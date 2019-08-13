 Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и в других особо тяжких преступлениях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

По словам представителя Генпрокуратуры республики, Атамбаева обвинили в убийстве и покушении на него, организации массовых беспорядков, захвате заложников и нападении на представителя власти. Согласно законам Кыргызстана, такие статьи могут грозить пожизненным заключением.

Кроме того, глава Госкомитета Нацбезопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента в подготовке госпереворота, пишет издание 24Kg. По его словам, Атамбаев во время операции по задержанию намеренно использовал женщин, детей и стариков для своей защиты.

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"Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот", - заявил Опумбаев. Он отмечает, что в доме экс-президента нашли склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья и другое. Опумбаев также подчеркивает, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа на поражение.

Напомним, Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа и арестовали на три недели. В результате операции по его задержанию, которая длилась больше суток, один человек погиб, еще более сотни пострадали. Экс-президента обвинили в коррупции и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.