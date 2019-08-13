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 Представление Зеленского на увольнение 9 глав райотделов полиции рассмотрят 20 августа, - Князев

Кадровые вопросы работников Национальной полиции будут рассмотрены 20 августа - на большой коллегии Министерства внутренних дел.

Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, отвечая на вопросы об увольнении руководителей полиции в пяти районах Ривненской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это обращение Президента было ко мне, а также к министру внутренних дел (об увольнении руководителей полиции в нескольких районах. - Ред.). Хочу довести, что 20 числа состоится большая коллегия МВД, и среди плановых вопросов будет вопрос отчета полицейского сегмента, где будут решены, в том числе, и кадровые проблемы, которые имеются на сегодняшний день в Национальной полиции. Соответственно, мы отреагируем законным путем на рекомендации Президента, которые я вчера услышал", - сказал Князев.

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Он отметил, что понимает "претензии со стороны власти к некоторому сегменту в Национальной полиции".

Как сообщалось, 12 августа Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Нацполиции Сергею Князеву уволить руководителей полиции в девяти районах трех областей: в Рокитновском, Дубровицком, Владимирецком, Заричненском и Сарненском районах Ривненской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3142612
 
 
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Сабакова звільняйте швидше..Не варто Зеленому з ним загравати. Князєва також..
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Уволят всех . И атошников которые заняли кресла и набивают карманы тоже кышнут .
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меняет пользователей в креслах, было уже , увольняли , а те находили себе еще круче места, это не наказание, это замыливание глаз, от перемены мест... - итог не меняется.
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