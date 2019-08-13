 Министерство гуманитарной политики может возглавить медиа-менеджер Бородянский, - Потураев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Детектор медиа заявил новоизбранный депутат и советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев
Потураев отметил: ""Бородянский - один из соавторов этого большого проекта, конечно, один из тех, кто может возглавить такое министерство".
Бородянский руководил холдингом StarLightMedia и был гендиректором телеканала СТБ, который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку.
Но в Слуге Народа ответили, что у них есть свои люди в этот комитет. Его собирается возглавить директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич. Вместе с женой он владеет компанией М.Т.И., которая предоставляет в аренду промышленное оборудование и занимается литьем металлов. Супруга Завитневича -одноклассница Владимира Зеленского.(это с корра). Речь не о министерстве, а о комитете Рады, но суть очевидна.
Що ви мені понаобирали, потвори?
Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.
(за логікою наркомана),тоді щоб побороти злочинність треба звільнити Авакова.
Так ЗЕбіле?
хоррор должен быть полным