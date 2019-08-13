 Как принять участие в розыгрыше 209 миллионов евро итальянской SuperEnalotto из Украины?

Тем временем, сервис TheLotter.com отмечает небывалый рост интереса к тиражам знаменитой лотереи.

Выигрышная комбинация по результатам тиража накануне состояла из чисел 10, 15, 42, 57, 68, 80 и звездного номера 25. Для справки, в предыдущем тираже выпали следующие счастливые номера: 13, 33, 40, 61, 78, 80 и звездный номер 66.

К слову, отсутствие победителей джекпота не означает отсутствие крупных победителей. Так, по результатам розыгрыша, который прошел в Италии 8 августа, удачливый игрок из Минтурно, что в провинции Понтин, сумел угадать пять из шести выпавших номеров. Выигрыш счастливца превысил 20 тысяч евро. По данным национальной лотереи, это уже четвертый по счету выигрыш в Суперэналотто в провинции Понтин.

Тем временем, джекпот итальянской лотереи уже достиг 209 миллионов евро. Это крупнейший лотерейный джекпот за всю историю лотереи Италии и крупнейший в мире джекпот на сегодняшний день.

Напомним, вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре.

Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).

Как украинцы могут официально играть в лотерею Италии

Пересечь границу и приобрести билет лично

Вы можете лично отправиться в Италию, чтобы приобрести билет лотереи у официального ритейлера, при условии, что потом вы не будете вывозить его за пределы страны.

Зарегистрироваться на сайте TheLotter.com и принять участие в лотерее онлайн

Участвовать в лотерейных тиражах Италии из Украины так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать - купить лотерейные билеты к тиражам, которые проходят в Италии, каждый вторник, четверг и субботу!

В соответствии с правилами национальной лотереи, билеты приобретаются сотрудниками локального офиса на территории Италии и хранятся в специализированных сейфах до востребования.

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