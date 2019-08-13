 Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды и электроэнергии в оккупированный Крым, - Чубаров

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой частью Украины и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", - написал Чубаров.
"Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная с 20 сентября 2015 г. крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма и несколько месяцев позже - полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов долларов", - добавил Чубаров.
Их лидер говорит - "не смейте договариваться с оккупантами", это нужно игнорировать?
При Пете такого НЕ БЫЛО!
Если что-то утверждаешь - докажи или оставь свое дерьмо при себе.
Вон у Пети половина друзяк из экс-рыгов и нормально, с Ахметкой, который войну на Донбассе разжигал, целовался в засос, тоже ничего, а какая-то шмара, которая вякает что непопадя, роляет нефиг делать. По-хорошему в ближайшем будущем ее уберут как профнепригодную, речник должен предоставлять официальную информацию, а не свои домыслы.
Україною повинні керувати свідомі українці, а не космополіти безродні!
Лента.ру
Крымские власти намерены обратиться к российскому руководству с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной. Об этом на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике заявил зампредседателя Совета министров - постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает ТАСС.
В рамках диалога представители полуострова хотят поднять вопрос о пропуске в Крым вод реки. «Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», - сказал постпред.
«Что там льется, никто не контролирует, со всей Украины вся эта радиация и стоки сюда шли, в Крым»
«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории России»
Всего два месяца между этими новостями. Слышится нервное шуршание методичек.
Что касается заявления Чубарова,то они напоминают жалкое напоминание о себе "отставной козы барабанщика".Не ему решать и не он будет обсуждать тему с международными партнёрами.Чубаров сейчас чем-то напоминает Яценюка.Вроде бы и ещё живой и напоминает о себе,но уже никем не принимается всерьёз и никто с ним не считается.
А в это время Херсонская область получила «крымскую» воду. Благодаря чему аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи. В 2018 году урожай грецких орехов на Херсонщине побил все рекорды, не отстают и производители риса, которые выбились в лидеры Украины по выращиванию этой культуры. По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он. Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации.
Поэтому дорогие крымчане большой вам привет. Пока Крым оккупирован не будет вам никакой воды.
Организуют блокаду, если новая власть решить дать воду жаждущим камней с неба.
Правда?
Не испугались режима Порошенко, не побоятся и демократа, простого парня из народа Зе.
Я так вижу.)
Це буде тест як і для Зе влади, так і для борцунів всіх мастей.
Ну и? Все вопросы они всё-равно решили, и с энергетикой, и с мостом. Решат и с водой, если не договорятся с зелебобиками.
ВЕЗ "КРИМ" ДОСІ ДІЄ...
Закон про ВЕЗ «Крим»: чи буде політична воля його скасувати?
16.02.2018
Тетяна Морозова, Центр журналістських розслідувань
Закон про вільну економічну зону «Крим» на окупованій території діє вже три з половиною роки. Практика його застосування породила для нього багато негативних визначень: дискримінаційний, корупційний, лобістський та навіть колабораційний. За перший рік існування фейкової зони на територію Криму було поставлено товарів на понад мільярд доларів. Потік цієї гуманітарної допомоги окупантам зупинила Громадянська блокада Криму, активісти якої виступали проти поставок українських товарів на окупований півострів. Тоді президент Петро Порошенко пообіцяв, що закон буде скасовано. Проте обіцянки голови держави затягнулися на два з половиною роки. Закон про вільну економічну зону «Крим» і досі діє, порушуючи права кримчан та забезпечуючи країну-агресора інвестиціями громадян країни-жертви.
та й до"виконавців робіт" знайдуться "невідпорні аргументи"