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 Суд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста пропагандиста Вышинского

Киевский Апелляционный суд сегодня, 13 августа, рассмотрит жалобу стороны защиты на продление срока содержания под стражей руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заседание состоится в 11.00.

Ожидается, что апелляционный суд рассмотрит жалобу стороны защиты на определение о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражей Кирилла Вышинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3142575
 
 
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И сидел он долго и было ему тоскливо.... Украинская народная мудрость.
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Нова влада його відпустить після призначення нових суддів і прокурорів.
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И чего он пропагандировал? Американскую мечту? Суд розгляне скаргу на продовження арешту пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 2634
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Доколє хунта мордуватиме цього чоловіка в застєнках казєматов??? Шо воно зробило??? Державна зрада??? Та у нас зрада на каждом шагу - он фрау мєндєль на весь світ п1344нул4, шо ВСУ очєнь часто (по дєсять раз на дню) опстрєлівайєт ясли, дєтсадікі, школи, жилийє дома і убівайєт бєрємєнних старіков, дєтєй і женщін - тища вишінскіх такого врєда державі не принесли як прєсс-сікрітар пріЗє!дєнта. І на фоні кльоуна Зє! вишінскій смотріца котьонком нєвінним. ЗА ШО??? опустіть йо'
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Вышинский должен сидеть - это воля украинского народа!
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