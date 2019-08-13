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 Общество, За рубежом
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Все про:Дания (200) разрешение (75) Северный поток (483)

 Строительство Nord Stream 2 могут задержать из-за отсутствия разрешений от Дании

Построение газопровода "Северный поток-2" могут задержать из-за отсутствия разрешений от Дании.

Об этом заявил официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Все зависит от того, когда мы получим разрешения от Дании. Если получим их вскоре, то проект завершим вовремя. Однако из-за проволочек с выдачей разрешений есть риск задержки проекта и увеличения средств", - сказал Мюллер.

По его словам, работы при строительстве газопровода Nord Stream 2 в немецких территориальных водах происходят согласно графику.

Однако в связи с отсутствием датских разрешений, в районе острова Борнхольм работы приостановили.

Как сообщалось, строительство газопровода "Северный поток-2" из-за проблем с разрешениями Дании может задержаться на восемь месяцев и подорожать на 660 млн евро.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3142609
 
 
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Если Европа не понимает что связываться с сатаной путиным - это себе в убыток, то пусть тогда пеняют на себя.
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В Європі лишилась тільки одна країна з принципами - це Данія! От Данія і є справжнім носієм європейських цінностей і саме Данію і потрібно запрошувати за стіл переговорів по припиненню російської агресії проти України! В німців, французів та італійців вже немає принципів -вони путінські повії, а позиція Данії достойна поваги і тому з Данією потрібно вибудовувати стратегічні відносини в першу чергу, а не з проститутками!
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Ждем очередных террактов в Дании от *****....
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Кацапы уже 2 теракта в Дании устроили, шоб уломать датчан. Пока что все мимо кассы.
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Скоро підарашка буде робити Данії колективний мінет...

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молодец Дания! респект!
даже если они как-то пойдут в обход ( или все же выколотят разрешение)
все равно на месяц-полгода-год задержка в строительстве - это бонус для Украины (или нет?)
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