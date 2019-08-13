 Белый дом ужесточит правила получения виз в США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщило агентство Reuters.

Нововведение выдвинул помощник президента США Дональда Трампа по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер. Документ вступит в силу 15 октября.

Согласно распоряжению, заявления на временные или постоянные визы будут отклонены, если иммигрант имеет низкий доход или получает помощь со стороны государства − социальное пособие, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

Отрицательной характеристикой станет также недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий "выйти на рынок труда".

Тем, кто не соответствует критериям, будет отказано во въезде, а уже проживающим в стране иммигрантам, которые не смогут доказать свою финансовую самостоятельность, не удастся продлить пребывание.

Отмечается, что из-за этого для некоторых категорий иммигрантов значительно осложнится процесс получения легального статуса в США.

Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет американскому правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании.

Под нее попадут иммигранты, которые получали социальные выплаты более чем 12 месяцев за последние 36 месяцев.

По словам и.о. директора Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Кена Кучинелли, "закон требует от иностранных граждан полагаться на свои собственные возможности, средства своих семей и помощь частных организаций".

Он заявил журналистам, что благодаря такому решению они "не будут обузой для общества" и "смогут встать на ноги самостоятельно, как иммигранты в предыдущие годы".

По словам чиновника, это положительно скажется на интересах налогоплательщиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал новый антимиграционный указ, ограничивающий въезд в США для граждан 8 стран

Правило не затронет уже поданные заявления на грин-карту, а также не окажет влияния на программы предоставления статуса беженца.

В Национальном иммиграционном юридическом центре заявили, что оспорят новое правило в суде.

Напомним, в феврале 2018 года Трамп создал центр по отбору иммигрантов. Американский лидер неоднократно заявлял, что США необходим более тщательный отбор иммигрантов, чтобы защититься от терроризма и преступности.