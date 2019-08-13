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Все про:суд (22439) уголовное дело (2294) Труба (127)

 Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы

Национальное антикоррупционное бюро обязано открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Українськi Новини", об этом говорится в материалах суда.

Заявитель указал, что 23 июля через канцелярию НАБУ подал заявление о совершении Трубой уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.382 (невыполнение судебного решения должностным лицом) Уголовного кодекса.

Обвинения касаются того, что директор ГБР вопреки вынесенному ранее решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя.

Директор НАБУ Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований.

Истец попросил суд признать факт его бездеятельности и обязать Сытника начать расследование против Трубы.

Суд согласился с позицией истца и указал, что в его заявлении содержатся признаки совершения директором ГБР уголовного преступления.

Суд в начале августа обязал НАБУ начать расследование данного преступления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142583
 
 
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Трубі - "труба", чи просто полякають?
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Портнова-Мертвечука досі не чіпають !!!
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***
- ну что сынку...помогли тебе твои ляхи портнов? )))
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Ну и дебильная рожа у этой клистерной трубки... Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы - Цензор.НЕТ 1256
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не столько дебильная, сколько глубоко непорядочного, подлого человека....
Ангел ему поставил на лбу печать мерзавца....
Мусор по призванию одним словом..., не путать с честным ментом....
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Не копай другому яму - повредишь Трубу. Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы - Цензор.НЕТ 4543
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Посадили Порошенка малоросы? Ничего у вас не выйдет
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На полиграфе не забудьте Трубу проверить. На том, что он Пете приготовил.
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Давно пора, а то дбр это наркоманский цирк похлеще зекоманды.
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