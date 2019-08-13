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Все про:контрразведка (132) Львовщина (1712) СБУ (13708) шпионаж (807)

 Контрразведка СБУ разоблачила агента спецслужб РФ, который передавал данные шпиону в генконсульстве России во Львове. Дипломата выслали. ФОТО

На Львовщине контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации и передавал собранные данные дипломату-шпиону, действовавшему под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительнах органы, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны", - сказано в сообщении.

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Сотрудники СБУ задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

А указанный дипломат-шпион был объявлен МИД Украины persona non grata за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица. Он уже покинул территорию Украины.

Контрразведка СБУ разоблачила агента спецслужб РФ, который передавал данные шпиону в генконсульстве России во Львове. Дипломата выслали 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142608
 
   
 Топ комментарии
 
СБУ - в Мариуполе судья выпустил террористов под домашний арест, разве этот судья не агент спецслужб хуйла?
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Дипломатичні відносини з росією мають бути розірвані, через те що обстріли на фронті продовжуються! Всі російські дипломати мають бути позбавлені права в'їзду в Україну під будь яким виглядом, а для росіян мають бути введені візи і видавати візи в Україну мають в українському посольстві в Литві, Латвії, та Естонії, навіть не в Білорусі! А звідтам літаками хай летять в Україну! Жодних залізничних сполучень з росією не має бути і транзитних російських поїздів через Україну не має бути! Досить вже цього ідіотизму! Війна не передбачає дипломатичних відносин та залізничного сполучення з агресором!
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це були напевне секретні дані про діяльність ЛАЗу Чуркіна...))

або співпраці ПАтріота Садового з власником Альфа-Банку Фрідманом...
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СБУ - в Мариуполе судья выпустил террористов под домашний арест, разве этот судья не агент спецслужб *****?
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Дипломатичні відносини з росією мають бути розірвані, через те що обстріли на фронті продовжуються! Всі російські дипломати мають бути позбавлені права в'їзду в Україну під будь яким виглядом, а для росіян мають бути введені візи і видавати візи в Україну мають в українському посольстві в Литві, Латвії, та Естонії, навіть не в Білорусі! А звідтам літаками хай летять в Україну! Жодних залізничних сполучень з росією не має бути і транзитних російських поїздів через Україну не має бути! Досить вже цього ідіотизму! Війна не передбачає дипломатичних відносин та залізничного сполучення з агресором!
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Наверняка этнический русский, а фамилия заканчивается на -ов.
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Не обязательно, ибо например фамилия Иванов может быть русская, украинская и даже еврейская.
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необязательно ты накатываешь поутру бояры перед поцелуем ыконки сралина, можешь спевра закусить куском репы со щей, а потом уж приложиться к ыконке мощей.
это не отменяет того что ты совок Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові - Цензор.НЕТ 3139
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Смачно как ты написал, видно руку любителя репы и скреп.
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а то, прям щас я беру кусок Ленина и..... мой русский пес(собака) блюет(по-русски) на ковер(русский).
дядя, очнись - ты же совок Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові - Цензор.НЕТ 8148
жаль что твоих дидов недостреляли шо внучек так беснуется по жизни
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Мои деды полегли на фронте. А твои видимо фашистам в полицаях сапоги лизали.
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Казалось бы - причем тут Муссолини?

"умник", ты читал ЧТО было возле границы?
"умник", ты в курсе что Молотов исполнял в Берлине в ноябре 40-го?
"умник", твои диды - рабы, да и внучек недалеко убежал
причем рабство дидов, если бы увидел кто-то в Риме(давно) - обосрался бы от того что и подумать о таком не мог.
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аха!!а со временем и компенсацию (за моральный ущерб)выплатит (думаю в таком варианте твоя мысль будет законченной) Контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ, який передавав дані дипломату-шпигунові в генконсульстві Росії у Львові - Цензор.НЕТ 3644
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це були напевне секретні дані про діяльність ЛАЗу Чуркіна...))

або співпраці ПАтріота Садового з власником Альфа-Банку Фрідманом...
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Суд, під час війни за зраду - довічне, або розстріл. А якщо суд відпустить то його мобілізувати в ООС так десь на рік на нульовку. Нехай поборються за незалежність, відчують дух сепаратизму і колоборанства. Там вивчать хто ворог і не будуть сумніватись в степені його винни, а то судять, ніколи не бачили їх злочинів і відпускають , буде практика.
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і в спину тобі таке вистрелить при наступі, або накладе в кашу при відпочинку.
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"он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительнах органы, иностранных военных инструкторах "

обращаю внимание контрразведки:
все то же самое будет делать легальное бюро Эха Москвы, которое Венедиктов откроет в Украине с любезного согласия "команды Зе" .
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Бред! Ми живем в єпоху Интернет, а не радистки Кєт
Аферист Бабченко нервно курит в сторонке
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Неужели?!
А зачем тогда Петров и Боширов ездили в Солзбери "на шпили смотреть"?
У них что, интернета не было?
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Консульства РФ в Украине это филиалы фсб.Их нужно закрыть,россиян выслать.
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