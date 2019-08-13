 Кабмин хочет вернуть право назначать и увольнять главу "Нафтогаза"

Об этом говорится в решении суда, передает Цензор.НЕТ.
"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров на решение Окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева об обеспечении иска по указанному делу", - говорится в тексте решения суда.
Речь идет о постановлении Кабмина №226 от 6 марта 2019 года.
Напомним, 6 мая Окружной административный суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров №226 от 6 марта, которое наделяет собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления НАК "Нафтогаз Украины" без представления Наблюдательного совета.
Предлагаю ввести лотерейный принцип, все покупают билеты а выигрыш - пост главы Нафтогаза. Это будет честно)
шпану по лесам и полям.А кернес труханов нац банк и другое,священые коровы.