 США "с энтузиазмом" поддержат жесткий Brexit, - Болтон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в понедельник, 12 августа, заявил советник президента США по безопасности Джон Болтон, который находится с визитом в Лондоне.
"Если таким будет решение британского правительства, то мы с энтузиазмом поддержали бы его", - приводит Reuters слова Болтона.
Болтон также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет быть полезной Лондону: "Мы хотим помочь с Brexit".
В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Джон Болтон и Борис Джонсон обсудили на встрече возможность заключения торговой сделки между двумя странами после Brexit.
"Я думаю, здесь мы видим, насколько важно и срочно сделать так много, как мы можем, чтобы договориться как можно быстрее", - сказал Болтон. По его словам, Великобритания и США могут договориться о торговой сделке в отдельных секторах экономики, а более сложные вопросы решить позднее.
Болтон стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения премьером страны Бориса Джонсона. На 12 августа у него были запланированы переговоры с членами британского правительства, Джонсон также присутствовал на встрече.
Болтон и Джонсон, в частности, обсуждали торговые отношения между странами, вопросы по Ирану, протесты в Гонконге и перспективы развития сетей 5G, сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Борис Джонсон настроен вывести страну из ЕС 31 октября - в том числе без соглашения с Брюсселем, реализовав сценарий "жесткого" Brexit. Многие депутаты парламента Британии, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона.
Президент США Дональд Трамп пообещал Лондону обширное торговое соглашение после Brexit и призвал Великобританию покинуть ЕС "без сделки".
Вопрос в другом.
Почему их не банят за оскорбления и манеры подворотни?
(с)
Можливо, але не зараз, а коли час прийде.
Туди вселився росіский газ, а отже незабаром з'являться і росіскі скрєпи.
Кстати донбаситам на русском писать можно в качестве исключения.
Мадам к таковым не относится.
Вы же поделитесь с ним квартирой и работой?
А то у нас в Украине после пети порошенки сплошное зубожиння.
Мне вас, петюшек, вообще не жалко
Нужно однако подумать еще раз - нужно ли нам это....
По НАТО вопросов нет - нужно..., и то, до тех пор пока рашка жива...
Не так Україна, як українці. Та й не так у саму ЄС, як до рівня життя ЄС.
Прийде час, можна й передумати, бо хто зна - яким буде той ЄС на той час.
Та й з НАТО приблизно той самий розкзлад.