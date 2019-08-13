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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Готов сотрудничать с антикоррупционными органами, - Смолий о заявлении НАПК по его декларациям

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий не получил от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный банк Украины является сторонником политики открытости и прозрачности и после получения от НАПК соответствующих выводов предоставит полный комментарий для СМИ", - говорится в сообщении.

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В Нацбанке отмечают, что Смолий готов сотрудничать с антикоррупционными органами и предоставит комментарии и необходимую информацию, которая касается проверки выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за эти годы.

12 августа в НАПК заявили, что Смолий указал недостоверную информацию о земельных участках и счетах в банках в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы.

Готов сотрудничать с антикоррупционными органами, - Смолий о заявлении НАПК по его декларациям 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142563
 
 
 Топ комментарии
 
Яша, под сотрудничеством правоохранительные органы понимают только признание вины. Тяжкое наследие прошлого, от НКВД. Так что не разбрасывайся словами.
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тупа школота-редактори цензора просто не вказали першопричину появи реакції Смолія- ролик в Ютубі Дубинського
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В Киеве водитель снес палатку с арбузами, протаранил дерево и нагадил в патрульном авто.
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Могли бы вообще не писать, нашли новость. Смолий готов сотрудничать, ну и что?
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тупа школота-редактори цензора просто не вказали першопричину появи реакції Смолія- ролик в Ютубі Дубинського
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молодец наконец то порядок наведет в своих активах совмесными усилиями
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Зе конкретно починає щемити хабарників. Верніть Петра! )))
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Коломыга атжимает чужие активы при помощи Зеленского.
Зелебобики - Це борьба за хабарниками..
У вас в голове кисель. Даже не вата, там хоть намеки на нейроны есть, тут ки-сель.
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Яша, под сотрудничеством правоохранительные органы понимают только признание вины. Тяжкое наследие прошлого, от НКВД. Так что не разбрасывайся словами.
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Если посадок не будет, то это очередной передел власти и потоков. Шоу для зебилов.
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Причепилися!Одержить інформацію потім розмова буде. Хіба все можна пам'ятати...
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Будет очередная отмазка, такая же как у судей! типа бабушка наследство оставила ну или мама всю жизнь собирала!!
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А где вопросы по фальшивой декларации Зеленского?
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