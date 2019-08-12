 В ОПЗЖ заявили на руководство каких комитетов претендуют в новом составе ВР

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Мы считаем принципиально важным создание двух новых комитетов: Комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей и Комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта", - говорится в заявлении политсилы.
В партии добавили, что "главной функцией оппозиции всегда был контроль за деятельностью власти и недопущением нарушений демократических стандартов правового государства. Для этого оппозиция должна возглавить комитеты, к ведению которых относится свобода слова и деятельность СМИ, защита прав человека, регламентные процедуры парламента и контроль за расходованием средств государственного бюджета ".
Заметим, что такое распределение комитетов основывается на подсчетах партией результатов голосования на парламентских выборах. "Слуге народа" отходит 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов, а "Оппозиционный платформе" - 3 соответствующие должности.
А губа не треснет
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Звичайно, що при такому розкладі Україна повністю перетворюється на тоталітарну державу, бо при ОПЗЖ свободи слова не буде, а ще разом із слугами будуть красти бюджетні гроші.
Алі, ти якщо не вставиш щось про Зе', то тобі нічого не заплатять?
Реально, таке складається враження...
Навіщо сюди СН приплів? Тому і виникла у мене підозра...
1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.
5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.
Жаль, что думают очень немногие(((
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хотєлкі мертведчука то таке...А що їм дадуть -те будуть мати.СН не повні телепні і ясно сказали що особливо співпрацювати з ригами і мутантами ригів співпрацювати не будуть.
Зе-банда не лохи, что бы отдать Регламентный Комитет!
Второе место в Раде
А вот почему ОПЗЖ себя мнят повелителями оппозиции непонятно
Там ещё 3 партии
малороси, як думаєте - «исчо нада падаждать?»
А в мариуполе, кстати, у человеков прав больше, чем у защитников человеков. Мариупольские судьи выпустили под домашний арест еще одного сепара, который воевал против метрополии. А так как браслетов в марике не нашлось, его просто выпустили... отакой... в италии нашему бойцу впаяли, а Украина оказалась то ли добрее, то ли подлее к своим лояльным гражданам...
А вопрос продажи земли будет серьезный. Так что Юле отдать должность лидера оппозиции
Иначе , откуда истеричное от Трубы - " на полиграфе"?
Если есть реальные документы, а не высеры портнова, .., то о чем истерика?!
Вы, пид*расы, один раз с Ху*лом эти "проблемы" уже "решили". Может быть, хватит?
По ршению проблем российского Донбасса
По свободе российского слова
По защите прав российского человека
Рыги опзж - плоть от плоти россиян,- такие же лицемеры и брехуны.
Она против ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ - значит она оппозиция. А остальные - слуги, за жиддя, ЕС - могут проголосовать за продажу.
ПРОДАЖА ЗЕМЛИ- главная драка в парламенте,
Тогла Юле отдать комитеты свободы слова, и т д
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Этот комитет уже есть и называется Генштаб ВС Украины
Источник: https://censor.net.ua/n3142546
м. Мелітополі та Управління СБ України у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізськоі області.
В лугандоне у сепаров вообще нет никаких прав, и это все благодаря тем же рыгам.
Теперь им очень хочется, чтобы и по всей Украине у людей были такие же "права".
Після візиту ЗЕбіла на Житомирщину помпи запрацювали на реверс. Бурштин закачують в землю.
Из наблюдения: все кто типа уволены, остались на своих местах, и никуда в ближайшее время не собираются. Золотой дошть в рожи ЗЕбилов, блд
Жесть б..ть, кум путіна хоче свободу слова... Це б..ть цирк...