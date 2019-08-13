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 Политика Украины
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 Постпред Зеленского в АРК Кориневич: Украина перекрыла не Днепр, а технологическое сооружение, на это она имеет полное право

Украина перекрыла не русло Днепра, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, и на это она имеет полное право.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, комментируя очередное обострение внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло Днепра, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, и на это она имеет полное право", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что Крым является территорией Украины, а не РФ. Поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина.

"По всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", - подчеркнул Кориневич.

Постпред президента в АР Крым считает, что все претензии государства-оккупанта не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позиция по непоставкам воды в Крым является правильной и верной, - постпред Зеленского в АРК Кориневич

Постпред Зеленского в АРК Кориневич: Украина перекрыла не Днепр, а технологическое сооружение, на это она имеет полное право 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142581
 
   
 Топ комментарии
 
Кто оправдывается? Никаких оправданий нет, есть объяснения для тупорылой крысчанской ваты.
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Все правильно, вернем Крым в природное его состояние полупустыни. Думаю Гринпис поддержит.
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Якщо саме так, то і мені аналогічно. Залишаю щодо вас попередню думку. На цьому все.
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Пан продажний міряє всіх по собі. Якщо він - продажний, то і всі такі. А так не є. Проплачує тролів тільки мародер Порошенко. Більше ніхто. І це добре видно будь кому, хто має аналітичний розум і бажання розібратись. І це логічно, бо тільки мародер Порошенко накравсь десятки мільярдів доларів і розуміє, що втримати їх не зможе, фінрозвідка США вже виходить на його контрагентів. Але дехто виглядає продажною шльондрою(дешевою)
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Поки від вас суцільна демагогія, а реальність зовсім інша. Побачимо як вам прийдеться перевзуватися, бо лише вимити руки не вийде
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Пан Муждобаєв вже перевзувсь. Був плоть від плоті порохоботом, а сьогодні Петра поливає брудом. Отаке...
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Але Муждобаєва не буду перевиховувати. Сьогодні він зі мною поруч? Добре. Підлість в політиці - краще промовчу.
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це був цікавий процес ))муджабаєв замовк.. потім почав писати теми "про вічне',зараз-про расєю..
Муджабаєв не дурак..
першим з журналюг зрозумів,що Пєті пі..єц Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 7370
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cyліма, можливо порохоботам недовго залишилось.. Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 9874
питання втрати віри.

у те жо жлоб,'котрий за копійку вдавиться' Порошенко вплатить кілька заборгованих зарплат
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Государство оккупатн отвечает ...
Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 7576
Государству-оккупанту выгодно, что бы все украинцы на территории вымерли!
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ну..не перебільшуйте )
кримчанам зараз забезпечено 50-100 літрів води..

ну а харчову сою друг Китай привезе.. )
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как только у кацапов пропадет имперскость и шовинизм на планете начнет восстанавливаться мир.Вопрос в том когда и как он пропадет?Ведь рабство у них передавалось из поколения в поколение с молоком самки кацапа.Что такое свобода,справедливость,сочувуствие...они просто не знают.
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Ой, кто же даст имперскость из кацапов вытравлять? Это всё равно что волка вегитарианцем делать.
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Общался с белорусской недавно. Говорит Крым забит туристами, ***** молодец и.т.д. Но почему-то с 2014 года только в Одессу отдыхать ездит. Вот и все, что нужно знать о лживой сущности москалей и их беларусских подпевал.
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Я думаю просто в Одессе отдыхать в разы дешевле, чем в Крыму
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Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, которая идет с территории РФ", - сказал "заместитель председателя Совета министров - постпред Крыма при президенте рф" Георгий Мурадов. Вообще кацапы охренели от радости! Ихняя вода!
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ну.. не всі в школі добре вивчали географію..
трохи переплутав Дон і Дніпро Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 2687
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Так пусть трубопровод проложат или накрайняк в полторалитровых бутылках в Крым свою воду перекидывают прям из истока Днепра.
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Перекрытия воды в Крым добился Сенченко, который был в Батькивщине.
Свет в Крым вырубили активисты.
Порошенко к этому не имеет ни малейшего отношения.
Однако порохоботы и это ставят ему в заслугу. Мерзко.
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А что сделал бы Израиль? Разбомбил бы дамбу и дал бы своим людям воду. И никто бы его за это не осудил.
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Крымский канал бомбить особого смысла нет - вода от бомб там не появится.
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Але ж він все рівно все разбомбить, бо у кацапів всі питання вирішуються великими ядрьоними бімбами Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6083
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Канал бомбить смысла нет - это верно. Но я написал про дамбу.
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В Крым воду подавали насосами, разбомбиш дамбу, выключим насосы.
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Да я вообще-то ничего бомбить не собираюсь, да мне и нечем.
Я думал, вода самотёком в Крым текла. Тогда зачем нужна дамба?
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І чому тобі не лайкають зебіли? Мабуть нема нової методички
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Доводь, бо поки я бачу лише твою продажність. Я твоїм зеленим не служив Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 3732
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Доречі. Опублікував свій пост на Цензорі цілком зеленофобський, коли Вовік призначив судейську колегію вищої ради суддів. А там переважно мерзота продажна і жодного принципового судді. Ні полтавчанки Гольник, ні принципової Цокол, ні твердого Василенка, ні незалежного Віктора Шишкіна. Мені за це Вовік проплатив?
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Спросите у зебилов.
А вы со мной не согласны, что Израиль не потерпел бы подобную водную блокаду и применил бы все имеющиеся в их распоряжении средства?
И не стоит повсюду вплетать кацапов, тем более где их нет - это выглядит идейно навязчиво.
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Не погоджуюся з вами, бо Ізраїль має проблему з водою і вирішує це власними силами. Ви же пропонуєте нас вбивати і забирати наші ресурси і майно. Тобто я не вплітаю кацапів, бо ви і є кацапом.
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Я не предлагаю нас бомбить и убивать. Не перекручивайте смысл моих слов. Я задался вопросом, как поступил бы Израиль, вот и всё.
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Не роби із мене дурня, що ти просто задаєш питання Постпред Зеленського в АРК Кориневич: Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право - Цензор.НЕТ 4782 А щодо дій Ізраїлю тобі відповіли.
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Так Израиль и не терпит, они за настолько звонкий шекель у Иордании покупают воду, что Иордании и нефть не нужна, они за счет продажи воды Израилю живут.
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Зе-вата хочет дать воду в Крым в обмен на замирение на Донбассе. Об этом было известно ещё до выборов
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Як вони потім будуть перевзуватися?
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В яких методичках про це написано, соєве гівно?
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А де заява президента, яка пояснює його політику щодо цього питання?
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Зворотної заяви не повинно бути, а точка зору президента повинна бути оприлюдненою.
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Він на поссяти має якийсь час? Чи треба бігти по першому обсирону продажного мародерського троля з туалетним папером, щоб підтрерти його серливу дупу?
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Часу у нього майже нема. За все треба своєчасно відповідати, робота така.
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А помочь оккупанту? В ОРДЛО качаем, а в Крым нет? А пенсии? В ОРДЛО платим, а в Крым фиг? А почему? Аведьтамнашалюдя! Крым продали и живенько обменялись данными Пенсионных Фондов. С "оккупантом"...
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Ці питання дійсно актуальні, хоча тепер вони до нової влади.
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А почєму? По качану, дебіл ти копійчаний Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 3189 Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 4179
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И главное что он не сказал , что этот канал строила Украина за деньги из своего бюджета , после того как верховный совет ссср передал Крым , не Хрущов ,, подарил " . Тот кто умеет читать и хочет узнать истеную причину передачи Крыма Украине, найдёт информацию. Вкратце , причина банальна. Каждая республика ссср имела свой бюджет , и оплачевала наданые услуги другим республикам , были экономические отношения вроде хозрасчёт. А так как в Крым поставлялось всё через территорию Украины плюс нет воды, для раши было очень дорого, ведь за каждый транзит приходилось платить , и за вводу тоже, вот и созрел план передачи Крыма. И получила Украина , на тот момент , разрушенную полопустыню. Есть одна огромная ошибка которую допустили наши рукамиводители , это разрешение оставался на территории Крыма военнослужащим раши ушедшим на пенсию , а это ( с семьями) десятки если сотни тысяч , вот вам 5колона пропарашников , а ведь они голосовали на всех наших выборах .
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Ну вот теперь у московитских военных пенсионеров есть возможность
благополучно повыздыхать и дать остальным нормально жить.
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Крым, он был украден чтобы Ху.йло могло попонтоваться перед своим наридом какой он сильный, особых ништяков он не дает, разве что природа красивая на побережье, может какие-то ресурсы в горах, не знаю. Садить хлеб и другие культуры там еще до 2014 года было не выгодно сохли даже не смотря на воду из Днепра представляю что там сейчас в сельском хозяйстве.
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Вода в канале была не пресная, а бандеровская.
Мы освободили крымчан от угрозы украинизации.
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