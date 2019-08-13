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 Вооруженный мужчина в балаклаве средь бела дня ограбил магазин во Львове, - полиция

Во Львове вооруженный злоумышленник ограбил продуктовый магазин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"12 августа, в полицию поступило сообщение о том, что около 17:00 в один из продуктовых магазинов, расположенный на улице Владимира Великого во Львове, забежал мужчина, лицо которого было закрыто балаклавой. Угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, он завладел деньгами из кассы и скрылся", - сказано в сообщении.

В городе введен план "Сирена". Полицейские принимают все меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации преступления.

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Приметы нападавшего: невысокого роста, был одет в свитер темного цвета со светлыми полосами, темные штаны.

Источник: https://censor.net.ua/n3142576
 
 
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Я уже писал, за балаклавы нужно пи$дить ногами. Закрыл лицо, значит боишься быть узнанным. Значит совершаешь что-то, что не должен совершать. Всех титушек посадить или отправить на разминирование полей. И все будет отлично.
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А мусора якщо в балаклаві? Так само потрібно пересадити)))
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Конечно! Вот для чего мусору балаклава?!?!?! Чтобы когда он на демонстрации женщин палкой по голове будет бить его не узнали???? Таких первых сажать нужно.
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Я не знаком с законами, изданными Януковичем.
Хотите подискутировать на эту тему или спросить что - спрашивайте, я не против, только конкретизируйте.
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какой свитер? во Львове вчера було 30 градусов.
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Дожилися таки вже з новою владою "слуг урода". Вчителі вимушені в таку спеку в светрах і балаклавах бігати по вулицях за Вофкою Шмарклею з пістолем в руках за обіцяною ним зарплатою в 4000 долярів .
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