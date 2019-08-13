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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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 Оккупационные власти Крыма хотят инициировать переговоры с Украиной о поставках воды

Оккупационные власти Крыма хотят просить Россию инициировать переговорный процесс с руководством Украины о пропуске на полуостров вод реки Днепр.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил "вице-премьер правительства" Крыма Георгий Мурадов, пишут российские СМИ.

На заседании совета по улучшению инвестиционного климата 12 августа он рассказал, что власти Крыма хотят, чтобы украинская сторона пропускала на оккупированный полуостров воду реки Днепр, которая идет с территории России. По словам Мурадова, инициировать переговорный процесс нужно для того, чтобы решить проблемы северной части Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госводагентство назвало ТОП-10 предприятий-загрязнителей воды в Украине

Как сообщалось, в ночь на 12 августа в оккупированной Керчи часть города осталась без воды.

Источник: https://censor.net.ua/n3142570
 
   
 Топ комментарии
 
пусть по Крымскому мосту ведрами носят..
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-кэп,там русские SOS,SOS передают.
-что хотят?
-воды просят.
-у нас вода есть?
-есть
-давай чаек заварим
-а русским что передать?
-передай отSOS,отSOS
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Не думаю, что все так просто. Если бы там была возможность переброски воды из ЮБК в северные районы, то кацапы наверняка этим бы воспользовались...
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в ЮБК хватает воды на себя, для населения. А на орошение Северного Крыма там воды конечно нет. Но им на это плевать.
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В Крыму грунтовые воды становятся солеными. Далее с северного Крыма засуха поползет на юг. И будет полупустыня, за редким исключением на юге. А насчет туристов из РФ в Крыму: в Турции я спрашивал у туристов из РФ почему они не отдыхают в Крыму. Они смеялись и говорили что им нужен нормальный отдых, а не совковая помойка.
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Дело в том, что всем плевать на это. Основная масса крысчан живет на ЮБК и в Симферополе, это они водой обеспечивают, а что там с остальной частью Крыма, всем плевать.
А в Крым едет все-таки огромное количество туристов, на машинах через мост, по цене это никак не сравнить с Турцией. Понятно что те кто ездили в Турцию, в Крым не поедут, у Крыма свой контингент, специфический.
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Если не договорятся то оккупанты Московии будут готовит коридор на суше,а сейчас идёт полная подготовка к этому. В прибрежном Мариуполе украинский народ в окопах защищает нашу землю и сдерживает оккупантов,а в Мариуполе после выборов депутата в Верховную Раду Новинского,который из Лукойла, очень сильно начало развиваться российское (советское) направление и самое главное туда уже не бабушки суются ,а молодёжь и главное нашли как заманить,получается что министерство культуры спит,а СБУ дремлет https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-Ew1ZPTOaSgРедактировать или удалить этоОкупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води - Цензор.НЕТ 9704YOUTUBE.COMМариупольцы расстроены - Литтл Биг не приехал.
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Нехай москалі риють канал від Смоленська до керчинського мосту , а там трубою в крим.Досвід прокладання трубопроводів по морському дну мають . То в чому проблема ?!!! Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води - Цензор.НЕТ 4515
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Жирік нахвалявся змінити русло Дніпра і пустити його в обхід України.
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Жирик трепло как и Зе, за свои слова не отвечает.
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Раз президента выбрали по приколу, так не останавливайтесь. Отправьте ему две баклажки и открытку с подписью "мыжеодиннарод". Просто поржать охота.
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Если будут пытаться дать воду, то это будет последнее решение молодой Зе-команды.
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воду в обмен на газ, тысяча кубов газа за литр воды
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То , что начали просить , факт положительньій . Раньше только о " сухопутном коридоре" на Крьім у них разговорьі велись , ну и о "Новороссии".
И тут сторонники ПОПа упражняются в нападках на нового Президента , так я им напомню, что перекрьітие Северо-Крьімского канала организовал Сенченко из "Батькивщиньі" , в то время как БПП и НФ строили схемьі по поставкам в оккупированньій Крьім всего на свете , от єлектроєнергии до конфет и курятиньі, на основе " свободной єкономической зоньі" , которую спешно слепили в 2014г. Вот где еще следствие проводить нужно ! Имхо
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оно не просит, зебил -оно требует, так же как и сепары себе землю теперь спокойно приходят и "просят". Так что не фиг тут про просят рассказывать, обеляя ничтожность зебобы
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Лера Гонтарева , из Лондона ? А по-существу , есть что сказать , или без полиграфа никак ?
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Иванишин, из Тамбова? Без завтрака из дерьма на лопате день не удается, или ты по жизни тупой?
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А про "ничтожность" брехуна, при якому комтарифи виросли вдесятеро, а пенсії і зарплати всього вдвічі, про мільйони українських гастарбайтерів у всіх закутках світу нема нічого сказати?
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только зебилью и кацапью нравится когда украинцы только на кацапии работают, а не как граждане всех стран -по всему миру. А "ничтожность" ты правильно в кавычки взял -молодец, зебил
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у 8% сектантов память очень избирательна, что им надо - помнят, а что не надо - делают вид что и не было вовсе!
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Щось з у вас в голові переплуталось. Перекриття каналу було неможливо без побудови спеціальної дамби. Цю дамбу почали будувати майже відразу після анексії Криму. Достатньо специфічний об'єкт. Назвали його вузлом обліку. Як побудували так і перекрили. Що твій Сенченко цемент подавав та арматуру клав? Організатори блін.
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Які питання, берете отой потічок що в Смоленську звуть Дніпро, і ведете повз Україну.
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А как насчет поменять деокупацию Донбасса на воду в Крым?
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Вони нам рзбитий Думбас, а ми їм воду?
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Согласиться.А в процессе ремонта отрезать ему яйца и тра....ть его жену.Это называется креатив.
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Оккупировать Крым Россия смогла, но накормить, напоить, вытереть нос, как это делала Украина, Россия не может. И вот голодный, холодный Крым просить даже не ухи, а просто воды. А Россия с камнем на шее - Крымом долго не протянет.
А в это время Херсонская область получила «крымскую» воду. Благодаря чему аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи. В 2018 году урожай грецких орехов на Херсонщине побил все рекорды, не отстают и производители риса, которые выбились в лидеры Украины по выращиванию этой культуры. По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он. Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации. Поэтому дорогие крымчане большой вам привет. Пока Крым оккупирован не будет вам никакой воды.
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Камінці з неба в рідній говені вже без водички в горлянку не лізуть? Яка прикра дивина. Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води - Цензор.НЕТ 8482
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хотеть чего-то и получить что-то разные вещи
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совсем оборзели.. кукиш им, а не воду..
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Може вони ще й під юрисдикцію України хочуть повернутися?))
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Все будет. Но только после деоккупации.
Надапатирпеть, так там у вас принято ?
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Какие переговоры, если методички меняются раз в 2 месяца?
Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води - Цензор.НЕТ 4963

«Что там льется, никто не контролирует, со всей Украины вся эта радиация и стоки сюда шли, в Крым»
«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории России»
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Пусть эти моцыклисты возють воду в Крым через Керченский мост на трёхколёсных моцыках Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води - Цензор.НЕТ 4053
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реально, сейчас лучше бы оно это проигнорировало...
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Согласен. Но оно же что-то обязательно ляпнет!
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Из Ростова по мосту. Хрен им, а не Днепр!
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Когда то одна МОЛЬ сказала,что она пустит впереди женщин и детей и будет смотреть,как украинские солдаты будут стрелять.Сегодня холуи этой мрази,под предлогом решения проблем людей предлагают дать воду в Крым.Ну не твари ли?Под предлогом решения проблем людей,отвели войска,хотя наши как гибли так и гибнут,под этим же предлогом - восстанавливаюи сепарам мост в Станице,который пасечник уже признал своим,кстати за НАШИ деньги,теперь воду в Крым.Вот так и проводится ползучая капитуляция.
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"в керчи часть города осталась без води" .Маю надию що назавжди
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Так им же мост для этого построили! ))))))))))
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Есть Крым - есть вода, нет Крыма - нет воды.
Провели воду и заселили украинцами, что бы кацапье с голоду не попухло, теперь жрите камни с неба.
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Крым от засухи спасёт только поворот сибирских рек к Черному морю.
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А хр-н вам . Камни с неба разве что.Отдайте Байкал монголом, он тоже пополняется реками из Монголии.
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Неуважаемые мною мокшанские рептилоиды, а покажите мне на карте то место, где " вода реки Днепр, которая идет с территории России" ????!!!!
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