 Министерство гуманитарной политики может возглавить медиа-менеджер Бородянский, - Потураев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Детектор медиа заявил новоизбранный депутат и советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев

Потураев отметил: ""Бородянский - один из соавторов этого большого проекта, конечно, один из тех, кто может возглавить такое министерство".

Бородянский руководил холдингом StarLightMedia и был гендиректором телеканала СТБ, который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку.

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