EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  567  7
Все про:взрыв (4324) радиация (225) ракеты (807) Россия (73595) Трамп (2320)

 "У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ

Президент США Дональд Трамп отреагировал на взрыв реактивной двигательной установки в России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом американский президент написал в Твиттере.

Он отметил: "Соединенные Штаты многому учатся на неудачном ракетном взрыве в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Российский взрыв "Skyfall" заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росатом заявил о гибели 5 своих сотрудников на полигоне под Архангельском. В районе взрыва замечен танкер для сбора радиоактивных отходов

Напомним, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

Источник: https://censor.net.ua/n3142553
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У рыжего только троллинг на уме.
Хотя за санкции по Скрипалям - thank you very much!
 показать весь комментарий
 
Господин Трамп, а где же соболезнования? "У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ - Цензор.НЕТ 8281 Хотя бы из вежливости - ведь они тоже от обезьяны произошли.
 показать весь комментарий
 
У всіх бувають проблеми з технікою, але лише на росії це відбувається у наслідок службового недбальства.
 показать весь комментарий
 
Та шо там беспокоиться, в раше бабы еще нарожают
 показать весь комментарий
 
байкер -ыспытатель, как так получается что исконные ненавистники разных там пиндосов, на увлекаются всякими там вот этими вот западными культурами, хоть бы уже называли себя не байкеры а мотоциклеры например"У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ - Цензор.НЕТ 3090
 показать весь комментарий
 
"Соединенные Штаты многому учатся на неудачном ракетном взрыве в России. Источник: https://censor.net.ua/n3142553

Он такой шутник, этот Трамп. Все же в курсе, что взрыв был очень удачный.
 показать весь комментарий
 
ну ниче, кацапы еще больше мультиков настругают.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх