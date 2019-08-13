 Оккупационные власти Крыма хотят инициировать переговоры с Украиной о поставках воды

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил "вице-премьер правительства" Крыма Георгий Мурадов, пишут российские СМИ.
На заседании совета по улучшению инвестиционного климата 12 августа он рассказал, что власти Крыма хотят, чтобы украинская сторона пропускала на оккупированный полуостров воду реки Днепр, которая идет с территории России. По словам Мурадова, инициировать переговорный процесс нужно для того, чтобы решить проблемы северной части Крыма.
Как сообщалось, в ночь на 12 августа в оккупированной Керчи часть города осталась без воды.
А в Крым едет все-таки огромное количество туристов, на машинах через мост, по цене это никак не сравнить с Турцией. Понятно что те кто ездили в Турцию, в Крым не поедут, у Крыма свой контингент, специфический.
И тут сторонники ПОПа упражняются в нападках на нового Президента , так я им напомню, что перекрьітие Северо-Крьімского канала организовал Сенченко из "Батькивщиньі" , в то время как БПП и НФ строили схемьі по поставкам в оккупированньій Крьім всего на свете , от єлектроєнергии до конфет и курятиньі, на основе " свободной єкономической зоньі" , которую спешно слепили в 2014г. Вот где еще следствие проводить нужно ! Имхо
А в это время Херсонская область получила «крымскую» воду. Благодаря чему аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи. В 2018 году урожай грецких орехов на Херсонщине побил все рекорды, не отстают и производители риса, которые выбились в лидеры Украины по выращиванию этой культуры. По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он. Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации. Поэтому дорогие крымчане большой вам привет. Пока Крым оккупирован не будет вам никакой воды.
Надапатирпеть, так там у вас принято ?
«Что там льется, никто не контролирует, со всей Украины вся эта радиация и стоки сюда шли, в Крым»
«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории России»
Провели воду и заселили украинцами, что бы кацапье с голоду не попухло, теперь жрите камни с неба.