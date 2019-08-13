 Оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки МО.

"Российские оккупационные администрации активизировали мероприятия по формированию антиукраинских настроений среди населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. В частности, возросло количество распространения провокационных заявлений и фейковых сообщений о деятельности ВС Украины", - рассказал Гуцуляк.

По его словам, для оправдания собственных нарушений режима прекращения огня и проведения внеплановых мобилизационных тренировок оккупанты через подконтрольные пропагандистские СМИ распространяют неправдивую информацию о якобы подготовке подразделений Объединенных сил к наступательной операции.

В то же время в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ в постоянной боевой готовности содержатся дежурные бронегруппы, командование которых осуществляет изучение новых маршрутов выдвижения для обеспечения поддержки своих передовых подразделений в случае обострения ситуации, подчеркнули в Минобороны.

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