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 Прокуратура США выдвинула обвинения бывшему лоббисту Януковича Крейгу

13 августа бывший юрист Белого дома времен президентства Барака Обамы Грегори Крейг предстанет в США перед судом в качестве обвиняемого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Крейгу инкриминируют предоставление ложной информации должностным лицам министерства юстиции США о его сотрудничестве с политтехнологом Полом Манафортом в пользу правительства Украины.

По итогам расследования офиса спецпрокурора Роберта Мюллера прокуратура выдвинула Крейгу ряд обвинений в нарушении правил осуществления лоббистской деятельности.

Центральным эпизодом дела является передача юристом корреспонденту издания The New York Times отчета юристов компании Skadden относительно преследования бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Отчет представлял действия тогдашнего президента Виктора Януковича в положительном свете.

Прокурор на досудебных слушаниях 9 августа упомянул, что Манафорт положительно оценил действия Крейга, написав ему: "Люди в Киеве очень счастливы. Вы – именно тот человек".

Крейг не признает своей вины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще одному лоббисту Януковича в Вашингтоне Крейгу могут выдвинуть обвинения, - NYT

Источник: https://censor.net.ua/n3142554
 
 
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