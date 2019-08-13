 В Днепре мужчина открыл огонь на территории спортивной школы, - полиция

Об этом LIGA.net сообщила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина сделал несколько выстрелов из пистолета "Флобер" исключительно в воздух, заявили правоохранители.
Некоторые издания ранее написали, что неизвестный "стрелял из пистолета по людям". По словам правоохранителей, по людям огонь не велся. После дачи показаний стрелка отпустили.
Внесено сообщение в Единый реестр досудебных расследований, выясняются обстоятельства инцидента.
- Ну, для этого нужен хотя бы маленький стартовый капитал.
- И где Вы взяли свой стартовый капитал?
- Ну, для этого нужен хотя бы маленький стартовый пистолет.
Флобер разрешён? Да
Дело заведено? Да
В чём повний песец?
- Золотой теленочек в нашей стране еще имеет кое-какую власть! (с)
Пистолеты под флобер в принципе существуют, но стоят они примерно как ПМ под боевой патрон.
Стрельбу из револьвера на территории детско-юношеской спортивной школы по гребле устроил гражданин Израиля в Днепре.
Позже полиция задержала злоумышленника