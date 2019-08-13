 Украина перекрыла не Днепр, а технологическое сооружение, на это она имеет полное право, - постпред Зеленского в АРК Кориневич

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, комментируя очередное обострение внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло Днепра, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, и на это она имеет полное право", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что Крым является территорией Украины, а не РФ. Поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина.

"По всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", - подчеркнул Кориневич.

Постпред президента в АР Крым считает, что все претензии государства-оккупанта не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы.

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