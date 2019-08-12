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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:ВР (23273) Оппозиционная платформа - За життя (1)

 В ОПЗЖ заявили на руководство каких комитетов претендуют в новом составе ВР

"Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила создать два новых комитета - по решению проблем Донбасса и по вопросам семьи, и возглавить три - по свободе слова, регламента Верховной Рады и защиты прав человека

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Мы считаем принципиально важным создание двух новых комитетов: Комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей и Комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта", - говорится в заявлении политсилы.

В партии добавили, что "главной функцией оппозиции всегда был контроль за деятельностью власти и недопущением нарушений демократических стандартов правового государства. Для этого оппозиция должна возглавить комитеты, к ведению которых относится свобода слова и деятельность СМИ, защита прав человека, регламентные процедуры парламента и контроль за расходованием средств государственного бюджета ".

Заметим, что такое распределение комитетов основывается на подсчетах партией результатов голосования на парламентских выборах. "Слуге народа" отходит 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов, а "Оппозиционный платформе" - 3 соответствующие должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия рассказал, как будет работать система "Большой брат": "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента"

Источник: https://censor.net.ua/n3142546
 
 
 Топ комментарии
 
Рыги в комитете по свободе слова? 😂
А губа не треснет
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Для этого оппозиция должна возглавить комитеты, к ведению которых относится свобода слова и деятельность СМИ, защита прав человека, регламентные процедуры парламента и контроль за расходованием средств государственного бюджета ". Источник: https://censor.net.ua/n3142546
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Звичайно, що при такому розкладі Україна повністю перетворюється на тоталітарну державу, бо при ОПЗЖ свободи слова не буде, а ще разом із слугами будуть красти бюджетні гроші.
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"Мы считаем принципиально важным создание двух новых комитетов: Комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей..."

Вы, пид*расы, один раз с Ху*лом эти "проблемы" уже "решили". Может быть, хватит? В ОПЗЖ заявили, на керівництво яких комітетів претендують у новому складі ВР - Цензор.НЕТ 3455
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Рыги в комитете по свободе слова? 😂
А губа не треснет
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Представляешь, лалка, я тебя недолюбливал аж майн гот как, а щас пря полюбил аж мин герц... от так одна общая мысль объединяет людей...
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А якщо риги об'єднаються із слугами і зебіли отримають нову методичку, що це нормально?
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зачем им престарелые рыги, если у них уже есть свои младорыги?
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Зайвими голоси депутатів не бувають, бо мажоритарники частково куплені Ахметовим.
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🎖️ А це від мене за роботу у "народному тилу". 🐸
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Ну хто б сумнівався-дамбац вашє всьо...
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Для этого оппозиция должна возглавить комитеты, к ведению которых относится свобода слова и деятельность СМИ, защита прав человека, регламентные процедуры парламента и контроль за расходованием средств государственного бюджета ". Источник: https://censor.net.ua/n3142546
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Звичайно, що при такому розкладі Україна повністю перетворюється на тоталітарну державу, бо при ОПЗЖ свободи слова не буде, а ще разом із слугами будуть красти бюджетні гроші.
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І тільки Петя всюду святий!
Алі, ти якщо не вставиш щось про Зе', то тобі нічого не заплатять?
Реально, таке складається враження...
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Мені тут не платять. Скількі разів це тобі повторювати? Тема про ВР, тому все по темі.
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Тема про ОПЗЖ...
Навіщо сюди СН приплів? Тому і виникла у мене підозра...
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А у мене підозра що ти спеціально не розумієш у кого випрошують риги ці комітети, бо тобі платять.
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_Фракцию ОПЗЖ в полном составе на каторгу. Там им самое место если Украина хочет выжить.
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Да пошли вы на куй!!! Вы уже доуправлялись и доследились! Кроме как обворовывать страну вы ни за чем и не следили!
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Я не знаю, как насчет обворования страны за последние пять лет ( очень хочеться посмотреть хоть какие то данные) , но ЗЕ очень круто начал :

1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.

2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.

3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн

4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.

5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.

6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.

7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".

8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.

9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.

10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.

11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.

12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».

13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.
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А разве зеленский и его команда уже поменяла генпрокурора. судей предыдущей власти? Думаю это подарок Порошенко зеленскому(така собі свинья) уж очень все быстро решается, то что годами тянулось, теперь как по щучьему велению, а ведь президент, его команда , на данній момент, не имеет никакой силі на судьями!
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Четко, точно, внятно
Жаль, что думают очень немногие(((
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В ОПЗЖ заявили на руководство каких комитетов претендуют в новом составе ВР

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хотєлкі мертведчука то таке...А що їм дадуть -те будуть мати.СН не повні телепні і ясно сказали що особливо співпрацювати з ригами і мутантами ригів співпрацювати не будуть.
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А липка не спопнется? В ОПЗЖ заявили на руководство каких комитетов претендуют в новом составе ВР - Цензор.НЕТ 5949
Зе-банда не лохи, что бы отдать Регламентный Комитет!
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Сейчас такая ситуация, когда путинистов можно оставить, вообще, без комитетов и, вообще, без должностей.
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Та прям...кто? розумков оставит??? Своих???? Тю...
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Закона нет такого - только рекоммендации и традиции.
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ну не очень это демократично, вы ж понимаете

А вот почему ОПЗЖ себя мнят повелителями оппозиции непонятно
Там ещё 3 партии
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95-квартал зовсім не платить податків в Україні!
малороси, як думаєте - «исчо нада падаждать?»
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Только лигу секс меньшинств и комитет беременных женщин.
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Я бы предложил 1 комитет по луганде, 1 по дамбабве и 1 объединительный над первыми двумя. А сбоку я бы пришпилил свободу слова, рабиновича, сиськи оксаны марченко и защиту прав человека...
А в мариуполе, кстати, у человеков прав больше, чем у защитников человеков. Мариупольские судьи выпустили под домашний арест еще одного сепара, который воевал против метрополии. А так как браслетов в марике не нашлось, его просто выпустили... отакой... в италии нашему бойцу впаяли, а Украина оказалась то ли добрее, то ли подлее к своим лояльным гражданам...
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І перетворять Думбас на окрему рЬІспубліку.
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Хотим комитет "Свобода слова" чтобы Медведчук В ОПЗЖ заявили, на керівництво яких комітетів претендують у новому складі ВР - Цензор.НЕТ 1517 .
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Тыц дрыц . Оппозиция- баба Юля и порох. А за жиддя гнать метлой в рашу - не хер сепаратистов в Раде ублажать комитетами
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Все вірно, але Голос теж не союзник Слуг народу.
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Но Юля - боец с железной выдержкой. А Голос еще молод.
А вопрос продажи земли будет серьезный. Так что Юле отдать должность лидера оппозиции
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Сумніви у тому, що вона на деяких умовах хотіла у блок до Слуг🙄
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Подякуєш клоуну, коли він призначить ригів головами цих комітетів.
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Я так понял, что ватный ЗЕбил под ником Lvbnhj так и не понял, какая миссия у Портнова. Засыпать суды заявлениями, любыми, про любую х@йню, на основании ничего (помните дело SkyUp? та же технология). Авось что-то найдут, а если не найдут, то будет много инфоповодов, порох кокоррупция, и *****, что доказательной базы нету.
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А ведь ее и нет ( доказательной базы)
Иначе , откуда истеричное от Трубы - " на полиграфе"?
Если есть реальные документы, а не высеры портнова, .., то о чем истерика?!
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"Мы считаем принципиально важным создание двух новых комитетов: Комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей..."

Вы, пид*расы, один раз с Ху*лом эти "проблемы" уже "решили". Может быть, хватит? В ОПЗЖ заявили, на керівництво яких комітетів претендують у новому складі ВР - Цензор.НЕТ 3455
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ОПЗЖ отстаивает интересы россии! Комитеты будут соответственно
По ршению проблем российского Донбасса
По свободе российского слова
По защите прав российского человека
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Интересно то, что на самой России нет никаких прав у россиян, избивают их дубинками на мирных шествиях, однако они якобы очень переживают за права русскоязычных в других странах.
Рыги опзж - плоть от плоти россиян,- такие же лицемеры и брехуны.
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Хто небуть мені роз'яснить,у чому відмінність між луганським та донецькім етносом? Бо кажуть знов між луганськом і днр виникли непорозуміння?
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донецкий более отмороженный и агрессивный
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Предлагаю оппозицией назначить Юлю .
Она против ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ - значит она оппозиция. А остальные - слуги, за жиддя, ЕС - могут проголосовать за продажу.
ПРОДАЖА ЗЕМЛИ- главная драка в парламенте,
Тогла Юле отдать комитеты свободы слова, и т д
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Свобода слова тендітна, тому окрім Юлі треба ЄС та Голос.
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комитет... по решению проблем Донбасса
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Этот комитет уже есть и называется Генштаб ВС Украины
Источник: https://censor.net.ua/n3142546
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У Мелітополі співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України в рамках кримінального провадження , відкритого за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), викрито «на гарячому» старшого оперуповноваженого з ОВС другого оперативного відділу ОУ ГУ ДФС в Запорізькій області, який вимагав та через посередника намагався отримамати неправомірну вигоду у сумі 250 000грн за вирішення питання про недонарахування за результатами документальної перевірки податків та не притягнення останнього до кримінальної відповідальності за не сплату податків. На даний час проводяться заходи по встановленню інших спільників затриманого. Затримання відбувалося у взаємодії з співробітниками Територільного управління ДБР, яке розташоване у
м. Мелітополі та Управління СБ України у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізськоі області.

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Не, хватит и одного комитета, просто нужно рыгохотелки обьединить и назвать: Дети дамбаса зачатые Савиком Шустером.
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Місце ригів не в комітетах, а на параші!
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Где новость,что Бойка пригласили в Крим подтвердить статус полуострова как РФ,?
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А меня больше всего умиляет, что они якобы пекутся о правах человека.
В лугандоне у сепаров вообще нет никаких прав, и это все благодаря тем же рыгам.
Теперь им очень хочется, чтобы и по всей Украине у людей были такие же "права".
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ФОТОФАКТ!
Після візиту ЗЕбіла на Житомирщину помпи запрацювали на реверс. Бурштин закачують в землю. В ОПЗЖ заявили, на керівництво яких комітетів претендують у новому складі ВР - Цензор.НЕТ 232

В ОПЗЖ заявили, на керівництво яких комітетів претендують у новому складі ВР - Цензор.НЕТ 2521
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Слідком їхатимуть лісники і саджатимуть сосни...🙌🙌🙌
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Значить будуть клянчить з бюджету дєньги на Бамбац...Ну.щоб потім їх р....(я не матюкаюся)ну всі зрозуміли...
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Рыги и зебобики...это два сапога пара...поэтому нет разницы кто из них возглавит эти коммитеты...
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Вазелиновое ЗЕЧМО катается по Украине с шоу "фсех уволю,я Драньтаньян".
Из наблюдения: все кто типа уволены, остались на своих местах, и никуда в ближайшее время не собираются. Золотой дошть в рожи ЗЕбилов, блд
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За 5 лет могли бы хотя бы запретить партии которые полностью или почти полностью финансируются с россии запретить.
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На 2е хаты в 6м бараке они претендуют.Причем все поголовно.
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Если Голос войдёт в коалицию с Слугой то можно крепко простебать рыго-обрыгоналов. Один комитет Голосу, ещё один так уж быть тётке, можно третий сбросить европейцам. Остальным ушлёпкам выше обозначеным---голый +уй на босу ногу! И будет соблюдена логика парламента и стёб над мразюками до конца каденции! Ну вот как бы они есть, бухтят, выступают, машут руками, идеи толкают----но их нет! Торичелева пустота. Мечты конечно. Я бы дал команду жратву в столовке жопо-срако-блоку не продавать. Или с наценкой 300%! Ну вот просто так.
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Всі знають, що Комітети лише жруть й нічого не роблять. Питання стояло - я яких комітетів претендують жерти.
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Если учесть что во всех комитетах будет большинство у СН, то пофиг кому и какие комитеты достанутся, кто там будет главным. Как "слуги народа" захотят, так комитеты и будут работать. Захотят, соберут кворум и комитет будет работать, а не захотят и не соберут...
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свободу слова...
Жесть б..ть, кум путіна хоче свободу слова... Це б..ть цирк...
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