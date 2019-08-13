 Медведчук в Раде - это угроза, но нужно уметь работать и с такими вызовами, - секретарь СНБО Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "BBC News Україна".

Виктор Медведчук говорит, что у него есть собственный мирный план по Донбассу, своего рода реинтеграция. По его словам, на него согласны в Москве, Луганске, Донецке, не согласны только в Киеве.

Отвечая на вопрос, используются ли какие-то наработки Медведчука в работе СНБО, Данилюк сообщил, что не знает о плане Медведчука. И раз он говорит, что его не воспринимают в Киеве, то вероятно, он его уже с кем-то обсуждал.

"Исходя из его политической позиции, из того, как он вел себя во время избирательной кампании и до этого, то у меня есть определенные опасения, что этот план - не в интересах Украины. Но не хочу забегать вперед, о таком плане я не знаю", - заявил секретарь СНБО.

Также Данилюк заявил, что видит угрозу национальной безопасности в том, что Медведчук пришел в Раду.

"Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза. Но в конце концов он был избран депутатом, Украина - демократическое государство, поэтому нужно уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте", - подчеркнул Данилюк.

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