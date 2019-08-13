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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9268) ВСУ (321) Мендель (21)

 "Информация отсутствует": в Офисе Президента ответили на запрос ГПУ о высказываниях Мендель. ДОКУМЕНТ

В Офисе Президента ответили на запрос Генеральной прокуратуры, которая требовала объяснить заявления пресс-секретаря президента Юлии Мендель о том, что украинские бойцы "допускают обстрел гражданских объектов на востоке Украины".

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает theБабель.

"По результатам рассмотрения обращения от 3 июля 2019 г. о предоставлении официальной информации сообщаем, что в Офисе Президента запрашиваемая информация отсутствует", - говорится в документе.

Ответ подписал заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Информация отсутствует: в Офисе Президента ответили на запрос ГПУ о высказываниях Мендель 01
Фото документа: theБабель

За последние полтора месяца Генеральная прокуратура направила на Банковую два запроса на получение информации. Они касались заявления пресс-секретаря президента Юлии Мендель в ток-шоу "Право на власть" 6 июня на "1 + 1". Мендель сказала, что украинские военнослужащие на Донбассе, отвечая на провокации террористов, иногда стреляют по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель. ДОКУМЕНТ

"Очень часто наши военные поддаются на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала пресс-секретарь Зеленского.

В Генпрокуратуре попросили Офис Президента объяснить два вопроса: вдаеет ли ОП любыми сведениями (документальными, устными, в электронном виде), которые подтверждают, что ВСУ в течение 2014-2019 годов в зоне проведения АТО обстреливали объекты жилой инфраструктуры (жилые дома, школы, детсады). Второй вопрос - было ли выступление Мендель в эфире программы "Право на власть" 6 июня публичным выступлением спикера Президента, или же она выражала свою личную позицию.

Первый запрос Генпрокуратура направила в Офис Президента 5 июля, но Банковая вернула его без рассмотрения. У Зеленского тогда заявили, что следователь сослался на неправильную статью Уголовно-процессуального кодекса, и Генпрокуратура не имела законных оснований требовать от ОП опровержения или подтверждения публичных заявлений Мендель.

В повторном запросе Луценко напомнил, что игнорирование документа - это попытка ОП уклониться от предоставления информации.

"С вашего ответа следует, что ГПУ якобы не имела законных оснований для такого запроса, поскольку следователь сослался на ст. 93 (сбор доказательств) УПК Украины, тогда как должен был руководствоваться нормами ст. 159 УПК, регламентирующей порядок получения временного доступа к вещам и документам на основании постановления следственного судьи. Но такое толкование норм УПК Офисом Президента не соответствует законодательству и не дает оснований для отказа Мендель Ю. от дачи показаний", - говорится в письме ГПУ.

Юлию Мендель пытались допросить дважды - военная прокуратура вызвала ее на допрос 26 или 27 июня. А в здание ОП к ней приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить как со свидетелем по делу. Мендель поговорила с ним, но после разговора отказалась подписать протокол допроса, поскольку он происходил без официального объявления.

Источник: https://censor.net.ua/n3142564
 
 
 Топ комментарии
 
Ось зебєнін новий генпрокурор як візметься, так сепарів і пересадить.
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Вже затерли, ловкачі. Але Тирнет пам"ятає всьо.
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Как это отвратительно, когда один чинуша ляпает, что ни попадя, а другой нагло врёт, оправдывая его то ли глупость, то ли некомпетентность, а может, и злой умысел.
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А украинский налогоплательщик последние деньги на налоги отдает
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Прихована сепарша в святая святих влади. Крім того , що гадить нишком на Україну, нема впевненості , що не передає секретну інфу ворогам. Має всі можливості.
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Да она открытая сепарша. Там пол офиса надо пересадить
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«Открытая сепапарша» с 2014 года вела блог на украинском с явно проукраинской позицией

Ты за языком бы следила, а то за клевету полагается ответственность в Украине если ты не в курсе
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А існує така "нарєзка" на ютюбі де вони демонструють свою проукраїнськість? Не прихильник подібного юмора, а так би подививсь...
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Вот.
А вы ничего не понимаете.
Слушать надо настоящих украинских патриотов даже ведущих блог на украинском языке.
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Она привела примеры, подтверждающие ее слова об обстрелах ВСУ гражданских объектов?
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Вы слушайте что вам лалалы сказала.
Мендель это настоящий патриот даже еще и блог на украинском языке ведет.
Какие Вам еще нужны факты что бы Вы от нее отстали?
Я вот например ничего вообще не требую,а только соглашаюсь с лалалы.
А то меня третий раз забанят и я лишусь заработка в минстеце.
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Эту мразоту бы привязать там возле блиндажей и пусть увидит как это - "не поддаваться на провокации".
Смачно обосрала, конечно, базару нэт. Но только интересно - она это осознанно высрала? Или просто идиотка? Спикера(!) нужно расшифровывать, назначьте ей 5 заместителей. Это как бы в самолет пихать 15 пилотов, так как главный не особо знает как летать.
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Звичайно, що така особа все робить свідомо. Цікава тепер реакція президента. Якщо він її не звільнить, то це означає, що він підтримує цю думку
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А він нічого не знав. Але може подзвонити Бакланову на рахунок "етой чєртовкі" "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 2647
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Влепить ей штраф на один лям и не будет больше нести всякую ахинею.
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А чего кипишь то? Или для кого то секрет и тайна, что мирные трахтаристы Домбаса с дворов домов ВСУ обстреливали и что по ним шла ответка?
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При этом даже сюжет сняли на своём ТВ об этом
«Бежим, сейчас прилетит ответка» из жилого дома
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Як можна назвати таку інформацію від офіційної особи, що представляє президента і виявилася такою, яку вона не хоче підтверджувати?
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Офіс пріЗєрватіва включив чергову "дурочку", що не дуже то і дивно. Що йшло те і здибало. Але скільки мотузці не витися кінець завжди знайдеться. І висітимуть "слуги урода" на одній гіляці, як гнилі груші - собі на радість і мухам на втіху.
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Ахаха, а кредити? Більше ж не дадуть "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 8828
Параші тільки цього й треба - Європа тоді ще й рада буде "міротворцам" Путіна, усміряющим фошістафф.
Правда.... "міротворци" будуть з авіацією, ракетами і всім іншим.
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По тому,як активызувались порохососалки-Медель-молодець.
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"Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України.
Про це повідомив прес-секретар сина Януковича Юрій Кірасір у Facebook.
Крім того, достовірність вітання УП підтвердив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.
"Я щиро вітаю Вас з обранням на пост президента України. Українці довірили Вам цей пост в найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше", - говориться у зверненні Януковича.
Також він назвав військові дії на Донбасі "братовбивчою війною", не згадуючи про російську агресію.
"Вина за ці жахливі страждання лежить на Петрові Порошенку і його соратниках, які всі ці роки проводили політику ненависті і насильства." - підтримуєте Януковича?
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Да, поздравления от Януковича треба заслужити шапку вкрасти, перестать стрелять, збрехати на запит прокуратури, позвонить до генерального секретаря таежних лесов, скоро ЗЕбенята ще проспект в честь Януковича назовуть,у них свої герої.
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Зє-лєнінци та Янукович - близнюки та брати. Чекаю заперечень від каЗЕ.
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у них одинаковая программа: поцарював та й втик
и никаких зобов"язань....
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Я на паркані напишу що ти підарас. То буде правда?
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Ти вважаєш, що прес-секретар сина Януковича Юрій Кірасір бреше?
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шапку это зимой, а в трускавце - по полотенцу...
я вот никак не придумаю, у кого из них совести хватило аж три прихватизировать
все такие кристальные слуги, не на кого и подумать
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кто еще не понял, какие скользкие и беспринципные люди пришли к власти?
73% или больше?
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Вот чего ты истеришь? Т.е. фактов подобных обстрелов домбаситами по ВСУ, как на картинке ниже, не было? А осколки от ответки выбирают в кого лететь, да?
"Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 2941
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Ну так нехай Мандєль і надасть факти подібного. "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 8478 Бо як не надасть, то це є наклеп на ЗСУ!
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В цих дорвавшихся до влади зебілів хто що хоче те і льопає. Скоро Зеля тебе і Мендель буде нах.й посилати.
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То есть,переведя это на общепонятный язык,это истолковывается так-"подтвердить высказывание этой Мендель мы не можем"..А уж из этого следует,что по закону Украины такие заявления считаются уголовно наказуемые по статье "заведомо ложные сведения,имеющие целью...."Короче,за это есть уголовное преследование и оно должно быть включено.Заявление этой шавки в тот момент сильно подыграло в решении рассмотрения вопроса в международных судах по иску Украины к РФ как к военному агрессору.
Сообщение этой "непомерно простой" дамочки дало основание РФ обвинить Украину в умышленном убийстве русскоязычных граждан востока Украины,куда и пришли российские "военные добровольцы" защитить соотечественников и единородцев от истребления.
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Тю, так нехай в програму "Право на владу" запит направлять, і хай ті спробують відписатися в стилі Рябошапки. "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 5028
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Так и зекретин пуйлу на это пожаловался... эта зепадаль и до ростова не добежит
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Дура она, военные ДЕЛАЮТ ВСЕ ВЕРНО, "гуманитарные сопли" пусть засунут себе подальше (сами знаете куда), кто начал обстрел прикрываясь ПОДНЕВОЛЬНЫМ населением оккупированных районов, тот и несет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за последствия АДЕКВАТНОГО ОТВЕТА! Это те, кто остался под РАБСТВОМ оккупантов должны гнать их сами (или покинуть оккупированные территории, чтоб не быть заложниками оккупантов, здесь все просто: либо ты ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ и с оружием в руках защищаешь свой дом и близких от врагов и оккупантов, либо РАБ отдавшую свою жизнь им на милость, а того хуже поддерживаешь врагов или сам участвуешь в их преступлениях) В любом случае ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЙ ВЫБОР лежит на ЖИТЕЛЯХ оккупированных районов!
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Результат того,как "КУХАРКА может руководить гос-вом". Набрали дилетентов.
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"в Офісі Президента України запитувана інформація відсутня." - и сама Мендель тоже відсутня. После высказывания, что наши стреляют по гражданским, куда-то пропала. За что ей зарплату платят?
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