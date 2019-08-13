 Новым послом США в РФ может стать специалист по Северной Корее Стивен Биган, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Кандидатура спецпредставителя США по Северной Корее рассматривается президентом Трампом

Стивен Биган – специальный представитель США по КНДР, возглавлявший американские усилия по восстановлению зашедших в тупик переговоров по ядерной проблеме с Северной Кореей, рассматривается в качестве следующего посла в Россию президентом Трампом, сообщил источник информационному агентству Reuters, знакомый с этим вопросом.

Нынешний посол Джон Хантсман должен уйти в отставку в октябре после двух лет пребывания в должности, заявили на прошлой неделе в Государственном департаменте.

Издание Vox News на прошлой неделе процитировала двух людей, знакомых с внутренними дискуссиями в Белом доме, которые отметили, что Биган является вероятным выбором Трампа на должность посла в России.

Ни Биган, ни Госдепартамент не прокомментировали появившуюся информацию.

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Биган руководил переговорами США на рабочем уровне с Северной Кореей в преддверии неудавшегося второго саммита между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое в феврале.

Трамп и Ким снова встретились в конце июня и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но этого еще не произошло.

В субботу Трамп заявил, что лидер КНДР сказал ему, что готов возобновить переговоры и прекратить испытания ракет, как только закончатся совместные американо-южнокорейские военные учения.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выразид надежду, что переговоры на рабочем уровне возобновятся в ближайшие недели, и заявил, что американская сторона планирует переговоры через пару недель.

Биган оставил должность главы отдела международных отношений в компании "Форд", чтобы стать спецпредставителем США по КНДР, которую многие считают необычайно сложной. Биган на протяжении десятков лет работал штатным сотрудником конгресса и был помощником по внешней политике Белого дома при президенте Джордже Буше.

56-летний Биган изучал политологию и русский язык в Мичиганском университете и был директором Международного республиканского института в Москве с 1992 по 1994 годы. Он также работал в совете директоров некоммерческого Американо-российского фонда экономического развития и верховенства права.