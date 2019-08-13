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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Крым (21725) Чубаров (769) водоснабжение (445) вода (291)

 Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды и электроэнергии в оккупированный Крым, - Чубаров

Украина должна использовать свои природные ресурсы в противостоянии агрессии РФ и для освобождения захваченных территорий.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой частью Украины и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", - написал Чубаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Крыма хотят инициировать переговоры с Украиной о поставках воды

"Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная ​​с 20 сентября 2015 г. крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма и несколько месяцев позже - полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов долларов", - добавил Чубаров. 

Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды и электроэнергии в оккупированный Крым, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142573
 
 
 Топ комментарии
 
Вот настоящий лидер своего народа и понимает что нужно для деокупации Крыма
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вот наши в Украине водоканалы жалуются подорожал свет и переработка канализации есть идея все стоки канализаци слить в Северо Крымский канал в пределах Крыма за Херсконской облатсью....пусть пользуются нам же выгодней ... Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды и электроэнергии в оккупированный Крым, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6720
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Вода не вода, нуждаемся не нуждаемся, с России не с России

Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6342

«Что там льется, никто не контролирует, со всей Украины вся эта радиация и стоки сюда шли, в Крым»
«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории России»

Всего два месяца между этими новостями. Слышится нервное шуршание методичек.
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Транзит газу треба перекрити самій Україні, все одно люди з того нічого не мали, заодно і ПМР поскаче.
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У фуфаек уже есть экзоскелеты - пусть по крымскому мосту таскают...
Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3248
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Вот настоящий лидер своего народа и понимает что нужно для деокупации Крыма
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И что с того?
Их лидер говорит - "не смейте договариваться с оккупантами", это нужно игнорировать?
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Єдина Росія - організація православних джихадистів, діє в Криму і кацапії.
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во время ВМВ все жители оккупированных территорий получали аусвайсы и что ?
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защищаешь изменников Украины?Ты настоящий последователь Порошенко
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То голова штабу Зекоманди в Бугульмі.
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а ты настоящий придурок ну и что ? мало ли кого можно на Цензоре встретить
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вот наши в Украине водоканалы жалуются подорожал свет и переработка канализации есть идея все стоки канализаци слить в Северо Крымский канал в пределах Крыма за Херсконской облатсью....пусть пользуются нам же выгодней ... Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды и электроэнергии в оккупированный Крым, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6720
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Ну тогда нужно будет взымать дополнительную плату за удобрения.
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Каннализация.это уже как удобрения...доплатить надо им будет.
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Нє, краще прісна, але з кишковою паличкою))))))))
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Предлагаешь им потратиться на кипячение? Ну тоже вариант, ну то таке...
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К власти в Украине пришла зе сепарня малороская, что вы хотите?
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И поэтому Мертветчуку накрутили дополнительный налог за поставку топлива из засРашки.
При Пете такого НЕ БЫЛО!
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Конечно, у Пети Метверчук лепшим другом был, у Вовы мендель, все по-честному.
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Тоесть зе команда сборище сепаров, вот чего небыло то небыло при Порошенко
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А тебя тоже?
Если что-то утверждаешь - докажи или оставь свое дерьмо при себе.
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Бужанський, Дубинський, в них зібрали людей з абсолютно протилежними поглядами, колись це вибухне.
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Дубинский сепар? Это что-то новое, неужели вора назвать вором называется сепаратизм?
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Купляти нерухомість за намародерені батьком в ДНР гроші я називаю сепаратизмом.
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Утверждаю, что зе команда это сборище малоросов.~
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Утверждай, кто тебе запрещает, у каждого психа своя программа.
Вон у Пети половина друзяк из экс-рыгов и нормально, с Ахметкой, который войну на Донбассе разжигал, целовался в засос, тоже ничего, а какая-то шмара, которая вякает что непопадя, роляет нефиг делать. По-хорошему в ближайшем будущем ее уберут как профнепригодную, речник должен предоставлять официальную информацию, а не свои домыслы.
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К власти в Украине пришли патриоты,выгнав малоросав Порошенко и Медведчука,которые грабили и сливали страну куйлу,смирись портянка лахтенская
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Шариков не гавкай,я тебе косточку дам собачка говорящая,тебе патриоту сколько Медведка платит? Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 900
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Мне госдеп платит.и собирайся снова в дорогу.
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Медведчук тебе платит,за развал Украины,госдеп ты только в своей методичке видел Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2732
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Куди вигнали Медведчука, він пройшов в Раду вперше з 2014, будь хоч трохи об'єктивним.
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Что Медведчук вот так взял и сразу пришел в Раду?А кто ему телеканалы продал,что бы он свою пропаганду вещал на Украину?Кто его пригрел,не подскажешь фамилию?
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Патріоти, які української навіть толком не знають? Що ти курив???? Це не патріоти, це космополіти!
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Твой Медведчук по украински хорошо говорит,и шо?Патирот?
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З яких це пір він мій і з яких це пір він добре українською говорить??

Україною повинні керувати свідомі українці, а не космополіти безродні!
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В Одессе,Николаеве,Херсоне погибли сотни солдат и добровольцев в АТО,почти все русскоязычные,они по твоему не патриоты,потому что по русски говорят,пока сотни тысяч украиномовных с западных областей в Польше работают,лицемер ты
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Это наш вода

Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды и электроэнергии в оккупированный Крым, - Чубаров - Цензор.НЕТ 134

Лента.ру
Крымские власти намерены обратиться к российскому руководству с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной. Об этом на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике заявил зампредседателя Совета министров - постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает ТАСС.
В рамках диалога представители полуострова хотят поднять вопрос о пропуске в Крым вод реки. «Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», - сказал постпред.
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Вода не вода, нуждаемся не нуждаемся, с России не с России

Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6342

«Что там льется, никто не контролирует, со всей Украины вся эта радиация и стоки сюда шли, в Крым»
«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории России»

Всего два месяца между этими новостями. Слышится нервное шуршание методичек.
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Я так понимаю -- решение за Президентом Зеленским.
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Навряд ли, на него будут давить "Нормандские переговорщики". Вон Франция как занервничала, когда предложили к переговорам привлечь штаты, сразу заявили, что таких не нужно.
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Да за ради бога, но....сначала прокопайте канал и оборудуйте всю инфраструктуру, а уж потом мы МОЖЕТ БЫТЬ обсудим цену за кубометр поставляемой воды, которая не должна быть меньше тарифа на холодную воду для населения Украины. Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5757
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гоблин пепретрет с )(уйлом,что бы )(уйло перетер с Зелей,что бы Зеля перетер с народом,что бы народ дал добро Зеле,что бы Зеля передал )(уйлу,что бы )(уйло передал гоблину,что бы гоблин шел на )(уй Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3774.Фухмля
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Крым-Украина и от этого нужно исходить новому правительству и главе государства.переговоры по водоснабжению обязаны быть только при исключительном выполнении РФ защиты украинских граждан в Крыму и интересов украины по последовательной деоккупации полуострова.
Что касается заявления Чубарова,то они напоминают жалкое напоминание о себе "отставной козы барабанщика".Не ему решать и не он будет обсуждать тему с международными партнёрами.Чубаров сейчас чем-то напоминает Яценюка.Вроде бы и ещё живой и напоминает о себе,но уже никем не принимается всерьёз и никто с ним не считается.
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Яценюк без 5 хв голова Нацбанку України, а хто в нас Голіцин?
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Яценюк без пяти минут -фигурант дела "Ротрдамм +" и аферы с Нацбанком..А Голицин -человек без криминального прошлого,не задавший Украине ущерб,а вносящий все налоги)
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Вот именно это и должны были думать в Кремле прежде,чем приниматься за оккупацию.Идиоты не смогли просчитать и трёх последующих шагов за оккупацию Крыма.Мало того,что он в прямом смысле оказался финансовой ямой,так ещё за санкции пусть страдают и продолжают дальше думать,что делать с той ношей.которую ухватили,а она оказалась несъедобной ))
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ты Гена несешь ахинею . весь смысл в перекрытии воды заключается в том что бы усложнить жизнь оккупанту и создать предпосылки для деоккупации . а если ЗЕленый ****** подаст туда воду то этим только облегчит положение России и об освобождении Крыма можно будет забыть . и не хрен капитулянтские потуги прикрывать красивыми словами о защите граждан и т.д.
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вот как раз я правильно вижу задачу.Она заключается в освобождении Крыма руками самих крымчан.Сначало усилить влияние Украины и возврат к её привлекательности на население (Москве пох страдания крымчан.Им чем сильнее представить Украину злодеем,тем лучше) путём приёма той же России ("Откроем краник,закроем краник").Затем создание зоны демилитаризации Крыма и получение воды предприятиями,которые станут платить налог в Украину и т. д. вполь до того.когда влияние украины вернётся снова на население и можно тогда уже активировать их на "новые референдумы" по выводу российской армии и администрации.........
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Маячня, бо кримчани будуть все брати і говорити, що ми їх обкрадаємо.
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Оккупировать Крым Россия смогла, но накормить, напоить, вытереть нос, как это делала Украина, Россия не может. И вот голодный, холодный Крым просить даже не ухи, а просто воды. А Россия с камнем на шее - Крымом долго не протянет.
А в это время Херсонская область получила «крымскую» воду. Благодаря чему аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи. В 2018 году урожай грецких орехов на Херсонщине побил все рекорды, не отстают и производители риса, которые выбились в лидеры Украины по выращиванию этой культуры. По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он. Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации.
Поэтому дорогие крымчане большой вам привет. Пока Крым оккупирован не будет вам никакой воды.
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Але новий Зепрезидент може вирішити питання безкоштовної води для Криму за рахунок аграріїв Херсонщини. Для цього його і обирали зевиборці. Для ...бурга - "вперед Штейн" Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 162
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Как насчет поменять днепровскую воду на деокупацию Донбасса
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1.Дать воду.2 Зайти на Донбасс,занять границу,хорошо окопаться.3 Опять перекрыть воду в Крым (патриотов достаточно)
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4. Воду дали, а на Донбасі продовжується війна до повної окупації України. Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3599 Не грайтеся з Росією.
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Для пуйтина. Для легализации "российского" Крыма.
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У нас есть Сенченко и Семенченко. Они не позволят дать воду в Крым.
Организуют блокаду, если новая власть решить дать воду жаждущим камней с неба.
Правда?
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Этих людей не сломать и не запугать!
Не испугались режима Порошенко, не побоятся и демократа, простого парня из народа Зе.
Я так вижу.)
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А я цілком серйозно кажу, що українські репресії можуть бути гіршими ніж російські.
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Я зрозуміла і теж не виключаю цього.
Це буде тест як і для Зе влади, так і для борцунів всіх мастей.
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Вони відкрито це говорять, а ще готують відповідні закони. Перший закон буде про знищення свободи слова.
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"Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная ​​с 20 сентября 2015 г. крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже - полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов долларов", - добавил Чубаров. Источник: https://censor.net.ua/n3142573

Ну и? Все вопросы они всё-равно решили, и с энергетикой, и с мостом. Решат и с водой, если не договорятся с зелебобиками.
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Я так понимаю, чурбар возомнил себя Крымскимм ханом
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Любая попытка даже разговора о поставке воды, эл. энергии, жд, воздушного или морского сообщения с аннексированным Крымом приравнять ( законодательно) к государственной измене с вынесением наиболее строго приговора, который возможен в воюющей 5 лет стране. У предыдущей власти "парии войны" ( это ж нужно такое придумать про Порошенко), и уж тем более ожидать от "антипода" как бы предыдущей власти, власти нынешней ( которым что то сделать в строну ужесточения в этом вопросе вообще не представляется возможным по многим соображениям) не хватало и не хватит так называемой "политической воли" принять единственно правильное решение. Вообще закрыть любое сообщение с Крымом и ОРДЛО, пешее, автомобильное. Любое. Возможны конечно послабляющие варианты. 1) разрешить выход или выезд своим автотранспортом ТОЛЬКО в сторону Украинского государства и все. ( нечего туда кататься, в стан врага) 2) Или еще более легкий вариант., в дополнению к первому пункту, Разрешить въезд на территорию Крыма и ОРДЛО с территории Украины только лицам родившимся на этих территориях, или прописанных как по месту жительства на этих территориях на начало 2014 года, т. е. на начало оккупации. При этом разрешить заезд только в промежуток времени с 15 октября по 15 апреля включительно ( на отопительный период) Все. остальное категорически считаю неправильным и предательским.
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Апропо.
ВЕЗ "КРИМ" ДОСІ ДІЄ...

Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6959
Закон про ВЕЗ «Крим»: чи буде політична воля його скасувати?

16.02.2018

Тетяна Морозова, Центр журналістських розслідувань
Закон про вільну економічну зону «Крим» на окупованій території діє вже три з половиною роки. Практика його застосування породила для нього багато негативних визначень: дискримінаційний, корупційний, лобістський та навіть колабораційний. За перший рік існування фейкової зони на територію Криму було поставлено товарів на понад мільярд доларів. Потік цієї гуманітарної допомоги окупантам зупинила Громадянська блокада Криму, активісти якої виступали проти поставок українських товарів на окупований півострів. Тоді президент Петро Порошенко пообіцяв, що закон буде скасовано. Проте обіцянки голови держави затягнулися на два з половиною роки. Закон про вільну економічну зону «Крим» і досі діє, порушуючи права кримчан та забезпечуючи країну-агресора інвестиціями громадян країни-жертви.
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проблема зрадників-торгашів з Кримом у тому,що водні канали,лінії електропередач мають велику протяжність..Через 50 метрів мєнта не поставиш..

та й до"виконавців робіт" знайдуться "невідпорні аргументи"
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