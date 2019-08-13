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 НАПК пригласило 6 должностных лиц, народного депутата и ректора для дачи объяснений по возможным админправонарушениям

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приглашает 8 человек, среди которых народный депутат и должностные лица, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК приглашает 8 человек для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что при и наличии оснований будет составление протоколов об административных правонарушениях:

по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

  • Андрея Павелко, народного депутата Украины;
  • Екатерину Фесюн, депутата Менского городского совета;
  • Татьяну Плетень, депутата Вольнянского районного совета;
  • Алену Дмитревскую, заместителя председателя Сумского городского совета;
  • Николая Носка, ректора Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко.

по признакам нарушения ограничений относительно получения подарков:

  • Александра Тарасовца, депутата Черниговского городского совета;

по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии:

  • Татьяну Егорову-Луценко, начальника Главного территориального управления юстиции в Харьковской области;
  • Олега Александровича, директора государственного предприятия "Карпатский экспертно-технический центр Гоструда".
Источник: https://censor.net.ua/n3142586
 
 
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