EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  409  5
Материалы по теме:
Все про:Безсмертный (307) Зеленский (2454) нормандская четверка (610)

 Встречу "нормандской четверки" до сентября ожидать не стоит, - Безсмертный

Причина в том, что ни новый состав правительства, ни новый глава МИД еще не назначены.

Встречу "нормандской четверки" до сентября ожидать не стоит. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный в комментарии РБК-Украина, пертедает Цензор.НЕТ.

С учетом того, что ни новый состав правительства, ни новый глава МИДеще не назначены, раньше сентября встречи на уровне лидеров "нормандской четверки" ожидать не стоит, полагает дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления "ДНР" о включении Цемаха в списки на обмен - это провокация, - Безсмертный

"Дело в том, что встреча лидеров - это финализирующий момент. Для того чтобы она состоялась, нужно провести встречу на уровне политических директоров, министров иностранных дел, лидеров правительств. У каждого из них есть своя функция в этом процессе", - добавил он.

Кроме этого, депутат от "Слуги народа" и кандидат на главу парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко говорит, что вопрос даты упирается в реализацию двух противоположных подходов. По его словам, даже если в ближайшее время встреча в нормандском формате произойдет, она вряд ли отличится особым успехом по сравнению со всеми предыдущими.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер

"Подход Зеленского (президент Украины. - Ред.) в намерении достичь прогресса в переговорах и подход Путина (президент РФ. - Ред.), который не понимает, зачем ему этот прогресс, но вынужден реагировать. Это дипломатическое перетягивание канатов может продолжаться еще некоторое время", - уверен дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3142592
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Профессионал ткнул клоунов носом в реальность.
 показать весь комментарий
 
Якщо вольяжні та повільні західні партнери не можуть оперативно реагувати на напади путіна на Донбасі, то потрібно шукати новий формат без європлідерів-друзів путіна! Має бути створений новий міжнародний формат для припинення війни Україна-США-Великобританія-Швеція-Данія-Норвегія-Фінляндія, новий формат, який візьме на себе врегулювання ситуації без корумпованих німців, італійців та французів! Зараз для скандинавів, які постраждали від вибуху ядерного реактора на півночі росії - дуже актуально прийняти участь в міжнародному процесі який буде вводити санкції проти путіна!
 показать весь комментарий
 
Цей придурок щось спутав. Його на Мінськ поставили..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх