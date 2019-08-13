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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (954) СНБО (3249) Данилюк Александр (380)

 Медведчук в Раде - это угроза, но нужно уметь работать и с такими вызовами, - секретарь СНБО Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк видит угрозу в возвращении в большую политику Виктора Медведчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "BBC News Україна".

Виктор Медведчук говорит, что у него есть собственный мирный план по Донбассу, своего рода реинтеграция. По его словам, на него согласны в Москве, Луганске, Донецке, не согласны только в Киеве. 

Отвечая на вопрос, используются ли какие-то наработки Медведчука в работе СНБО, Данилюк сообщил, что не знает о плане Медведчука. И раз он говорит, что его не воспринимают в Киеве, то вероятно, он его уже с кем-то обсуждал.

"Исходя из его политической позиции, из того, как он вел себя во время избирательной кампании и до этого, то у меня есть определенные опасения, что этот план - не в интересах Украины. Но не хочу забегать вперед, о таком плане я не знаю", - заявил секретарь СНБО.

Также Данилюк заявил, что видит угрозу национальной безопасности в том, что Медведчук пришел в Раду.

"Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза. Но в конце концов он был избран депутатом, Украина - демократическое государство, поэтому нужно уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте", - подчеркнул Данилюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142591
 
   
 Топ комментарии
 
Данилюк, когда с этими вызовами начнешь работать?... Медведчук в Раде - это угроза, но нужно уметь работать и с такими вызовами, - секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 6207


Медведчук в Раде - это угроза, но нужно уметь работать и с такими вызовами, - секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 2782

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ну для петиного "миротворца" он 5 лет не был угрозой же.. даже напрямую говорили" не внесем его в базу-и не просите"
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Любой здравомыслящий человек будет видеть угрозу в сепаре, предателе и украиноненавистнике мертветчуке, только порохатый хряк этого не увидел, а мы сейчас будем расхлебывать то, что пэдра намутил за 5 лет.
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ну для петиного "миротворца" он 5 лет не был угрозой же.. даже напрямую говорили" не внесем его в базу-и не просите"
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Ну, так у чому питання?
Петю ви прибрали.
Дійте.
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Данилюк, когда с этими вызовами начнешь работать?...


Медведчук в Раде - это угроза, но нужно уметь работать и с такими вызовами, - секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 2782

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а от интересно, окажись на месте шеремета этот самый чук, расследование так же велось бы бесперспективно, как и с шереметом, или нукеры ***** уже б жопы себе все изоровали в щепки, а минимум козла отпущения уже б нашли?
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Його обрав мудрий нарід, ось і працюй, покажи на що ти здатен.
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"По его словам, на него согласны в Москве, Луганске, Донецке, не согласны только в Киеве. "

Жених согласен, отец невесты согласен, зачем у невесты спрашивать?
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Любой здравомыслящий человек будет видеть угрозу в сепаре, предателе и украиноненавистнике мертветчуке, только порохатый хряк этого не увидел, а мы сейчас будем расхлебывать то, что пэдра намутил за 5 лет.
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Например, те кто кто заправляет авто газом
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Шо і це всьо ?! А де посадки корупціонерів і визволення України від олігархів і злодіїв?!
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Мудель, загрози потрібно усувати/знешкоджувати, а не "уметь работать" Медведчук у Раді - це загроза, але потрібно вміти працювати і з такими викликами, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 4643
Вмієш усувати - працюй, а ні - звільни місце. Бо вчитися часу нема.
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Мертвечук должен по пути в Раду упасть на нож и сломать шею. Даже не представляю наблюдать в украинском парламенте кремлевскую Тварь которая организовывала окупацию Украины и отделение крыма.
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Ничего, Петя в раде его встретит, сразу замочит.
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Петя? Кореш его, при котором Мертвечук поднялся и в деньгах и в рейтингах? Медведчук у Раді - це загроза, але потрібно вміти працювати і з такими викликами, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 5482
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Союзника назвати загрозою , це вже щось нове в інструкціях Московії.
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б*же, так на Росії "опозиція" теж дошкуляє Кооперативу "Озеро", але це технічно зводиться до поїздки та селфі в автозаку "протестантів".(плюс - всі списки незадоволених відразу є в ФСБ))
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После снятия депутатской неприкосновенности любого предателя и изменника Украины можно (и нужно) привлечь к уголовной ответственности, и метверчук далеко не последний, там и соевому барыги со всей его шайкой есть, что предъявить: сдачу территорий, не введение военного положения, якшание и торговля с врагом и оккупантом!
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зачем врать то? голосовать за отмену нато и ес в конституции ВМЕСТЕ ведь будете )))))))))))))))
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Вони розділять парламент на умовно "український " і "московитський" . В "українському" - Слуги Московії а їх "противники" московити , будуть ніби в опозиції. Що стосується голосувань , то в ключових антиукраїнських законах , будуть нажимати кнопки синхронно.
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Какова роль щуки в экосистеме пруда?
Что-бы караси не заплыли жиром и не передохли!
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Так "щука" не бывает с ядерными ракетами, "буревестниками", "лошариками" и с высерами "мы добрые и в рай, а они - злые и к червям"
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Медведчук у Раді - це загроза, але потрібно вміти працювати і з такими викликами, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 9244З "такими викликами" треба працювати так...
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