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 Политика Украины
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 Украина перекрыла не Днепр, а технологическое сооружение, на это она имеет полное право, - постпред Зеленского в АРК Кориневич

Украина перекрыла не русло Днепра, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, и на это она имеет полное право.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, комментируя очередное обострение внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло Днепра, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, и на это она имеет полное право", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что Крым является территорией Украины, а не РФ. Поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина.

"По всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", - подчеркнул Кориневич.

Постпред президента в АР Крым считает, что все претензии государства-оккупанта не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позиция по непоставкам воды в Крым является правильной и верной, - постпред Зеленского в АРК Кориневич

Украина перекрыла не Днепр, а технологическое сооружение, на это она имеет полное право, - постпред Зеленского в АРК Кориневич 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142581
 
   
 Топ комментарии
 
Все правильно, вернем Крым в природное его состояние полупустыни. Думаю Гринпис поддержит.
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А пэтепридури столько комментов настрочили о зраде. Все зря😀
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Почув як реагують люди на це і вискочив чортик з табакерки. Украина перекрыла не Днепр, а технологическое сооружение, на это она имеет полное право, - постпред Зеленского в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 5166
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- Самое главное, - говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад», - это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов люди больше всего пугаются непонятного. (с)
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Все правильно, вернем Крым в природное его состояние полупустыни. Думаю Гринпис поддержит.
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Кроме воды, там ещё 60 лет назад не было ни дорог, ни электричества. А к морю невозможно было пробраться через камни и чагари...
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Шо мішає касабам черпати дніпровську воду, яка тече з Раші з під Смоленська, з Чорного моря і відділивши її від солоної морської, або прорити трубоводопровід з Сибірі? Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6837 https://www.youtube.com/watch?v=WKblHW5fnRk
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Что случилось! Почему он оправдывается?
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Ведь сзади сильна Мацква,а он может не верит в силу нашей Украинской армии,так бывает,одни верят,другие боятся верить
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Кто оправдывается? Никаких оправданий нет, есть объяснения для тупорылой крысчанской ваты.
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Для эффективного сжигания ваты в русских мозгах нужен русскоязычный (как минимум) частный новостной спутниковый канал. А блеяние украинских чинуш они даже не услышат.
Это было для наших ушей. Но зачем?
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рашка развонялась (во всех смыслах) что Украина перекрыла русло реки Днепр
и крысма из-за этого будто бы превращается в пустыню..
типа тогда мы (рашка) вынуждены будем перекрыть исток Днепра который на Валдайской возвышенности, в Смоленской обл. РэФэээ.
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И что это хотя бы теоретически даст? Сколько рек впадает в Днепр на протяжении всего его течения?
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Нічого не дасть, Дніпро не йде в Крим, туда йде канал, штучна споруда.
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Они ж типа угрожают перекрыть Днепр у себя под Смоленском. Наверное, закончат "сев пот - 2" и начнут новое русло Днепру вдоль границы Украины рыть. Ну и кто теперь дебилы?
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той різ знадобиться щоб в ньому їх і прикопати Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 3232
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а я знаю? рашка ж такая затейница))))))
(я просто написал их...видение виноватых))))... )
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Он не оправдывается, а излагает позицию Украины по существу вопроса.
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Почув як реагують люди на це і вискочив чортик з табакерки.
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Все! Теперь главное, чтоб больше ничего не говорили и зекретину, ни в коем разе, слова не давали
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Хватит уже сладких речей и намеков, доставайте чоколяд и пляшите в чем мать родила, принесите в жертву пару младенцев. Ребята, вы же сектанты, ведите себя соответствующе. Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 4554
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зебил, какие сладкие речи и намеки, какие танцы, чтоб в чем мать родила? Иди лечись, зебильо озабоченное -даже на политическом форуме дрч...
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- Мадам, судя по нашим тестам, вы в глубокой депрессии. Помочь вам выйти из нее может только сайентология. Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6931
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В парк сходи что ли в одном плаще... там, такие как ты, встречаются)))
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От это сливает Украину, да соя?
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Да сольют до вечера, как обычно -они только начали, а зебоба и пуйлу позвонить может...
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А пэтепридури столько комментов настрочили о зраде. Все зря😀
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1. ******** вода не потрібна.
2. ******* існують завдяки молитвам на головного скрєпоносца *****.
3. ******* вивчать ст. 55 Женевської Конвенції та будуть пити морьску воду.
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Подаруйте козломордим глобус Крима, і хай там знайдуть річку Дніпро. Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 4702
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Московиты глупые, даже если они "перекроют у себя" Днепр он не высохнет так как есть другие притоки, есть подземные ключи, есть дождевое питание... и.т.д. и.т.п.
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закони природи касапам дурним не відмінити Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6874
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