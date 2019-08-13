 К победе ультраправой партии на выборах в Швеции причастна Россия, - The New York Times

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Зеркало недели", об этом говорится в расследовании, которое опубликовала газета "The New York Times".

Отмечается, что российский телеканал НТВ, предположительно, пытался подбить молодых шведских иммигрантов устроить показную драку перед камерами в охваченном беспорядком пригороде Стокгольма в 2017-ом.

По словам сотрудников шведских служб безопасности, прямого иностранного влияния на выборы не было, но оно имело более тонкую форму. В частности, Россия помогла стремительному развитию "ультраправой цифровой экосистемы" Швеции.

Партия построила сеть закрытых страниц в Facebook, охват аудитории которых "в конечном итоге превысил бы охват любой другой партии". Также "Шведские демократы" создали несколько собственных медиа, которые стали популярными.

NYT приводит свежие заголовки этих изданий: "Иммиграция стоит за недостатком питьевой воды в Северном Стокгольме", "Несовершеннолетний беженец изнасиловал дочь в принимающей его семье: он думал, что это законно", "Человеку, совершившему калечащие операции на женских половых органах своих детей, предоставили убежище в Швеции".

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Самым дружественным Кремлю газета называет сайт Fria Tider. Он часто обменивается материалами с российским пропагандистским агентством "Спутник". Через записи о владельцах доменов этот ресурс связан с сетью Granskning Sverige, известной как шведская "фабрика троллей" - за преследование в Сети известных шведских журналистов, особенно тех, которые пишут о России отрицательно.

Среди постоянных авторов сайта - редактор немецкой ультраправой газеты Zuerst! Мануэль Окзенрайтер. Он регулярно выступает на российском пропагандистском канале Russia Тoday и до недавнего времени работал на члена бундестага Маркуса Фронмайера из крайне правой партии "Альтернатива для Германии".

Опубликованные европейскими СМИ документы - которые сам Фронмайер назвал поддельными - "наводят на мысль, что Москва содействовала его избирательной кампании, чтобы получить абсолютно контролируемого депутата", - утверждает NYT.

Рука России в судьбе этих изданий "скрыта от глаз, но отпечатков много", утверждает NYT. Например, один из авторов Samhällsnytt, который ранее работал на "Шведских демократов", недавно был лишен парламентской пресс-аккредитации после того, как служба безопасности установила, что он контактировал с российской разведкой.

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