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 Политика Украины
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 Министерство гуманитарной политики может возглавить медиа-менеджер Бородянский, - Потураев

Министерство гуманитарной политики, которое планируют создать на основе министерств культуры, молодежи и спорта и информационной политики, может возглавить внештатный советник президента Владимир Бородянский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Детектор медиа заявил новоизбранный депутат и советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев

Потураев отметил: ""Бородянский - один из соавторов этого большого проекта, конечно, один из тех, кто может возглавить такое министерство".

Бородянский руководил холдингом StarLightMedia и был гендиректором телеканала СТБ, который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потураев объяснил, почему Разумков дал интервью росСМИ: Мы должны общаться с изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения

Источник: https://censor.net.ua/n3142551
 
 
 Топ комментарии
 
Куприк нарко, якщо звільнивши лісничого можна побороти бурштинову мафію
(за логікою наркомана),тоді щоб побороти злочинність треба звільнити Авакова.
Так ЗЕбіле?
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Тільки останнє бидло та малороси, як Куприк, спілкуючись російською, використовують фрази типу "говоріт на мовє" чи "напісала на мовє". І ні, "государство котороє сдєлало пєрєсєлєнцев ізгойяі" - не росія. Це Україна. Переселенці від України постраждали, ага
Що ви мені понаобирали, потвори?

Министерство гуманитарной политики может возглавить медиа-менеджер Бородянский, - Потураев - Цензор.НЕТ 1455
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Европейская солидарность предложила, чтобы комитет по вопросам национальной безопасности возглавил их представитель - генерал Михаил Забродский.
Но в Слуге Народа ответили, что у них есть свои люди в этот комитет. Его собирается возглавить директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич. Вместе с женой он владеет компанией М.Т.И., которая предоставляет в аренду промышленное оборудование и занимается литьем металлов. Супруга Завитневича -одноклассница Владимира Зеленского.(это с корра). Речь не о министерстве, а о комитете Рады, но суть очевидна.
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ПЕС ничего не получит , ну може якусь косточку и дадут обгладать , но это под вопросом . И это справедливо , 8% на выборах ...
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а страна получит мужа одноклассницы жены зеленского во главе коммитета, отвечающего за безопасность страны.
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хоспади , тебя забыли спросить шо надо делать ... Министерство гуманитарной политики может возглавить медиа-менеджер Бородянский, - Потураев - Цензор.НЕТ 7713
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Тільки останнє бидло та малороси, як Куприк, спілкуючись російською, використовують фрази типу "говоріт на мовє" чи "напісала на мовє". І ні, "государство котороє сдєлало пєрєсєлєнцев ізгойяі" - не росія. Це Україна. Переселенці від України постраждали, ага
Що ви мені понаобирали, потвори?

Министерство гуманитарной политики может возглавить медиа-менеджер Бородянский, - Потураев - Цензор.НЕТ 1455
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Куприкова кістка (лат. os coccygis), ку́прик (лат. coccyx) - кістка в людини, яка зростається з вершиною крижів. Куприк утворений 1-5 (частіше 4) зрослими рудиментарними хребцями. Зростання відбувається у віці 12-25 років.

Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.
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Куприк нарко, якщо звільнивши лісничого можна побороти бурштинову мафію
(за логікою наркомана),тоді щоб побороти злочинність треба звільнити Авакова.
Так ЗЕбіле?
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Людина яка на своєму каналі показувала всякі "битви екстрасенсів" та інші дебілізуючі шоу, буде займатись гуманітарною політикою. Прєлєсть!
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хохли в захваті

хоррор должен быть полным
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Клон Лукашенка****** мандрує країною. Де не приїде там влаштовує прочуханки і дає лупня керівникам, силовикам та й взагалі будь кому. Населенню подобається. «Так їх. Всі вони там крадії». А в цей самий час мотопомпи працюють, бурштин добувають, Коломойський кіоски фарбувати не поспішає
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А не можна когось гуманітарно підкованого й грамотного обрати? Для чого в гуманітарній політиці якийсь медіа-економіст? Хіба красти.
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Недавно по 2+2 (запам'ятав навмисно) - крутили передачу, як кущ малини з'їв курку. Хіба такі лохи можуть якусь політику робити?
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