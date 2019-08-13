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 Более 1200 нетрезвых водителей выявлены за неделю, - патрульная полиция

Патрульные полицейские за неделю составили 1208 административных протоколов за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Патрульная полиция Украины.

За период 5-11 августа 2019 обработано 45 007 вызовов. В качестве подозреваемых в совершении правонарушений задержаны 599 человек. 

За управление транспортными средствами в состоянии опьянения составлено 1208 административных протоколов.

Также отмечается, что патрульные вынесли 36 161 постановление, из которых 32 711 - за нарушения правил дорожного движения.

Напомним, ранее Патрульная полиция сообщила, что за семь месяцев 2019 году в Киеве зарегистрировано 22 343 дорожно-транспортных происшествия, из них 1 241 с пострадавшими.

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Более 1200 нетрезвых водителей выявлены за неделю, - патрульная полиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142572
 
 
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1208х400 баксов мимо кармана, это ж какие убытки насет сАваков.
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чем дальше - тем больше патрульная полиция превращается в гаи - и да я то же против пьяных за рулем и категорически против - и тем неимение насчет гаи это мое мнение
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Хз, мене ні разу не зупиняли, я кожен день за кермом.
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Скотиняки... В таку спеку бухати , а потім ще і за кермо сідати. Та тут не штрафувати, а розстрілювати на місці потрібно
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Брать за основу опыт зарубежный именно в этом случае(спиртное) статистику тоже и конечно именно за такое даже лишать за первое нарушение сразу на 10 лет права вождения. Можно на год, но обязательно на год и огромный штраф если не было жертв и увечий. Штраф от 2 тыс дол! Так возможно победим это зло. Если ментики утрясли за бабло проблему----то тут сажать на 5 лет и без удо и права навсегда работать в органах. Водителей если не было крови не сажать---глупо. Пусть штрафы отрабатывают.
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карати треба так, щоб ті козли, що сідають за руль на підпитку боялись навіть дитячі машинки в руки брати, а з ними і дальше граються.
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