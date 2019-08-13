США и Турция создают Центр совместных операций в Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Минобороны Турции.
"Для подготовки Центра совместных действий делегация США из шести человек прибыла в Шанлыурфу, где начата совместная работа. Планируется, что Центр заработает в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Министерство докладывает, что договоренность о создании Центра совместных операций была достигнута 5-7 августа во время визита в Турцию группы американских военных и в результате переговоров о создании зоны безопасности на севере Сирии.
Как сообщалось, в начале августа Анкара заявила, что в случае отсутствия консенсуса с США о зоне безопасности в Сирии, она намерена создать ее самостоятельно.
Требованием Турции является создание зоны безопасности от границы вглубь Сирии на 32 километра, причем эта территория должна быть очищена от подразделений PYD/YPG - сирийской ветви Рабочей партии Курдистана.
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Гибридное сотрудничество
Американцы молодцы.
Выбрали прпвильного союзника Турцию,а не Германию.
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Ой у порохоботов теперь разрыв шаблона, вчера Эрдогана за СУ-35 помоями поливали, а теперь сегодня что делать?