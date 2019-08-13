 Постпред Зеленского в АРК Кориневич: Украина перекрыла не Днепр, а технологическое сооружение, на это она имеет полное право

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, комментируя очередное обострение внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды.
"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло Днепра, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, и на это она имеет полное право", - говорится в сообщении.
Также он отметил, что Крым является территорией Украины, а не РФ. Поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина.
"По всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", - подчеркнул Кориневич.
Постпред президента в АР Крым считает, что все претензии государства-оккупанта не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы.
Муджабаєв не дурак..
першим з журналюг зрозумів,що Пєті пі..єц
питання втрати віри.
у те жо жлоб,'котрий за копійку вдавиться' Порошенко вплатить кілька заборгованих зарплат
Государству-оккупанту выгодно, что бы все украинцы на территории вымерли!
кримчанам зараз забезпечено 50-100 літрів води..
ну а харчову сою друг Китай привезе.. )
трохи переплутав Дон і Дніпро
Свет в Крым вырубили активисты.
Порошенко к этому не имеет ни малейшего отношения.
Однако порохоботы и это ставят ему в заслугу. Мерзко.
Я думал, вода самотёком в Крым текла. Тогда зачем нужна дамба?
А вы со мной не согласны, что Израиль не потерпел бы подобную водную блокаду и применил бы все имеющиеся в их распоряжении средства?
И не стоит повсюду вплетать кацапов, тем более где их нет - это выглядит идейно навязчиво.
благополучно повыздыхать и дать остальным нормально жить.
Мы освободили крымчан от угрозы украинизации.