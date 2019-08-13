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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:партия (447) Томенко (1375) финансирование (1354) петиция (143)

 Петиция к Зеленскому об отмене финансирования партий из госбюджета набрала необходимое количество голосов

Электронная петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене финансирования политических партий из госбюджета набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Президента.

Петиция зарегистрирована 23 июля экс-депутатом ВР Николаем Томенко, который отмечает, что в 2016-2019 годах на финансирование партий выделено около 1,5 млрд гривен.

Он отмечает, что львиную долю средств получили также партии, которые не попали в новоизбранный парламент ("Народный фронт", "Радикальная партия Ляшко", "Самопомич", "Оппозиционный блок").

"Деньги, поступающие из карманов украинских граждан, партии тратят преимущественно на телевизионную рекламу, которой их лидеры поздравляют нас с праздниками. По моему убеждению, использовать народные деньги на содержание партий в воюющей, бедной, коррумпированной стране - цинично и недопустимо", - подчеркивает Томенко в петиции.

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Также он добавляет, что с 2019 огромные деньги также получат партии, которые не попали в парламент. Сейчас за государственный счет будут финансироваться не только политические силы, которые преодолели 5% барьер, но и те, которые набрали 2%.

Предварительно, по оценкам экспертов, партии получат такие суммы из бюджета за 5 лет:
"Слуга народа" - более 2,685 млрд;
"Оппозиционная платформа" - 705 млн;
"Европейская солидарность" - 545 млн;
"Батькивщина" - 465 млн;
"Голос" - 385 млн;
"Сила и честь" - 270 млн;
"Оппозиционный блок" - 200 млн;
"Партия Шария" - 190 млн;
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 170 млн;
"Украинская стратегия Гройсмана" - 135 млн;
"Свобода" - 130 млн.

В целом на содержание этих партий за 5 лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить около 5 млрд 900 млн гривен.

"Итак, предлагаю отменить или, по крайней мере, приостановить законодательные акты, которые предусматривают финансирование политических партий из государственного бюджета. Эти средства следует направить на решение крайне важных проблем, связанных с безопасностью и оборонной мощью государства и качеством жизни людей. В частности - на финансирование армии, образования, культуры, медицины, здорового образа жизни", - резюмирует Томенко.

Петиция к Зеленскому об отмене финансирования партий из госбюджета набрала необходимое количество голосов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142610
 
   
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Финансировать минипартии к выборам - это полный идиотизм,который принял прошлый парламент и это нужно отменить обязательно. Шарии и им подобные антиукраинские элементы пусть не наживаются на украинском бюджете. Надеюсь партия и коалиция Зеленского умеют считать деньги государства и распоряжаться ими как следует, а не пускать на ветер.
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От і побачимо як вони відмінять самі собі фінансування
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Не поняла. Чего они должны отменять себе финансирование, если их партия набрала не 2% голосов ,а 73?
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Тому, що фінансування треба відміняти для усіх партій.
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Палка в 2-х кінцях - тоді партії будуть фінансувати олігархи і зразу питання: чиї інтереси будуть переслідувати партії хоч маленькі хоч великі?
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Треба говорити, що і зараз їх фінансують олігархи Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 781
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нефиг кормить партии. пусть сами себя доят из членских взносов
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порошенко редкий жлоб,жаже партию хотел финансировать из бюджета,больной человек
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Це твій президент. Дай йому час попрацювати. Хоча би один час
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Одразу на роль Швейка. Хоч раз заробить на чарку і хліб чесно.
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Ти іліот? Ти не хочеш запостити ще й Чарльза Спенсера Чапліна в сатиричній кіноролі Гітлера, і з цього фото зробити висновок, що він "фашист"?
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Это в компетенции Рады а какая партия проголосует чтоб остаться без финансирования.
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Хорошая новость. Не знаю кау сейчас будет, но раньше депутаты сами должны такие суммы платить в бюджет, потому что мутили на своей должности значительно больше.
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Вот пусть их украинские олигархи и кормят за свое бабло! налогоплательщиков нехрен привлекать к этому аттракциону невиданной щедрости!!!!
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Так олігархи з радістю будуть кормити партії. Тільки ж партія буде виконувати заказ платника. Може спочатку треба прибрати вплив олігархів на партії.
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Треба підтримати Томенка, бо повинні красти з бюджету лише парламентські партії.
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Цю дірку в бюджеті давно пора заткнути! Присосалися...
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Из интервью бывшего футболиста "Шахтера" Ивана Ордеца , который перешел в мацковское "Динамо "



О войне
«По телевизору передают много лжи. И этой лжи очень много в нашей жизни, к сожалению. У меня родители живут в так называемой зоне АТО. Смотрю, как из Киева освещают жизнь в Донбассе - и все совершенно не так. Говорят одно, а на деле другое. И так уже давно. Зимой прошлого года два дня был дома. Волноваха-то вполне живая (дома не строятся, но бизнес какой-то есть), а вот в моем родном селе Ближнее все осталось так же, ничего не прогрессирует. Вся молодежь из села уезжает, перспектив там никаких. Это же зона АТО.
В 2014-м я играл в аренде в «Ильичевце». В Мариуполе захватывали обладминистрацию, в городе было много стрельбы, и ночью, и днем. И не где-то на окраине города, а выглядываешь из окна - и метрах в пятистах дым, копоть. Танки ездили по городу, БТР, трупы на улицах… На два дня у нас отменили тренировки, сидели по домам. Дай бог, чтобы все было хотя бы так же спокойно, как сейчас. Уверен, новый президент о чем-то да договорится. Надеюсь, в ближайшее время это закончится, и люди заживут мирно. Наши народы всю свою историю шли рядом, и я не хочу вражды. Видите, Зеленский открыто призывает к диалогу, они созваниваются. Порошенко, насколько я слышал, даже не хотел с Путиным иметь дела. А новый президент настроен мириться».


Об отношении к тому, что УЕФА разводит украинские и российские команды
«Я этого не понимаю, не нужно это. Спорт вне политики. Играть вполне можно, например, на нейтральной территории».



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Це якраз і є зразок переконання прихильників Зе.
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Тобто, інтерв'ю зрадника ти вважаєш доказом "зради" Зеленського?
)))))
Смішно. Все НАТО і весь ЄС сміються. Я тут через вікно чую. ))))
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По логике института классического ГРАЖДАНСТВА все правильно, ГРАЖДАНЕ должны сами отстаивать СВОИ интересы, создавая для их продвижения ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, БЛОКИ И ДВИЖЕНИЯ, поэтому сами и должны организовать из финансовую деятельность, под ГРАЖДАНАМИ понимаются СВОБОДНЫЕ, САМОДОСТАТОЧНЫЕ, ИМУЩИЕ И ДЕЕСПОСОБНЫЕ люди, но загвоздка в том, что современное "гражданство" намерено девальвировано до фактического ПОДДАНСТВА, поэтому безответственные, недееспособные и НЕИМУЩИЕ составляют БОЛЬШИНСТВО, а значит не способные сами ни к самоорганизации, ни к финансированию!
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ПРАКТИЧЕСКИ во всех странах Европы - политические партии финансируются с бюджета государства. ЕСЛИ прекращать финансирование, ТАК это ВЕТЕРАНСКИЕ организации НА которые с бюджета страны выделяется миллионы гривен, А помощи ветеранам практически НЕ какой - ВОЗЬМИТЕ ветеранов ВОВ, самих ветеранов осталось на всю Украину НЕ больше сотни, А ветеранских организаций тысячи!???, И деньги НА эту организацию выделяют миллионы гр.
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