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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
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 Правозащитники проведут тур по десяти городам Украины в поддержку узников Кремля

Украинские правозащитники и родственники политзаключенных начинают региональный тур по десяти городам Украины в поддержку украинцев, незаконно находящихся в тюрьмах России и аннексированном ней Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщила председатель Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, цель акции — поддержать украинских политических заключенных и военнопленных, помочь их семьям и продемонстрировать солидарность разных городов Украины в противостоянии российской агрессии.

"Мы хотим напомнить обществу, что сегодня сотни украинских граждан находятся в заключении Кремля и за решеткой из-за сфальсифицированных и политически мотивированы дел. Кремль сажает за свободу выражения мнений, участие в мирных собраниях, убеждений и вероисповедания, а также потому, что пропаганда требует подпитки для образа врага. Украинцы, как и во времена ГУЛАГа, до сих пор сидят в российских тюрьмах, как и тогда, крымские татары снова нежелательны на своей земле в Крыму", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозащитники просят отправлять письма поддержки украинскому политзаключенному Балуху

В десяти городах страны будут размещены инсталляции из 121 капкана. Они символизируют 97 политзаключенных, которых Кремль начал сажать, начиная с 2014 года, и 24 украинских военнопленных моряка, попавших в плен в конце 2018 года.

Региональный тур продлится два месяца, с середины августа до середины октября, и начнется с акций в Одессе (13 августа) и Херсоне (15 августа). После этого активисты посетят Харьков (3 сентября), Мариуполь (6 сентября), Запорожье (10 сентября), Днепр (12 сентября), Львов (16 сентября), Черновцы (19 сентября), Винница (1 октября) и Чернигов (10 октября ).

Источник: https://censor.net.ua/n3142584
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
" Сюр какой-то."

бумажного кораблика еще не хватает .
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" Региональный тур продлится два месяца, с середины августа до середины октября "

Хто финансирует ?
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"Мы хотим напомнить обществу"

Оно не знало или забыло?
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правозащитники... может как-то...по профессиональнее подходить к этому вопросу?
может лучше забросать исками все международные организации ( и так каждый месяц)
вот тупо - все...чтоб брать измором и утомлять напоминанием о том что раша - подлая тварь
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Тур по Золотому кольцу нет желания провести?
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Кто остался ДОБРОВОЛЬНО на оккупированы территориях или поехал туда (или в страну агрессора и оккупанта) после февраля 2014 года (а уехать от туда или не ехать ВОЗМОЖНОСТЬ ЕСТЬ), тот САМ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВСЕ РИСКИ за свою дальнейшую судьбу, что с ним может произойти ЧТО УГОДНО, любое беззаконие и насилие со стороны агрессора и оккупанта! И теперь, когда эти БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ И БЕСПЕЧНЫЕ ЛЮДИ "нашли себе на жопу приключения", почему-то (более разумные и ответственные) должны их вызволять из рабского плена врага и оккупанта?! Они САМИ ВИНОВАТЫ в своей бесшабашности и понесли ответственность за собственную глупость и беспечность! Не вижу логики в том, чтоб государство или общество им чем-то обязано, гуманитарную снисходительность проявить можно, но не более того!
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очередные бездельники-клопы на горе людей устраивают себе развлечение...
твари...
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21 сентября в день осеннего равноденствия второй праздник славян,каоликов,мусульман из Кавказа.Настоящий РамАзАн(Рана младшего горящего) =Кампитальные др.Рима=КамТаПинские( Кан Ата Бэй=Ватикан=БэйАтаГан=Бек отец кровей=Кровь БАТИ=Буды) улицы Баку.Их было 12.Над зданием Ватикана 12 фигур.Но они ничего не хотят отмечать. В этот день ГанАз(Князь)=Кровь младший БалаАтаОмур(ВЛАДИМИР- храм Мултан в Бакинской крепости)-Дите отец жизни разделяется на 12 частей.т.е. Ян Аз-Горящий младший делится на 12 частей.Праздник из ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=Од(АзАта -отсюда уеЗДы империи)ЭрБэйДжана=КАВКАЗА.Слава нашим общим древним праздникам! Слава КАвказу и Украине!
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