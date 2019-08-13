 Петиция к Зеленскому об отмене финансирования партий из госбюджета набрала необходимое количество голосов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Президента.

Петиция зарегистрирована 23 июля экс-депутатом ВР Николаем Томенко, который отмечает, что в 2016-2019 годах на финансирование партий выделено около 1,5 млрд гривен.

Он отмечает, что львиную долю средств получили также партии, которые не попали в новоизбранный парламент ("Народный фронт", "Радикальная партия Ляшко", "Самопомич", "Оппозиционный блок").

"Деньги, поступающие из карманов украинских граждан, партии тратят преимущественно на телевизионную рекламу, которой их лидеры поздравляют нас с праздниками. По моему убеждению, использовать народные деньги на содержание партий в воюющей, бедной, коррумпированной стране - цинично и недопустимо", - подчеркивает Томенко в петиции.

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Также он добавляет, что с 2019 огромные деньги также получат партии, которые не попали в парламент. Сейчас за государственный счет будут финансироваться не только политические силы, которые преодолели 5% барьер, но и те, которые набрали 2%.

Предварительно, по оценкам экспертов, партии получат такие суммы из бюджета за 5 лет:

"Слуга народа" - более 2,685 млрд;

"Оппозиционная платформа" - 705 млн;

"Европейская солидарность" - 545 млн;

"Батькивщина" - 465 млн;

"Голос" - 385 млн;

"Сила и честь" - 270 млн;

"Оппозиционный блок" - 200 млн;

"Партия Шария" - 190 млн;

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 170 млн;

"Украинская стратегия Гройсмана" - 135 млн;

"Свобода" - 130 млн.

В целом на содержание этих партий за 5 лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить около 5 млрд 900 млн гривен.

"Итак, предлагаю отменить или, по крайней мере, приостановить законодательные акты, которые предусматривают финансирование политических партий из государственного бюджета. Эти средства следует направить на решение крайне важных проблем, связанных с безопасностью и оборонной мощью государства и качеством жизни людей. В частности - на финансирование армии, образования, культуры, медицины, здорового образа жизни", - резюмирует Томенко.