EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  396  46
Все про:суд (22437) НКРЭКУ (296) Роттердам+ (28)

 Суд отпустил под залог 2 млн грн фигуранта дела "Роттердам+" Ревенко

Вечером в понедельник, 12 августа, суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Роттердам+" - бывшему начальнику отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

Речь идет о Тарасе Ревенко, который занимал данную должность. В суде прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили, что подозревают Ревенко в причастности к разработке самой формулы "Роттердам+" в 2016 году.

Также читайте: Суд арестовал на 2 месяца экс-члена НКРЭКУ Евдокимова с альтернативой залога в 2 млн грн

Отмечается, что прокуроры ходатайствовали о взятии подозреваемого под стражу на 60 суток или залог в 5 млн гривен. Сумму залога прокуроры САП объясняли вредом, который был нанесен государству - заявляют об около 19 млрд гривен.

Адвокаты Ревенко заявили, что подозрение является абсолютно необоснованным. К тому же, как утверждает сторона защиты, прокуроры не предоставили решение Окружного административного суда Киева, апелляционной и кассационной инстанций, которые признали формулу законной и экономически обоснованной.

Суд не удовлетворил требований прокуратуры, отпустил Ревенка под залог в 1,92 млн грн и возложил на него определенные процессуальные обязанности. В частности, подозреваемый должен до 10 октября не покидать пределы Киева без разрешения следствия, а также прибывать к правоохранителям по первому требованию и воздерживаться от общения с рабочими НКРЕКП относительно обстоятельств дела.

Источник: https://censor.net.ua/n3142547
 
 
 Топ комментарии
 
Слава реформированным судам Суд отпустил под залог 2 млн грн фигуранта дела "Роттердам+" Ревенко - Цензор.НЕТ 6672 Если и делать залог возможным за экономические преступления то нужно хотя бы чтобы залог был в 2 раз больше чем суммы которые фигурируют в деле
 показать весь комментарий
 
Ну, теперь он заболеет и свалит. Ахметка отстегнул, хорошо. Ну полиняет на пару лямов, потом из рашки будет рассказывать про ужасных бандеровцев, которые хотят жить на халяву.
 показать весь комментарий
 
Тут такое дело. Наши ольгинские друзья вовсю блокируют ютуб крымскотатарского канала ATR, на котором мы с вами делаем наш замечательный "Запоребрик". Не любят. Не нравится. Чтобы хоть в какой-то степени обезопасить себя, каналу нужно достичь ста тысяч подписчиков. Есть мнение, что это такая несгораемая цифра, при которой алгоритм блокировок меняется. Если вам не сложно, братцы, зайдите на ютуб-канал ATR, подпишитесь, плз. Даже если и не смотрите. Есть возможность помочь людям сохранить свое национальное телевидение одним кликом - мне кажется, это самый несложный способ сделать доброе дело.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сьогодні був 2000-й день українсько-російської війни ...
Навіть не знаю що сказати ...
Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!
 показать весь комментарий
 
 
Від сьогодні журнашлюхи, які полоскали Пороха за узурпацію влади, повивихують собі язики, щоб придумати як похвалити за справжню узурпацію влади і згортання демократії Клоуном.

Суд отпустил под залог 2 млн грн фигуранта дела "Роттердам+" Ревенко - Цензор.НЕТ 1115
 показать весь комментарий
 
 
все закономірно - в верховній зраді такі зараз перли видавати будуть - Кличко+Янукович відпочивають. Таке показувати соромно.
 показать весь комментарий
 
 
Этоу мокшанскую свинособаку даже в Миэрине никто не купит. Как и тебя дырявого остяцкого заднепроходца балующегося снохачеством.
 показать весь комментарий
 
а нароттендамил он сколько?
наверняка в плюсах остался
 показать весь комментарий
 
 
Тут такое дело. Наши ольгинские друзья вовсю блокируют ютуб крымскотатарского канала ATR, на котором мы с вами делаем наш замечательный "Запоребрик". Не любят. Не нравится. Чтобы хоть в какой-то степени обезопасить себя, каналу нужно достичь ста тысяч подписчиков. Есть мнение, что это такая несгораемая цифра, при которой алгоритм блокировок меняется. Если вам не сложно, братцы, зайдите на ютуб-канал ATR, подпишитесь, плз. Даже если и не смотрите. Есть возможность помочь людям сохранить свое национальное телевидение одним кликом - мне кажется, это самый несложный способ сделать доброе дело.
 показать весь комментарий
 
 
Слава реформированным судам Суд отпустил под залог 2 млн грн фигуранта дела "Роттердам+" Ревенко - Цензор.НЕТ 6672 Если и делать залог возможным за экономические преступления то нужно хотя бы чтобы залог был в 2 раз больше чем суммы которые фигурируют в деле
 показать весь комментарий
 
 
Ну, теперь он заболеет и свалит. Ахметка отстегнул, хорошо. Ну полиняет на пару лямов, потом из рашки будет рассказывать про ужасных бандеровцев, которые хотят жить на халяву.
 показать весь комментарий
 
 
Болівару не вивезти два мільйони💲
 показать весь комментарий
 
 
Это Вам не О,Генри
Этот Боливар , если не тормознуть ... может стать паровозом
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко! Що ти наробив!😮 Не Порошенко відпустив? А хто відпустиа?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенковський суд! Ось хто відпустив ...
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбил, а так гнилозубый ватник из-за поребрика?


 показать весь комментарий
 
 
Ти спеціально про Порошенка, бо тобі заплатили?
 показать весь комментарий
 
 
Тобто заплатили. Це все, що я хотів про тебе знати.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо тобі від цього легше буде, вважай, що заплатили...
 показать весь комментарий
 
Портновські Суд відпустив під заставу 2 млн грн фігуранта справи "Роттердам+" Ревенка - Цензор.НЕТ 6607
Є питання?
Тоді Вам до нього ( до Портнова) , бо вони ж "були на лікарняному", щоб не проходити переатестацію при Пороху, егеж?
 показать весь комментарий
 
 
Что ты там бельмочеш, все суды до сих пор под порохом.
 показать весь комментарий
 
русня под ником Вячеслав Елажов b3b7d7e4, в Украине таких вогульских и остяцких фамилий как у тебя на ********* - не существует. Пора бы уже об этом знать. Поэтому палишься, ваЗЕлиновый любовник ***** + Зассыхи.
 показать весь комментарий
 
 
ну да, вкрав 19 лімонів, а залог тіко 1,9 - шо? спєціально 10% вищитали - подоходний взяли і відпустили
 показать весь комментарий
 
 
та не він вкрав, а петрик з ахметкою, цьому холую звісно мекнули якусь кістку
 показать весь комментарий
 
Для Росії цей "+" був вигідним, чи ні, бо це й є уся ціна питання, оскільки все, що вигідне для Росії, не вигідно для України і навпаки.
 показать весь комментарий
 
 
2 млн?!. Гривен?..
Этого урку суд что, за пивом послал, что ли?!?!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх