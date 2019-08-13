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 Оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ, - Минобороны

Оккупационные администрации на Донбассе активизировали распространение среди местного населения фейковых новостей о ВСУ, в том числе о том, будто украинская армия готовится к наступлению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки МО.

"Российские оккупационные администрации активизировали мероприятия по формированию антиукраинских настроений среди населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. В частности, возросло количество распространения провокационных заявлений и фейковых сообщений о деятельности ВС Украины", - рассказал Гуцуляк.

По его словам, для оправдания собственных нарушений режима прекращения огня и проведения внеплановых мобилизационных тренировок оккупанты через подконтрольные пропагандистские СМИ распространяют неправдивую информацию о якобы подготовке подразделений Объединенных сил к наступательной операции.

В то же время в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ в постоянной боевой готовности содержатся дежурные бронегруппы, командование которых осуществляет изучение новых маршрутов выдвижения для обеспечения поддержки своих передовых подразделений в случае обострения ситуации, подчеркнули в Минобороны.

Также читайте: Оккупанты готовят провокацию на Донбассе: пригласили съемочные группы для новых фейков, - разведка

Источник: https://censor.net.ua/n3142555
 
 
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Та нащо, Покажуть по «Россія 1» распятого мальчіка 2.0, а наші обьєктівниє журналісти подтвєрдят на «1+1» і хватіт...
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Скажи, навіщо ти мелеш юхню і тупо брешеш? Ти аж настільки кінчений в своїй неадекватності?
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А наказ ЗСУ «Нє поддавться на провокаціі», то це фейк, чи не фейк?
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Якщо є такий наказ, який діє лише в певних допустимих рамках, то він правильний. Бо ***** порушить. А Україна - ні, і це дає новий привід для санкцій. А вони діють і *****стан невпинно нищать.
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Дійсно, що звідки ви лізете. Особливо цікаво про санкції, які діють далеко від вас.
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