 Контрразведка СБУ разоблачила агента спецслужб РФ, который передавал данные шпиону в генконсульстве России во Львове. Дипломата выслали. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительнах органы, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны", - сказано в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.
А указанный дипломат-шпион был объявлен МИД Украины persona non grata за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица. Он уже покинул территорию Украины.
это не отменяет того что ты совок
дядя, очнись - ты же совок
жаль что твоих дидов недостреляли шо внучек так беснуется по жизни
"умник", ты читал ЧТО было возле границы?
"умник", ты в курсе что Молотов исполнял в Берлине в ноябре 40-го?
"умник", твои диды - рабы, да и внучек недалеко убежал
причем рабство дидов, если бы увидел кто-то в Риме(давно) - обосрался бы от того что и подумать о таком не мог.
або співпраці ПАтріота Садового з власником Альфа-Банку Фрідманом...
обращаю внимание контрразведки:
все то же самое будет делать легальное бюро Эха Москвы, которое Венедиктов откроет в Украине с любезного согласия "команды Зе" .
Аферист Бабченко нервно курит в сторонке
А зачем тогда Петров и Боширов ездили в Солзбери "на шпили смотреть"?
У них что, интернета не было?