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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
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 Правозащитники проведут тур по 10 городам Украины в поддержку узников Кремля

Украинские правозащитники и родственники политзаключенных начинают региональный тур по десяти городами Украины в поддержку украинцев, незаконно находящихся в тюрьмах России и аннексированном ней Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщила председатель Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, цель акции — поддержать украинских политических заключенных и военнопленных, помочь их семьям и продемонстрировать солидарность разных городов Украины в противостоянии российской агрессии.

"Мы хотим напомнить обществу, что сегодня сотни украинских граждан находятся в заключении Кремля и за решеткой из-за сфальсифицированных и политически мотивированы дел. Кремль сажает за свободу выражения мнений, участие в мирных собраниях, убеждений и вероисповедания, а также потому, что пропаганда требует подпитки для образа врага. Украинцы, как и во времена ГУЛАГа, до сих пор сидят в российских тюрьмах, как и тогда, крымские татары снова нежелательны на своей земле в Крыму", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозащитники просят отправлять письма поддержки украинскому политзаключенному Балуху

В десяти городах страны будут размещены инсталляции из 121 капкана. Они символизируют 97 политзаключенных, которых Кремль начал сажать, начиная с 2014 года, и 24 украинских военнопленных моряков, попавших в плен в конце 2018 года.

Региональный тур продлится два месяца, с середины августа до середины октября, и начнется с акций в Одессе (13 августа) и Херсоне (15 августа). После этого активисты посетят Харьков (3 сентября), Мариуполь (6 сентября), Запорожье (10 сентября), Днепр (12 сентября), Львов (16 сентября), Черновцы (19 сентября), Винницу (1 октября) и Чернигов (10 октября ).

Источник: https://censor.net.ua/n3142584
 
 
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" Региональный тур продлится два месяца, с середины августа до середины октября "

Хто финансирует ?
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"Мы хотим напомнить обществу"

Оно не знало или забыло?
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правозащитники... может как-то...по профессиональнее подходить к этому вопросу?
может лучше забросать исками все международные организации ( и так каждый месяц)
вот тупо - все...чтоб брать измором и утомлять напоминанием о том что раша - подлая тварь
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Тур по Золотому кольцу нет желания провести?
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