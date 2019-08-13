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 США и Турция создают Центр совместных операций в Сирии

В турецком городе Шанлыурфа на востоке страны началась работа по созданию Центра совместных операций вооруженных сил США и Турции в Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Минобороны Турции.

"Для подготовки Центра совместных действий делегация США из шести человек прибыла в Шанлыурфу, где начата совместная работа. Планируется, что Центр заработает в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Министерство докладывает, что договоренность о создании Центра совместных операций была достигнута 5-7 августа во время визита в Турцию группы американских военных и в результате переговоров о создании зоны безопасности на севере Сирии.

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Как сообщалось, в начале августа Анкара заявила, что в случае отсутствия консенсуса с США о зоне безопасности в Сирии, она намерена создать ее самостоятельно.

Требованием Турции является создание зоны безопасности от границы вглубь Сирии на 32 километра, причем эта территория должна быть очищена от подразделений PYD/YPG - сирийской ветви Рабочей партии Курдистана.

Источник: https://censor.net.ua/n3142559
 
   
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И при этом Турция закупает российское вооружение
Гибридное сотрудничество
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А Германия строит Северный поток.
Американцы молодцы.
Выбрали прпвильного союзника Турцию,а не Германию.
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США и Турция создают Центр совместных операций в Сирии.



Ой у порохоботов теперь разрыв шаблона, вчера Эрдогана за СУ-35 помоями поливали, а теперь сегодня что делать?
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В потолке открылись люки - не пугайтесь это глюки.
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