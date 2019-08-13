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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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 К победе ультраправой партии на выборах в Швеции причастна Россия, - The New York Times

Россия помогла ультраправой партии "Шведские демократы" добиться рекордного успеха на парламентских выборах в 2018 году, подогревая антимигрантские настроения и раскручивая связанные с националистами сайты и группы в соцсетях.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Зеркало недели", об этом говорится в расследовании, которое опубликовала газета "The New York Times".

Отмечается, что российский телеканал НТВ, предположительно, пытался подбить молодых шведских иммигрантов устроить показную драку перед камерами в охваченном беспорядком пригороде Стокгольма в 2017-ом.

По словам сотрудников шведских служб безопасности, прямого иностранного влияния на выборы не было, но оно имело более тонкую форму. В частности, Россия помогла стремительному развитию "ультраправой цифровой экосистемы" Швеции.

Партия построила сеть закрытых страниц в Facebook, охват аудитории которых "в конечном итоге превысил бы охват любой другой партии". Также "Шведские демократы" создали несколько собственных медиа, которые стали популярными.

NYT приводит свежие заголовки этих изданий: "Иммиграция стоит за недостатком питьевой воды в Северном Стокгольме", "Несовершеннолетний беженец изнасиловал дочь в принимающей его семье: он думал, что это законно", "Человеку, совершившему калечащие операции на женских половых органах своих детей, предоставили убежище в Швеции".

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Самым дружественным Кремлю газета называет сайт Fria Tider. Он часто обменивается материалами с российским пропагандистским агентством "Спутник". Через записи о владельцах доменов этот ресурс связан с сетью Granskning Sverige, известной как шведская "фабрика троллей" - за преследование в Сети известных шведских журналистов, особенно тех, которые пишут о России отрицательно.

Среди постоянных авторов сайта - редактор немецкой ультраправой газеты Zuerst! Мануэль Окзенрайтер. Он регулярно выступает на российском пропагандистском канале Russia Тoday и до недавнего времени работал на члена бундестага Маркуса Фронмайера из крайне правой партии "Альтернатива для Германии".

Опубликованные европейскими СМИ документы - которые сам Фронмайер назвал поддельными - "наводят на мысль, что Москва содействовала его избирательной кампании, чтобы получить абсолютно контролируемого депутата", - утверждает NYT.

Рука России в судьбе этих изданий "скрыта от глаз, но отпечатков много", утверждает NYT. Например, один из авторов Samhällsnytt, который ранее работал на "Шведских демократов", недавно был лишен парламентской пресс-аккредитации после того, как служба безопасности установила, что он контактировал с российской разведкой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142597
 
   
 Топ комментарии
 
Поздно усрались. Рашку нужно бить в морду когда она только голову в окно просунула а не когда она уже с ногами на стол влезла как в Украине. К сожалению в Украине до сих пор не понимают чем грозит сеть купленных Мертвечуком и рыгоаналами теле и радиоканалов
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А до перемоги в Україні 95 кварталу Росія не причетна?
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- Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими.(с)
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Приедет без всякой ракеты, пошлет всех нахер и ему за это ничего не будет. Спорим? (я не опровергаю при этом тезиса, что он мудак)
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http://mmm.у мирко саблича крышу снесло от зеленского/
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"А я милаго узнаю по паходочке...." До перемоги ультраправої партії на виборах у Швеції причетна Росія, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3571

знакомый почерк по украинским "СМИ"
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А до перемоги в Україні 95 кварталу Росія не причетна?
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Облом вышел с Петюньчиком, можешь спать спокойно, не причетна...
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Канечно не причетна, "Сваты" ж по шведски говорят...
И шведских ватников пропагандируют
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"Все смешалось в доме Облонских...", "Сваты" по- шведски говорят и шведских ватников пропагандируют, и в голове винегрет..Не сочувствую.
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...винегрет с оливье и шубой все перемешано.Она ещё и кокс умудрилась "курить".
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ставка порошенко после объявления результатов выборов

До перемоги ультраправої партії на виборах у Швеції причетна Росія, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9012
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А к твоему финансированию антиукраинских вбросов РФ не причастна?
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Поздно усрались. Рашку нужно бить в морду когда она только голову в окно просунула а не когда она уже с ногами на стол влезла как в Украине. К сожалению в Украине до сих пор не понимают чем грозит сеть купленных Мертвечуком и рыгоаналами теле и радиоканалов
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было бы не плохо, если бы рашка также привела к власти в Украине ультро-правых националистов патриотов..., но она все время помогает и поддерживает конченных леваков без роду и племени....
Поэтому у нас и бардак в нашем Вавилоне все время...
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ты уверен что Кремль не имеет влияния на украинских современных так называемых "националистов" ?
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уверен..., иначе бы в Украине они хотя бы иногда выигрывали бы выборы.., а не как сейчас вечные 2%....
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там 2%...там 2%...от вже від Порошенка 4% і відтягли...
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у них другая роль... Кремлю не нужно что бы националисты в Украине выигрывали и становились популярными. Им нужно что бы украинские националисты пугали украинцев, Запад, россиян....
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А я думаю, что чёрные просто совсем оборзели. Скоро их везде гнать будут. Хотя до немцев это медленно доходит, но сдвиги есть.
Только за это уважаю поляков и венгров, что не пускают эту шваль к себе.
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сначала немцы стали нацистами,потом толерастами,это доказывает что народ всегда остается стадом баранов,которых ведут пастухи
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немцев мировое сообщество де-национализировало после 2-й мировой....
Сделали лоботомию национального сознания..., также как раша это сделала с большинством украинцев...
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старушка Европа просто расслабилась и получает удовольствие...
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Россия из Сирии гонит в Европу беженцев - раскачивает ситуацию, а виноваты правые...Давно известно, что газета "The New York Times" работает на кремль.
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Из Ливии, Ирака, Афганистана тоже Россия беженцев гонит?
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Какие нафиг сирийцы? Тут кого только нет. Даже с Индии и Тибета умудряются пролезть.

Половина Африки уже здесь и остальная половина ждёт очереди. Куда не глянь везде чёрные или муслимы.
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немцы проиграли войну и теперь из белокурых европейцев станут грязными метисами
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Ай-яй-яй, а шотакое ? Жидоглобалистский прожект трещит по всем швам, и к власти после тотального засилья либерастов с либертенами приходят те, кого все эти годы гнобили в глобалистких СМИ, отметая для такого случая химеру "свободы слова" ?
А может, нужно было чуть меньше говна в свое время кидать на сторонников "правых взглядов", а не поносить их сверхаргессивно ?
"Маятник качнулся влево, маятник качнулся вправо".
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РФ підігрівала антимігрантські настрої та допомагала розкручувати пов'язані з націоналістами сайти і групи в соцмережах. До цього провідні ЗМІ відмовилися від реклами "Шведських демократів", а партії було важко навіть найняти поштову службу для розсилання своїх листівок і газет.
https://tsn.ua/svit/do-uspihu-ultrapravih-u-tolerantniy-shveciyi-doklala-ruku-rf-rozsliduvannya-the-new-york-times-1393704.html

Ліва влада Швеції спочатку створила проблему масової міграції в країну, потім ігнорувала і замовчувала цю проблему. А тепер шукає крайніх у причинах зростання впливу правих "радикальних націоналістів".

Би-Би-Си: мигрантам лучше всего в Швеции

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То есть на самом деле шведы просто обожают мигрантов, и они мечтают чтобы их приезжало всё больше и больше, я правильно понял ?
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ага..., они мечтают что бы их женщины по ночам без охраны не могли никуда выйти...., и что бы дети агрессивных мигрантов били их детей в школах...
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ты не понимаешь, это всё происки агентов Кремля ! А мигранты - они на самом деле белые и пушистые.
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А до появи цих мігрантів Росія, через свої військові дії не причетна?
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Но давайте будем откровенны. Швеция сама дала все козыри в руки ультраправых, поддерживаемых россией. Толерантное отношение к эмигрантам из Африки и ближнего востока ни к чему хорошему не приведет.
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ясный пентиум. все нулевые рашка европейским правым чуть в жопу свои жирные нефтяные баксы не совала. теперь требует от них платежом этот долг красить.
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Пхи, здивували. Всі радикали, в тому числі і у нас, керуються з *******.
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Ляшко такой же радикал, как животновод и аграрий.
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Вот же ж лицемерная и лживая страна Расия. В Украине правый сектор им не нравится даже у себя внесли в список запрещенных, а в Швеции видите ли правому сектору помогают к власти прийти.
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офф топ


В Приамурье на памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат НАТО
Речь идет о памятнике в поселке Дипкун. На монументе изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками М-16.
Исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова сказала, что изображение менять не будут. «Там темные силуэты, их не видно. Кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая», - сказала чиновница.......
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Давайте быть честными - везде (включая выборы в Украине 2019), где на выборах наверх выплыло говно, над этим поработала Роися.

Говно - это главная специализация Роиси. Собственно, это единственное, в с чем Роися успешно справляется себе на радость, нам на беду.
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ага в 2014 году рашка в выборы Пети не вмешивалась До перемоги ультраправої партії на виборах у Швеції причетна Росія, - The New York Times - Цензор.НЕТ 80Он слуйайно перетер с Фирташем(пророссийским олигархом) в Вене и стал президентом,при котором взорвалось 6 военных складов в Украине
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Тада. Спецом, шоб потом с ним воевать и отказываться вести разговоры.

Не стоит тебе думать, что кацапы еще тупее тебя.
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