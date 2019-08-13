 В Днепре мужчина открыл огонь на территории спортивной школы, - полиция

Об этом LIGA.net сообщила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина сделал несколько выстрелов из пистолета "Флобер" исключительно в воздух, заявили правоохранители.

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Некоторые издания ранее написали, что неизвестный "стрелял из пистолета по людям". По словам правоохранителей, по людям огонь не велся. После дачи показаний стрелка отпустили.

Внесено сообщение в Единый реестр досудебных расследований, выясняются обстоятельства инцидента.