 Трамп ужесточил выдачу грин карт мигрантам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.

"Заявления на временные или постоянные визы для граждан будут отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. К ней относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Из-за этого для некоторых категорий иммигрантов может осложниться получение легального статуса в США", - сообщили в администрации Трампа.

Стоит отметить, что данное новшество вступит в силу с 15 октября текущего года.

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