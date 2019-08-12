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 Трамп ужесточил выдачу грин карт мигрантам

Президент США Дональд Трамп ужесточил выдачу "грин-карт"мигрантам. Новые правила вступят в силу через 60 дней после их появления в Федеральном реестре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели. 

"Заявления на временные или постоянные визы для граждан будут отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. К ней относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Из-за этого для некоторых категорий иммигрантов может осложниться получение легального статуса в США", - сообщили в администрации Трампа.

Стоит отметить, что данное новшество вступит в силу с 15 октября текущего года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142549
 
 
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