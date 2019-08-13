EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  900  37
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (2189) США (15208) Brexit (184) Болтон (54)

 США "с энтузиазмом" поддержат жесткий Brexit, - Болтон

Соединенные Штаты готовы поддержать решение Великобритании выйти из Евросоюза без соглашения с Брюселем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в понедельник, 12 августа, заявил советник президента США по безопасности Джон Болтон, который находится с визитом в Лондоне.

"Если таким будет решение британского правительства, то мы с энтузиазмом поддержали бы его", - приводит Reuters слова Болтона.

Болтон также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет быть полезной Лондону: "Мы хотим помочь с Brexit".

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Джон Болтон и Борис Джонсон обсудили на встрече возможность заключения торговой сделки между двумя странами после Brexit.

"Я думаю, здесь мы видим, насколько важно и срочно сделать так много, как мы можем, чтобы договориться как можно быстрее", - сказал Болтон. По его словам, Великобритания и США могут договориться о торговой сделке в отдельных секторах экономики, а более сложные вопросы решить позднее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС без всяких "но" и "если", - Джонсон

Болтон стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения премьером страны Бориса Джонсона. На 12 августа у него были запланированы переговоры с членами британского правительства, Джонсон также присутствовал на встрече.

Болтон и Джонсон, в частности, обсуждали торговые отношения между странами, вопросы по Ирану, протесты в Гонконге и перспективы развития сетей 5G, сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Борис Джонсон настроен вывести страну из ЕС 31 октября - в том числе без соглашения с Брюсселем, реализовав сценарий "жесткого" Brexit. Многие депутаты парламента Британии, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона.

Президент США Дональд Трамп пообещал Лондону обширное торговое соглашение после Brexit и призвал Великобританию покинуть ЕС "без сделки".

Источник: https://censor.net.ua/n3142556
 
 
 Топ комментарии
 
Європа прогнила.
Туди вселився росіский газ, а отже незабаром з'являться і росіскі скрєпи.
 показать весь комментарий
 
ЄС ні риба, ні м"ясо. Толерасти.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что, опять менять Конституцию по направлению к Евроинтеграции?
 показать весь комментарий
 
 
Узеленські її змінять і так на протилежний напрямок. Дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток.(С)
 показать весь комментарий
 
 
Там в голове когнитивный диссонанс, поэтому они так агрессивно кидаются на людей ,которые им об этом говорят.
Вопрос в другом.
Почему их не банят за оскорбления и манеры подворотни?
 показать весь комментарий
 
 
Чтец, пиши на украинском, ты на украинском сайте
(с)
 показать весь комментарий
 
 
Я донбасит мне президент Зеленский разрешает писать на русском
 показать весь комментарий
 
Что, опять... ?
Можливо, але не зараз, а коли час прийде.
 показать весь комментарий
 
Європа прогнила.
Туди вселився росіский газ, а отже незабаром з'являться і росіскі скрєпи.
 показать весь комментарий
 
 
Мадам,пишите на украинском языке вы на украинском сайте.
 показать весь комментарий
 
 
На русском пишут только кацапы,агенты кремля и донбаситы.
Кстати донбаситам на русском писать можно в качестве исключения.
Мадам к таковым не относится.
 показать весь комментарий
 
Нема бажання повертатися у Маріуполь?
 показать весь комментарий
 
В Мариуполе Азов со своими страшными флагами русскоязычных ущемляет.
 показать весь комментарий
 
 
Нема бажання покинути окупованi територii? Чи все влаштовує?
 показать весь комментарий
 
К вам в Германию может приехать.
Вы же поделитесь с ним квартирой и работой?
А то у нас в Украине после пети порошенки сплошное зубожиння.
 показать весь комментарий
 
Не надо было работать ботом, надо было устраиваться на нормальную работу
Мне вас, петюшек, вообще не жалко
 показать весь комментарий
 
Газу сколько уже лет то ,судя по этому скрепам ещё долго туда добираться.
 показать весь комментарий
 
А Украина рвется в ЕС..., .....
Нужно однако подумать еще раз - нужно ли нам это....
По НАТО вопросов нет - нужно..., и то, до тех пор пока рашка жива...
 показать весь комментарий
 
 
А Украина рвется в ЕС?
Не так Україна, як українці. Та й не так у саму ЄС, як до рівня життя ЄС.
Прийде час, можна й передумати, бо хто зна - яким буде той ЄС на той час.
Та й з НАТО приблизно той самий розкзлад.
 показать весь комментарий
 
А в Конституции курс на вступление в ЕС то подкинули?
 показать весь комментарий
 
Почему то пиндосам это выгодно ,только в чём подвох не пойму.
 показать весь комментарий
 
Англия будет теперь по торговле соглашаться со штатами на любых условиях! А кто будет выдвигать условия - это понятно само собой!
 показать весь комментарий
 
А с кем надо соглашаться Англии по торговле?
 показать весь комментарий
 
Многие депутаты парламента Британии, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона. Источник: https://censor.net.ua/n3142556
 показать весь комментарий
 
Все прекрасно понимают что в лучшем случае британцы почуствуют ухудшение уровня жизни и падение экономики, но у них шотландцы и ирландцы против выхода из ЕС... как бы не началась гражданская война в случае жесткого выхода. Но они и так, и так отвалятся... отсюда и решение поступить жестко.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх