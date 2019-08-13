 Петиция к Зеленскому об отмене финансирования партий из госбюджета набрала необходимое количество голосов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Президента.
Петиция зарегистрирована 23 июля экс-депутатом ВР Николаем Томенко, который отмечает, что в 2016-2019 годах на финансирование партий выделено около 1,5 млрд гривен.
Он отмечает, что львиную долю средств получили также партии, которые не попали в новоизбранный парламент ("Народный фронт", "Радикальная партия Ляшко", "Самопомич", "Оппозиционный блок").
"Деньги, поступающие из карманов украинских граждан, партии тратят преимущественно на телевизионную рекламу, которой их лидеры поздравляют нас с праздниками. По моему убеждению, использовать народные деньги на содержание партий в воюющей, бедной, коррумпированной стране - цинично и недопустимо", - подчеркивает Томенко в петиции.
Также он добавляет, что с 2019 огромные деньги также получат партии, которые не попали в парламент. Сейчас за государственный счет будут финансироваться не только политические силы, которые преодолели 5% барьер, но и те, которые набрали 2%.
Предварительно, по оценкам экспертов, партии получат такие суммы из бюджета за 5 лет:
"Слуга народа" - более 2,685 млрд;
"Оппозиционная платформа" - 705 млн;
"Европейская солидарность" - 545 млн;
"Батькивщина" - 465 млн;
"Голос" - 385 млн;
"Сила и честь" - 270 млн;
"Оппозиционный блок" - 200 млн;
"Партия Шария" - 190 млн;
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 170 млн;
"Украинская стратегия Гройсмана" - 135 млн;
"Свобода" - 130 млн.
В целом на содержание этих партий за 5 лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить около 5 млрд 900 млн гривен.
"Итак, предлагаю отменить или, по крайней мере, приостановить законодательные акты, которые предусматривают финансирование политических партий из государственного бюджета. Эти средства следует направить на решение крайне важных проблем, связанных с безопасностью и оборонной мощью государства и качеством жизни людей. В частности - на финансирование армии, образования, культуры, медицины, здорового образа жизни", - резюмирует Томенко.
О войне
«По телевизору передают много лжи. И этой лжи очень много в нашей жизни, к сожалению. У меня родители живут в так называемой зоне АТО. Смотрю, как из Киева освещают жизнь в Донбассе - и все совершенно не так. Говорят одно, а на деле другое. И так уже давно. Зимой прошлого года два дня был дома. Волноваха-то вполне живая (дома не строятся, но бизнес какой-то есть), а вот в моем родном селе Ближнее все осталось так же, ничего не прогрессирует. Вся молодежь из села уезжает, перспектив там никаких. Это же зона АТО.
В 2014-м я играл в аренде в «Ильичевце». В Мариуполе захватывали обладминистрацию, в городе было много стрельбы, и ночью, и днем. И не где-то на окраине города, а выглядываешь из окна - и метрах в пятистах дым, копоть. Танки ездили по городу, БТР, трупы на улицах… На два дня у нас отменили тренировки, сидели по домам. Дай бог, чтобы все было хотя бы так же спокойно, как сейчас. Уверен, новый президент о чем-то да договорится. Надеюсь, в ближайшее время это закончится, и люди заживут мирно. Наши народы всю свою историю шли рядом, и я не хочу вражды. Видите, Зеленский открыто призывает к диалогу, они созваниваются. Порошенко, насколько я слышал, даже не хотел с Путиным иметь дела. А новый президент настроен мириться».
Об отношении к тому, что УЕФА разводит украинские и российские команды
«Я этого не понимаю, не нужно это. Спорт вне политики. Играть вполне можно, например, на нейтральной территории».
І що цей бидлоїд сказав щось, що варто уваги?
)))))
Смішно. Все НАТО і весь ЄС сміються. Я тут через вікно чую. ))))