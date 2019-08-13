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 Происшествия, Общество
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Все про:Днепр_город (2771) Нацполиция (9892) стрельба (2491)

 В Днепре мужчина открыл огонь на территории спортивной школы, - полиция

12 августа приблизительно в 18:00 мужчина открыл огонь на территории детско-юношеской спортивной школы по гребле в Днепре. Его задержали и допросили, а затем отпустили, не найдя оснований для ареста.

Об этом LIGA.net сообщила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина сделал несколько выстрелов из пистолета "Флобер" исключительно в воздух, заявили правоохранители.

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Некоторые издания ранее написали, что неизвестный "стрелял из пистолета по людям". По словам правоохранителей, по людям огонь не велся. После дачи показаний стрелка отпустили.

Внесено сообщение в Единый реестр досудебных расследований, выясняются обстоятельства инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3142587
 
 
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- Расскажите пожалуйста, как вы заработали свой первый миллион?
- Ну, для этого нужен хотя бы маленький стартовый капитал.
- И где Вы взяли свой стартовый капитал?
- Ну, для этого нужен хотя бы маленький стартовый пистолет.

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Пострадавшие есть? Нет
Флобер разрешён? Да
Дело заведено? Да
В чём повний песец?
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- Золотой теленочек в нашей стране еще имеет кое-какую власть! (с)
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Не пистолет, а револьвер конечно же.
Пистолеты под флобер в принципе существуют, но стоят они примерно как ПМ под боевой патрон.
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https://t.co/7TveQvFsVe?amp=1

Стрельбу из револьвера на территории детско-юношеской спортивной школы по гребле устроил гражданин Израиля в Днепре.
Позже полиция задержала злоумышленника

У Дніпрі чоловік відкрив вогонь на території спортивної школи, - поліція - Цензор.НЕТ 1674
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Ну если Гадю отпустили, то этой мущинке - грамоту нужно дать - "отгонял мух от спортсменов, попутно вздабривая пинками(мух, а не спортсменов)")
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Вот кто слышал звук от выстрела револьвера с патроном Флобера? Это ж тупо хлопушка. Новость ни о чем.
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