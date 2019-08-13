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 Нацбанк подал новый иск против Коломойского на 4,26 млрд грн

Национальный банк Украины подал против бывшего владельца ПриватБанка иск в суд, в котором требует взыскать с олигарха 4,26 млрд грн по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал ПриватБанку под поручительство Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Finbalance, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новый иск Нацбанка является встречным, ведь накануне Коломойский через суд пытался отменить свое поручительство по этому кредиту. Олигарх аргументировал свою позицию тем, что заключенный договор поручительства является недействительным, поскольку его заключили "на основании противоправных постановлений НБУ".

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Согласно судебных материалов, по утверждению И. Коломойского, уполномоченные лица НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение кредитного соглашения, учитывая отсутствие кворума на заседании правления НБУ. А недействительность договора поручительства №19-1 / П от 27.05.2016 истец обосновывает тем, что такие требования являются производными от требований о признании недействительным кредитного договора.

10 июля Верховный суд вывел из-под ипотеки ПриватБанка земельные участки компании Коломойского.

Накануне заместитель председателя ПриватБанка сообщила, что компании, связанные с Коломойским, должны ПриватБанку 240 млрд гривен.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Позже Окружной административный суд Киева принял еще одно решение в пользу Коломойского, отменив решение Нацбанка по определению перечня связанных с банком лиц.

Напомним, 18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ,общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

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Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страныG7,Евросоюз и США.

Тогдашний министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность". До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

4 июля 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".

"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.

Глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.

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Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня 2017 года.

16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.

Источник: https://censor.net.ua/n3142602
 
   
 Топ комментарии
 
А чому б не передати? Тепер все у руках нової влади Нацбанк подал новый иск против Коломойского на 4,26 млрд грн - Цензор.НЕТ 4671
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Собко Юрій Коли зєля народжувалось,то дорогу волхвам на чолі з Бєнєю вказував спокусливий запах шаурми. Як тільки Порох,це ісчадіє ада,Сатана во плоті, дізнався ,що на світ появилося дитя чудотворне,то послав КАМАЗ,щоб розчавити месію. Але на охороні став відважний ангел Рюкзаков і не дозволив статися святотатству.
Дитинка виросла та зробила багато чудес небачених - там і гра на роялі святим обухом
і зупинення всіляких війн шляхом вставання на коліна, і промивка очей зубожилим росою од плоті витікаючої і безліч іншого зі світу діджіталізації.
І множилась лава свідків зєлі - і грося ,і юля ,і славік і 73% славних уповатєлєй на ману небесну.
І скинули вони супостата Пороха і настало благоденствіє , і замовкли бігуси,шабуніни,нацжони,тягнибоки, єгорки з гриценками всілякі - бо про що можна говорити у раю ? Тільки насолода в оточенні ангелоподібних юзиків та стефанчуків…
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За Порохом пятилетнее успешное сопротивление одной из самых мощных армий мира, безвиз, дипломатический прорыв на Западе, рост экономики, суверенитет церкви.
А за зеро- это рост госдолга за месяц на два миллиарда долларов (при отсутствии затратных проектов), сдача противнику укрепленных линий и фортификаций без боя, сокращение армии и начинающаяся международная изоляция.
Логика уровня "овермайнд". (с)
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- Вот всё у вас, как на параде. Салфетку - туда, галстук - сюда. Да «извините», да «пожалуйста-мерси». А так, чтобы по-настоящему - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
- А как это «по-настоящему», позвольте осведомиться?
- отобрать и все…(с)
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Без показаний Порошенко и Гонтаревой разобраться будет сложно. Можно дело передать в Лондонский Суд. Тогда и прятаться ворам будет сложнее.
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А чому б не передати? Тепер все у руках нової влади
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Електричество заводам коломойского будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+) ?
https://biz.nv.ua/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html
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За Порохом пятилетнее успешное сопротивление одной из самых мощных армий мира, безвиз, дипломатический прорыв на Западе, рост экономики, суверенитет церкви.
А за зеро- это рост госдолга за месяц на два миллиарда долларов (при отсутствии затратных проектов), сдача противнику укрепленных линий и фортификаций без боя, сокращение армии и начинающаяся международная изоляция.
Логика уровня "овермайнд". (с)
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К вашему сведению суд лишь запретил отмену действовавшего льготного тарифа, все годы пока Петя был у власти эти заводы и платили 57 коп. а отвенить попытались лишь в июне 2019
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Да ты хоть сам свою же ссылку прочитай придурок.
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Нещодавно я спілкувався з представниками Привату, які переконували мене, що Коломойський програє. Я їм пояснив те, що Коломойський зараз має сіру владу і при його виграші від Привату будуть лише козлячі ніжки. Нацбанк подал новый иск против Коломойского на 4,26 млрд грн - Цензор.НЕТ 585
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приват банк сейчас опять пожирнел)) пора покупать новый район в далекой Америке Нацбанк подав новий позов проти Коломойського на 4,26 млрд грн - Цензор.НЕТ 8979
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а баба яга против...Кому интересны бесконечные чвары между Коломойским и Нацбанком? Або грай, або гроши виддавай.
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Очередной задвигон Рошеновских? Ты Пецу не тронь, а мы не будем трогать тебя?
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Собко Юрій Коли зєля народжувалось,то дорогу волхвам на чолі з Бєнєю вказував спокусливий запах шаурми. Як тільки Порох,це ісчадіє ада,Сатана во плоті, дізнався ,що на світ появилося дитя чудотворне,то послав КАМАЗ,щоб розчавити месію. Але на охороні став відважний ангел Рюкзаков і не дозволив статися святотатству.
Дитинка виросла та зробила багато чудес небачених - там і гра на роялі святим обухом
і зупинення всіляких війн шляхом вставання на коліна, і промивка очей зубожилим росою од плоті витікаючої і безліч іншого зі світу діджіталізації.
І множилась лава свідків зєлі - і грося ,і юля ,і славік і 73% славних уповатєлєй на ману небесну.
І скинули вони супостата Пороха і настало благоденствіє , і замовкли бігуси,шабуніни,нацжони,тягнибоки, єгорки з гриценками всілякі - бо про що можна говорити у раю ? Тільки насолода в оточенні ангелоподібних юзиків та стефанчуків…
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Олигархов пора деалигерхатизировать по самые помидоры. Народ Украины
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