 Более 1200 нетрезвых водителей выявлены за неделю, - патрульная полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Патрульная полиция Украины.

За период 5-11 августа 2019 обработано 45 007 вызовов. В качестве подозреваемых в совершении правонарушений задержаны 599 человек.

За управление транспортными средствами в состоянии опьянения составлено 1208 административных протоколов.

Также отмечается, что патрульные вынесли 36 161 постановление, из которых 32 711 - за нарушения правил дорожного движения.

Напомним, ранее Патрульная полиция сообщила, что за семь месяцев 2019 году в Киеве зарегистрировано 22 343 дорожно-транспортных происшествия, из них 1 241 с пострадавшими.

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