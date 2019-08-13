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Все про:Кыргызстан (187) обвинение (377) Атамбаев (1)

 Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и в других особо тяжких преступлениях

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и в других особо тяжких преступлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

По словам представителя Генпрокуратуры республики, Атамбаева обвинили в убийстве и покушении на него, организации массовых беспорядков, захвате заложников и нападении на представителя власти. Согласно законам Кыргызстана, такие статьи могут грозить пожизненным заключением.

Кроме того, глава Госкомитета Нацбезопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента в подготовке госпереворота, пишет издание 24Kg. По его словам, Атамбаев во время операции по задержанию намеренно использовал женщин, детей и стариков для своей защиты.

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"Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот", - заявил Опумбаев. Он отмечает, что в доме экс-президента нашли склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья и другое. Опумбаев также подчеркивает, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа на поражение.

Напомним, Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа и арестовали на три недели. В результате операции по его задержанию, которая длилась больше суток, один человек погиб, еще более сотни пострадали. Экс-президента обвинили в коррупции и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Источник: https://censor.net.ua/n3142588
 
   
 Топ комментарии
 
Зе - это гнилой совок. Особенно когда снимает на тв свои шоу-разборки в областях, как в Житомире. Никогда в Германии такой х-нёй не занимается ни Президент, ни Меркель. Это функции главы мвд, сбу, премьера (как мин). Совок умер 30 лет назад. зе думает его воскресить
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порошенко жидко гадит от таких новостей. и он уже купил себе клетчатое одеяло))
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порошенко жидко гадит от таких новостей. и он уже купил себе клетчатое одеяло))
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" и он уже купил себе клетчатое одеяло)) "

Нет , нельзя . На клетчатое одеяло лицензия у путриота Насирова . Могу предложить новый образ - полосатая пижама
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Зе - это гнилой совок. Особенно когда снимает на тв свои шоу-разборки в областях, как в Житомире. Никогда в Германии такой х-нёй не занимается ни Президент, ни Меркель. Это функции главы мвд, сбу, премьера (как мин). Совок умер 30 лет назад. зе думает его воскресить
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Вы обвиняете нашего гаранта в осмысленных целенаправленных действиях? Это слишком!
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" Совок умер 30 лет назад. зе думает его воскресить "

Гениально . Можна я запишу , шоб не забыть Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и в других особо тяжких преступлениях - Цензор.НЕТ 2265
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за смерть совка 30 лет тому назад это и правда сильно. достойно скрина! ))
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Фукции МВД и СБУ контролировать работу региональной власти??? Вы точно уверены, что совок умер? Так как я вижу, что у вас в голове не только совок, но и весь мусор. Кстати, Германия имеет федеральное устройство, и земельные руководители имеют большую самостоятельность от Меркель, так что действительно там такое редко увидишь, да и руководители там другие.
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Киргизам следует знать наш горький опыт - устранение верховных упырей ничего не даёт, кроме морального удовлетворения
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Моральное удовлетворение есть совсем не плохая, знаете ли, вещь. ))
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Кто вам верит?????????? На пространстве СНГ НИКТО НИКОМУ НЕ ВЕРИТ. Что мы ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим)=Од(Аз Ата-отсюда уеЗДы в Империи)ЭрБэйДжан СОГЛАСИЛЬ САМИ НА ПЕРЕДАЧУ НАШЕГО МОРЯ(Гульсум, а не Каспий) в общее пользование Вексбергам и Потанинам-друзьям Путина???? Они изгадили АстраханБазар(Астрахань), а мы говорил бери нашу нефть ,газ,осетровые и т.д.????!! 60млн. народ Бизанты и Пэриджана ПРОТИВ.Об этом должны знать захватчики Кремля(( с 1927г.сталиняно(двойник)микояны)).
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Жесть(сталь) просто! У вас там(ИндоПэриджан) все на этом(говне) сидят?
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Одэры(азэры) ,а не туркоманы сталинское("9-й легион" грекоперсидской империи остался в Сирии) пока тренируются в боях совсеми.Как в час Х будет свисток все придут на свои исторические земли Ирванского ханства и уезда Джаваншир(Карабах).По самым лучшим в мире людям искусства(даже если брать по 2- ИндоПэриджан на 1 месте в мире. Например певец Фирудин Гюльсара(Фредди Мркюри лучш.в Европе в 20в.Муслим и Рашид в ссср,Вагиф.Мустафазаде-победитель единственного мирового пер.джазстов,комп. Узеир Гаджибеков и Кара Караев,Низами и Физули(Лейли и Меджлуна автор) и т.д.Мы сидим нормально,но предупреждаем.ПЕРВЫЕ СМЕНЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СССР начались в Баку.
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так все они для того и идут во власть, чтобы грабить, убивать и красть )
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Теперь "братья" подтянутся и скажут что в Чечне он подносил Яценюку патроны, ножи, бутылки и все это снимал на японскую камеру Госдепа, бубня при этом: да-да, это ист фантастишь.
А еще - поставлял русских мальчиков для крещения распятия. Експрезиденту Киргизстану Атамбаєву висунули обвинувачення у вбивстві та інших особливо тяжких злочинах - Цензор.НЕТ 6967
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для обладателей ЗЕметодичек где в пункте упоминание имени петра при любом раскладе напоминаю ваше зеле вашингтонский обком объяснил что можно делать с петром а что нельзя даже шеф вашего всьо бенито бабломойский прозрел Експрезиденту Киргизстану Атамбаєву висунули обвинувачення у вбивстві та інших особливо тяжких злочинах - Цензор.НЕТ 1571 поэтому остается старый утвержденный план кошмарить петра через портнова которому разрешили вьезд на этих условиях
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поэтому расслабтесь и наслаждайтесь эпохой без бедности
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Скоро и чоколадный хряк-мародер получит по "заслугам".
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