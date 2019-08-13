 К победе ультраправой партии на выборах в Швеции причастна Россия, - The New York Times

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Зеркало недели", об этом говорится в расследовании, которое опубликовала газета "The New York Times".
Отмечается, что российский телеканал НТВ, предположительно, пытался подбить молодых шведских иммигрантов устроить показную драку перед камерами в охваченном беспорядком пригороде Стокгольма в 2017-ом.
По словам сотрудников шведских служб безопасности, прямого иностранного влияния на выборы не было, но оно имело более тонкую форму. В частности, Россия помогла стремительному развитию "ультраправой цифровой экосистемы" Швеции.
Партия построила сеть закрытых страниц в Facebook, охват аудитории которых "в конечном итоге превысил бы охват любой другой партии". Также "Шведские демократы" создали несколько собственных медиа, которые стали популярными.
NYT приводит свежие заголовки этих изданий: "Иммиграция стоит за недостатком питьевой воды в Северном Стокгольме", "Несовершеннолетний беженец изнасиловал дочь в принимающей его семье: он думал, что это законно", "Человеку, совершившему калечащие операции на женских половых органах своих детей, предоставили убежище в Швеции".
Самым дружественным Кремлю газета называет сайт Fria Tider. Он часто обменивается материалами с российским пропагандистским агентством "Спутник". Через записи о владельцах доменов этот ресурс связан с сетью Granskning Sverige, известной как шведская "фабрика троллей" - за преследование в Сети известных шведских журналистов, особенно тех, которые пишут о России отрицательно.
Среди постоянных авторов сайта - редактор немецкой ультраправой газеты Zuerst! Мануэль Окзенрайтер. Он регулярно выступает на российском пропагандистском канале Russia Тoday и до недавнего времени работал на члена бундестага Маркуса Фронмайера из крайне правой партии "Альтернатива для Германии".
Опубликованные европейскими СМИ документы - которые сам Фронмайер назвал поддельными - "наводят на мысль, что Москва содействовала его избирательной кампании, чтобы получить абсолютно контролируемого депутата", - утверждает NYT.
Рука России в судьбе этих изданий "скрыта от глаз, но отпечатков много", утверждает NYT. Например, один из авторов Samhällsnytt, который ранее работал на "Шведских демократов", недавно был лишен парламентской пресс-аккредитации после того, как служба безопасности установила, что он контактировал с российской разведкой.
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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знакомый почерк по украинским "СМИ"
И шведских ватников пропагандируют
Поэтому у нас и бардак в нашем Вавилоне все время...
Только за это уважаю поляков и венгров, что не пускают эту шваль к себе.
Сделали лоботомию национального сознания..., также как раша это сделала с большинством украинцев...
Половина Африки уже здесь и остальная половина ждёт очереди. Куда не глянь везде чёрные или муслимы.
А может, нужно было чуть меньше говна в свое время кидать на сторонников "правых взглядов", а не поносить их сверхаргессивно ?
"Маятник качнулся влево, маятник качнулся вправо".
https://tsn.ua/svit/do-uspihu-ultrapravih-u-tolerantniy-shveciyi-doklala-ruku-rf-rozsliduvannya-the-new-york-times-1393704.html
Ліва влада Швеції спочатку створила проблему масової міграції в країну, потім ігнорувала і замовчувала цю проблему. А тепер шукає крайніх у причинах зростання впливу правих "радикальних націоналістів".
Би-Би-Си: мигрантам лучше всего в Швеции
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