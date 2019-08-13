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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11067) Нафтогаз (2715) суд (22439)

 Кабмин хочет вернуть право назначать и увольнять главу "Нафтогаза"

Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу Кабинета министров на решение судов предыдущих инстанций, которые лишили правительство права назначать и увольнять главу и членов правления НАК "Нафтогаз Украины" в обход наблюдательного совета.

Об этом говорится в решении суда, передает Цензор.НЕТ.

"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров на решение Окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева об обеспечении иска по указанному делу", - говорится в тексте решения суда.

Речь идет о постановлении Кабмина №226 от 6 марта 2019 года.

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Напомним, 6 мая Окружной административный суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров №226 от 6 марта, которое наделяет собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления НАК "Нафтогаз Украины" без представления Наблюдательного совета.

Источник: https://censor.net.ua/n3142590
 
 
 Топ комментарии
 
А кабмин не хочет убрать эту паразитирующую прокладку нафтогаз?
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причем тут Беня? ПРАВИЛЬНО делают ... кучка непонятно кого деребанит на монополии где рынком не пахло и при этом на них нет управы ?Непонятно кто получает сверх прибыли а народ заоблачные цены?
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Свиновате чем хуже для Украины, тем лучше для них, вот они и против восстановления контроля государства над Нафтогазом.
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- Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке, сокрушался великий комбинатор. (с)
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причем тут Беня? ПРАВИЛЬНО делают ... кучка непонятно кого деребанит на монополии где рынком не пахло и при этом на них нет управы ?Непонятно кто получает сверх прибыли а народ заоблачные цены?
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Свиновате чем хуже для Украины, тем лучше для них, вот они и против восстановления контроля государства над Нафтогазом.
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Ранее назначение на эту должность осуществлялось перстом Божим.
Предлагаю ввести лотерейный принцип, все покупают билеты а выигрыш - пост главы Нафтогаза. Это будет честно)
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Это нужно сделать , иначе американцы могут посадить в кресло Премьера своего Коболева .
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Иначе американцы могут посадить в кресло премьера солдата НАТО.
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А кабмин не хочет убрать эту паразитирующую прокладку нафтогаз?
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Видать, решили помочь ***** продлить существующий невыгодный договор о транзите на год.
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а кабмин не хочет как-то систематизировать и привязать к тарифной сетке зарплат на предприятиях государственных ..зарплату-премии-доплаты-отпускные-больничные и т.д этих небожителей нафтогазовских ???
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Треба прибрати цей нафтогаз. Ну нема ж глави пшиниціжита, чи болтишурупи, і нічого, якось живемо.
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нафтогаз очередная узаконенная кормушка вот и делят,Юля предлагала скасувать,но это никому не нужно.Нужна кормушка и дюсельдорф,приватизация,земля вместе с надрами займами под 18% И все это прикрывается героической борьбой без результатов. Гоняют
шпану по лесам и полям.А кернес труханов нац банк и другое,священые коровы.
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