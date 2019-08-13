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 Враг за сутки 10 раз атаковал позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил восемь обстрелов:
- вблизи Пищевика - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды неподалеку от Широкино - с применением ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Павлополя - из стрелкового оружия;
- вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;
- в районе н.п. Пески - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских сил были обстреляны 2 раза:
- вблизи Зайцево - из снайперского оружия;
- неподалеку от Майорска - с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции украинских сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил три обстрела:
- неподалеку от Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе Водяного - из стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Враг за сутки 10 раз атаковал позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142557
 
 
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Одужання всім пораненим українським бійцям
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А командуючий по роялю ще сплять (втрьох), чи вже жують шаурму?
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Воїни світла, бийте москальських падлюк.
Враг за сутки 10 раз атаковал позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7417
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верніть Петю! при ньому сепари не стріляли ! )))
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А для чого ти російську армію називаєш сепарами? у нас гражданская вайна?
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а чому у тебе нік такий? на янукевича дрочиш? )))
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При ньому стріляли по сепарам, а новоспечений навіть рогатки позабирав. Лише дулю з окопа мона.
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при петрушці було 100500 перемирь і навіть односторонніх, п"ятачок ти тупенький )
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