблядьскатусовкапутіна! Ми маємо отримати транзит туркменського газу через територію росії і на тих самих умовах буде підписано контракт на тразит російського газу через територію України! Або ми отримаємо доступ до туркменського газу через росію, або росія не буде качати газ в ЄС через Україну! Все просто - ми маємо жорстко та ефективно захищати свої національні інтереси, а не інтереси європроституток, які цілуються з путіним! В Туркменістані голод, немає борошна, немає хліба, через припинення продажів туркменського газу в Україну Туркменістан дійшов до межі дефолту, потрібно продавати газ! Нам теж потрібен туркменський газ для роботи наших хімічних виробництв! Але між Туркменістаном та Україною є перепона - путін, який не дає туркменам та українцям качати туркменський газ в Україну! А ми такі добрі даємо путіну транзит в ЄС, а чого раптом ми такі добрі? Нам це абсолютно невигідно! Транзит в ЄС в обмін на транзит в Україну - тільки так і ніяк інакше!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо Зеленський продовжить газову угоду на транзит газу з росією на умовах росії, без вписання в угоду зобов'язань Газпрому на транзит туркменського газу в Україну - це буде провал Зеленського, гучний дипломатичний провал! Влада України має показати що вона може обійтись і без газового транзиту путіна, саме це зробить з України суб'єкта міжнародної політики, а не безправного та вічнозалежного об'єкта чужих перемовин!
 показать весь комментарий
 
 
Какой транзит туркменского газа?Его вообще-то никогда и не было,тем более сейчас туркменский газ идет в Китай
 показать весь комментарий
 
Скажіть чесно, Ви обізнана людина? Туркменія є одним з лідерів у видобутку газу у світі! Туркменський газ був основним газом, який поставляли в Європу та Україну по трубах Газпрому! Після того як Газпром відмовив нам у транзиті туркменського газу, Газпром сам викупав повністю весь експортний газ у Туркменії і перепродував його в Україну та в ЄС! А після того як почалась газова війна путіна проти України з підняттям цін на газ і скороченням обсягів споживання газу в Україні - Газпрому не було куди дівати туркменський газ і він відмовився взагалі купляти газ у туркмен і це призвело до погіршення відносин між путіним та Туркменбаши. Досі росія не викуповує газ у туркмен і це довело Туркменістан до дефолту та голоду! Потрібно вирішувати питання закупівлі туркменського газу, бо сам Туркменістан не вирішить це питання і потрібно підключатись і підключати західних лідерів для того щоб транзит туркменського газу в Україну відновився! Купляти російський газ в Європі це ідіотизм, якщо вже платити гроші за газ то туркменам а не агресору путіну! путін буде отримувати свої дві копійки за транзит і буде йти нах, а ми ще будемо перепродувати туркменський газ в ЄС і конкурувати з путіним по ціні, зменшуючи заробітки путіна і доводячі росію до дефолту!!!!
 показать весь комментарий
 
Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам!
 показать весь комментарий
 
Я против . Эта труба принесла украинцам нищету и коррупцию . Резать к чертовой матери .
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку хай ці ніщеброди з гаспрема нам борги віддадуть , а потім ми подумаємо ... Альо ,кацапи , ви нам денег должні !!!
 показать весь комментарий
 
 
поржалЪ...Україна може продовжити чинний контракт із Росією щодо транзиту газу, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 2657 если кто-то не может правильно распорядится полученными деньгами, то виноват, конечно, тот кто эти деньги дал...ты попроси хозяина шоб он тебе зарплатку не давал, бо эти деньги тебе вредят - дурачком ведь живешь...Україна може продовжити чинний контракт із Росією щодо транзиту газу, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 6002
 показать весь комментарий
 
Нет , просто ты глуп и не в состоянии посмотреть в суть проблемы . Труба - это вечный соблазн . И как показала практика , из-за этой трубы обычному , простому населению только хуже стало .
 показать весь комментарий
 
Есть два варианта:умный человек с трубой и дебил с трубой.Во втором варианте не труба виновата,что дебилу досталась
 показать весь комментарий
 
Да продлят, вопрос только на какой срок, рашка хочет на год( ей больше и не надо).
 показать весь комментарий
 
 
У кремля не хитро*опость а тупо наглость.
 показать весь комментарий
 
Вот оно!!! Потому Коболев Зе-власти и мешает.
 показать весь комментарий
 
 
ага так мешает этот еврейским маминькин сыночек как впрочм и Зеля... что Колобова рассматривают на посаду Премьер Министра Украины во тогда точно все станут получать ..в США премии из Украины... Украина может продлить действующий контракт с Россией по транзиту газа, - секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 5871
 показать весь комментарий
 
нужно не продлевать , нужно заключить новый на новых условиях или не заключать вовсе .А то хотят дотянуть до конца постройки северного потока-2
 показать весь комментарий
 
 
торговля на крови - клоуновские барыги - до коли? - сколько можно зарабатывать на войне? - а зеленский? - позор
 показать весь комментарий
 
 
порохнявый! отключи в квартире на пол дня свет и мойся в тазике - половина электричества в Украине вырабатывают атомные станции, а они работают на русских ТВЭЛах(топливо)! большая часть бензина, дизеля и СПГ тоже из мордора!
 показать весь комментарий
 
А чего ж ты орал 5 лет про барыг и торговлю на крови? Или теперь можно,зелёный?
 показать весь комментарий
 
 
украина покупает газ по мировым ценам а газ качает по совдеповским. не нужно нам про 3 млрд рассказывать. по чем будет транспортировка? если ниже рыночной то данилюка на нары
 показать весь комментарий
 
 
Очень сомневаюсь что украинцы хоть 1 доллар получили от дохода етой трубы. Лично я никопейки не получал. Зато сколько украинский народ потерял из-за условий кремля ради етой трубы даже подсчитывать страшно. Да и продлевать контракт на 1 год чего хочет газпром ето только кремль выручать в сложной для него ситуации.
 показать весь комментарий
 
надо идти на уступки и сохранять транзит, бо это большие деньги, которые пока в других местах страна заработать не может...ведь предлагали же русские еще в начале 2000-х годов продать им 50% украинской ГТС, но тупые и алчные барыги уперлись рогами...и каков результат? Построены обходные нитки через Беларусь и Балтику, а через полгода запустят СП-2, который окончательно похоронит укрГТС...
 показать весь комментарий
 
НОВОСТЬ!!!
СРОЧНАЯ НОВОСТЬ!!!!
МОЛНИЯ!!!!!!

Текст: Украина может продлить контракт. А может и не продлить.

КОНЕЦ НОВОСТИ
 показать весь комментарий
 
Таке можуть казати тільки вороги України.
 показать весь комментарий
 
Вот так оно получается, Украина может, а РФ уже не хочет.
Что с этим делать никто не знает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх